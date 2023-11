Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwarleuxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben uns nicht nur die Epomaker Shadow-X näher angesehen, oder das Phanteks NV5 auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die Phanteks D30-120, die Samsung Portable SSD T9, das XMG Core 16 (L23) und das be quiet! Dark Base 701 getestet. Aber auch die Corsair MP700 Pro, das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk und das MSI MEG Z790 ACE MAX standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Lian Li O11 Vision und die Corsair HS80 Max auf ihre Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 09.11.2023: Epomaker Shadow-X im Test

Epomaker ist ein Hersteller der in der Custom-Szene bereits etwas bekannter ist, aber im deutschsprachigen Raum noch nicht unbedingt im Mainstream angekommen ist. Jedoch kann Epomaker mit seinem Portfolio bereits einen großen Bereich abdecken und mit der Shadow-X haben wir einen Kandidaten im Test, der auch noch ein Display mitbringt... [weiterlesen]

Freitag, 10.11.2023: Phanteks NV5 im Test

Die Auswahl an Showgehäusen ist groß - meist sind Gehäuse mit mehreren Glasflächen aber auch teurer. Das Phanteks NV5 wird hingegen für einen moderaten Preis von rund 100 Euro angeboten. Es soll nicht nur die verbaute Hardware bestens präsentieren, sondern darüber hinaus auch für höherklassige Komponenten geeignet sein... [weiterlesen]

Sonntag, 12.11.2023: Phanteks D30-120 im Test

Der Phanteks D30-120 ist weit mehr als nur ein typischer RGB-Lüfter. Als 30 mm dicker Lüfter verspricht er eine hohe Leistung. Zudem gibt es ihn mit zwei unterschiedlich orientierten Rotoren - und dann ist es auch noch möglich, mehrere dieser Lüfter direkt miteinander zu verbinden... [weiterlesen]

Sonntag, 12.11.2023: Samsung Portable SSD T9 mit 4 TB im Test

Nachdem man bei Samsung lange Zeit an der Baureihe Portable SSD T7 in ihren Varianten festgehalten hatte, erscheint jetzt ihr Nachfolger. Mit der Portable SSD T9 ist nun auch eine USB-3.2-Gen-2x2-fähige SSD von Samsung mit einer Speicherkapazität von bis zu 4 TB verfügbar. Mit einem äußerst robusten und designtechnisch weiterentwickelten Gehäuse muss die Samsung Portable SSD T9 an unserem Testsystem zeigen, was sie zu transferieren in der Lage ist... [weiterlesen]

Montag, 13.11.2023: XMG Core 16 (L23) im Test

Während die meisten Gaming-Laptops der gehobenen Mittelklasse auf eine Kombination aus Intel-Prozessor und NVIDIA-Grafikkarte setzen, ist das beim XMG Core 16 anders. Hier gibt es eine aktuelle Ryzen-CPU, die mit einer GeForce-RTX-Lösung kombiniert wird. Es ist die zweite Serie dieser Art, die die Leipziger derzeit in ihrem Produktportfolio haben. Wie sich der 16-Zöller mit AMD Ryzen 7 7840HS und NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop samt WQXGA-Display schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test. Wir haben eine rund 2.160 Euro teure Testkonfiguration auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Dienstag, 14.11.2023: be quiet! Dark Base 701 im Test

Picture ID missing (2nd arg)

Das Dark Base 701 ist ein Oberklassegehäuse, das konsequent auf Airflow ausgelegt wurde. Es wird ausschließlich mit Meshfront ausgeliefert und soll zusätzlich von drei vormontierten Silent Wings 4 140mm PWM high-speed profitieren. Den Wasserkühlungsnutzern bietet das großzügige E-ATX-Modell zwei 360/280-mm-Radiatorenplätze. Wir haben das neue Case im Test... [weiterlesen]

Dienstag, 14.11.2023: Corsair MP700 Pro im Test

Seit die ersten Prototypen von SSDs mit PCIe5-Interface auf Veranstaltungen zu sehen waren, dominierte ein Thema besonders: Kühlkörper um die erzeugte Abwärme abführen zu können. Aus diesem Grund hatten wir bisher eine Reihe verschiedener Lösungen in unseren SSD-Reviews gesehen, monströse Konstruktionen aus Aluminium und Kupfer ebenso wie dem radikalen Ansatz, einfach keinen Kühler anzubieten und die SSD im Zweifelsfall abzuschalten. Corsair geht mit der MP700 Pro einen ebenfalls strittigen Weg und verbaut im Kühler einen kleinen Lüfter, um der Abwärme Herr zu werden. Wie gut das funktioniert und ob die Corsair damit einen Performance-Vorsprung ausbauen kann, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.11.2023: EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk ausprobiert

In der aktuellen Zeit sind die Themen Strom zu sparen und eigenen Strom zu erzeugen sehr präsent. Daher findet man sogar schon beim Discounter sogenannte Balkonkraftwerke für den Privatgebrauch. Diese versprechen eine einfache Installation und einen schnellen Weg zum selbst erzeugten Strom. Das von EcoFlow angebotene System geht mit unserer Konfiguration noch einen Schritt weiter und bietet auch noch eine Speicherlösung mit an. In diesem Test werden wir uns das gesamte System einmal genauer anschauen und in der Praxis ausführlich ausprobieren... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.11.2023: MSI MEG Z790 ACE MAX im Test

Wir richten unsere Blicke in diesem Test auf den nächsten Z790-Unterbau. Die Rede ist von MSIs MEG Z790 ACE MAX, einem Z790-Refresh-Mainboard mit üppiger Ausstattung. Das Hauptaugenmerk hat MSI auf die CPU-Spannungsversorgung mit 27 Phasen gelegt... [weiterlesen]

Donnerstag, 16.11.2023: Lian Li O11 Vision im Test

Lian Li will das Thema Showgehäuse mit dem O11 Vision auf die nächste Stufe bringen. Glas an Front, Deckel und Seite grenzt direkt und ohne Stütze aneinander. Die Mainboardkammer des Zweikammermodells präsentiert sich damit in bisher ungekannter Weise. Ist Lian Li damit das ultimative Showgehäuse gelungen... [weiterlesen]

Freitag, 17.11.2023: Corsair HS80 Max im Test

Das Corsair HS80 Max soll die neue Speerspitze der HS-Serie bilden und beerbt somit das bereits vor zwei Jahren erschienene HS80 RGB Wireless. In diesem Review schauen wir uns an, was sich gegenüber dem Vorgänger verändert hat und natürlich auch, ob sich ein Upgrade lohnt... [weiterlesen]