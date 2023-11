Werbung

Nachdem man bei Samsung lange Zeit an der Baureihe Portable SSD T7 in ihren Varianten festgehalten hatte, erscheint jetzt ihr Nachfolger. Mit der Portable SSD T9 ist nun auch eine USB-3.2-Gen-2x2-fähige SSD von Samsung mit einer Speicherkapazität von bis zu 4 TB verfügbar. Mit einem äußerst robusten und designtechnisch weiterentwickelten Gehäuse muss die Samsung Portable SSD T9 an unserem Testsystem zeigen, was sie zu transferieren in der Lage ist.

Die Portable SSD T9 ist Samsungs neueste Variante in der sehr erfolgreichen Portable-SSD-T-Serie. Die wichtigste Neuerung stellt das Protokoll USB-3.2-Gen-2x2 dar, welches der SSD erlaubt, doppelt so schnell wie der Vorgänger Portable SSD T7 zu transferieren. Auch wenn es sich bei der von uns getesteten T9 um das "normale Modell" handelt, lassen sich auf den ersten Blick Parallelen zur Samsung Portable SSD T7 Shield ziehen, welche wir im Jahr 2022 getestet haben. Eine Variante mit Fingerabdruckleser, die Samsung Portable SSD T7 Touch, die wir im Jahr 2020 prüften, ist zumindest noch nicht angekündigt. Neben der von uns getesteten Variante mit 4 TB, ist die Samsung PSSD T9, wie Samsung sie selbst abkürzt, auch mit 1 TB und 2 TB erhältlich.

Als SLC-Cache verfügt die T9 über eine dynamische Funktion namens TurboWrite. Auf der Seite mit den Benchmarks haben wir hierzu eine Messung durchgeführt.

Wie auch schon bei der Portable SSD T7 liefert Samsung die Portable SSD Software mit. Über diese Software kann die Firmware der SSD aktualisiert sowie eine Verschlüsselung aktiviert werden. Seit der Version 7.0 unterstützt auch Samsung Magician die Portable-SSD-T9-Reihe, mit der genaue Daten erhoben und Diagnosen durchgeführt werden können.

Samsung wirbt damit, dass die PSSD T9 bis zu 3 Meter tief fallen darf, ohne Schaden zu nehmen. Dies haben wir selbstverständlich überprüft. Da im Gegensatz zu anderen Herstellern der Boden nicht weiter beschrieben wurde, wählten wir einen drei Meter freien Fall auf Pflastersteine. Dieser Test sollte durchaus für die meisten Situationen repräsentativ sein. Ergebnis: Der Gummimantel hat die SSD wie versprochen geschützt und auch dieser hat keine Schäden davongetragen. Im Nachgang wurde die SSD auch erkannt und funktionierte innerhalb ihrer spezifizierten Parameter. Bestanden!

Technische Daten

Hersteller Samsung Produkt portable SSD T9, PN.: MU-PG4T0B

Kapazität 4 TB Größe 88,0 x 60,0 x 14,0 mm (Hersteller) 88,0 x 61,0 x 15,0 mm (gemessen) Gewicht 122 g Material Kunststoff, Gummihülle Schnittstelle USB 3.2 Gen 2x2 Kompatibel mit "PCs, Macs, Android™-Geräten, Spielekonsolen und 12K-Kameras" Betriebstemperatur kein Angabe

Gewährleistung 5 Jahre Geschwindigkeit Lesen / Schreiben

2.000 / 2.000 MB/s