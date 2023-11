Werbung

Epomaker ist ein Hersteller der in der Custom-Szene bereits etwas bekannter ist, aber im deutschsprachigen Raum noch nicht unbedingt im Mainstream angekommen ist. Jedoch kann Epomaker mit seinem Portfolio bereits einen großen Bereich abdecken und mit der Shadow-X haben wir einen Kandidaten im Test, der auch noch ein Display mitbringt.

Ein Display bei einer Tastatur haben wir zuletzt bei der ASUS ROG Azoth RGB Gaming-Tastatur gesehen und diese ist mit einem Preis von weiter über 200 Euro deutlich teuer als die heute von uns vorgestellte Epomaker Shadow-X. Diese besitzt eine UVP von gerade einmal 86 US-Dollar und ist damit deutlich günstiger als das ASUS-Modell. Wie gut die Tastatur aber für solch einen geringen Preis ist und was sie sonst noch so für Features mit sich bringt, werden wir ausführlich in diesem Testbericht unter die Lupe nehmen und ggf. auch ein paar Tipps für das Modding dieser Tastatur mitgeben.

Epomaker bietet seine Shadow-X aktuell in vier unterschiedlichen Konfigurationen an. Dabei wäre zum einen die von uns aktuell im Test befindliche Variante mit den Bluebird-Switches, des weiteren gibt es aber noch die Varianten mit Flamingo-, Gateron-Yellow-Pro- und Budgerigar-Switches. Bis auf die Gateron Yellow Pro sind alle anderen Switches hauseigene Produkte, die Budgerigar sind die einzigen nicht linearen Switches. Lediglich die Budgerigar sind taktile Switches, jedoch hat die Tastatur einen Vorteil und das ist die Hot-Swap-Möglichkeit, wodurch man auch andere Switches verwenden und dadurch natürlich auch ausprobieren kann.