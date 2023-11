Werbung

Wir richten unsere Blicke in diesem Test auf den nächsten Z790-Unterbau. Die Rede ist von MSIs MEG Z790 ACE MAX, einem Z790-Refresh-Mainboard mit üppiger Ausstattung. Das Hauptaugenmerk hat MSI auf die CPU-Spannungsversorgung mit 27 Phasen gelegt.

Die Z790-Mainboards von MSI geben sich an dem Zusatz "MAX" zu erkennen. Unter ihnen befindet sich auch das MEG Z790 ACE MAX, dessen Preis in den Weiten des Internets gesucht werden muss. Interessenten müssen für diese Platine mindestens 679 Euro in die Hand nehmen.

Am Ende ist natürlich wichtig, was die Platine für diesen hohen Preis zu bieten hat. Allein für den installierten LGA1700-Prozessor setzt MSI auf eine brachiale Spannungsversorgung mit einem 24+1+2-Phasendesign und extrem starken Power-Stages, um die letzten MHz aus dem Prozessor zu kitzeln. Zusätzlich wurden die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke für maximal 192 GB an Arbeitsspeicher sehr dicht an den CPU-Sockel positioniert, sodass theoretisch hohe Speichertaktraten möglich sein sollten. Bei der restlichen Ausstattung vertraut MSI bis auf einen Punkt auf eine Vollausstattung samt Thunderbolt 4 und WiFi 7.

Das MEG Z790 ACE aus dem letzten Jahr hat bereits E-ATX-Weg eingeschlagen und dies trifft auch auf das MEG Z790 ACE MAX zu. Ingesamt vertraut MSI allerdings auf dasselbe Design: Schwarzes PCB, schwarze Kügler und schwarze RAM-Slots. Einzig die goldenen Aspekte mussten nun der Farbe Silber weichen.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MEG Z790 ACE MAX wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MEG Z790 ACE MAX in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MEG Z790 ACE MAX Mainboard-Format E-ATX (SSI CEB) CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 6-Pin PCIe VRM-Ausstattung 27 Phasen (24+1+2)

24x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A)

1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)

2x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen)

1x Monolithic Power Systems M2940A Preis

ab 679 Euro Webseite MSI MEG Z790 ACE MAX

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790

2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared)

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 USB Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern)

8x USB 3.2 Gen2 (8x extern, 7x USB-A, 1x USB-C)

4x USB 2.0 (4x intern)



Genesys GL3523:

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4 out (USB-C)

2x Mini-DisplayPort in (TB4) WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel Wi-Fi 7 BE200, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt Thunderbolt 4 über Intel JHL8540

2x USB Typ-C mit USB 3.2 Gen2 LAN 2x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS ES9280AQ Combo DAC/HPA

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

2x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (extern), BIOS-Switch (intern), LED-Switch (intern), Smart-Button (extern), Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Debug-LED, V-Checkpoints, Slow-Mode-Jumper, Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

USB-Stick mit MSI-Software und Treiber

EU-Regulierungshinweise

MSI-Shoutout-Flyer

vier SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Clips

zwei M.2-Abstandshalter

fünf M.2-Schrauben

ein RGB-Verlängerungskabel

ein RGB-Y-Kabel

ein ARGB- und Lüfter-Verlängerungskabel

zwei DisplayPort-zu-Mini-DisplayPort-Kabel

ein Front-Panel-Kabel

diverse MSI-Sticker

Die Liste an Zubehör, das sich von der großen Platine selbst in der Verpackung befindet, ist ziemlich lang. Angefangen beim Quick-Start-Guide, EU-Regulierungshinweise, der USB-Stick mit MSIs Software und Treiber sowie der Shoutout-Flyer sind nur ein kleiner Teil. An Kabeln liegen viermal SATA und jeweils ein RGB-Verlängerungs-, RGB-Y- und ARGB- und Lüfter-Verlängerungskabel mit im Karton. Hinzu kommen die beiden DisplayPort-zu-Mini-DisplayPort-Kabel und auch das Front-Panel-Kabel.

Fehlen darf natürlich auch die WLAN-Antenne nicht. Ergänzend sind auch einige Beigaben für die Installation von M.2-Modulen mit enthalten. Insgesamt versorgt MSI den Käufer des MEG Z790 ACE MAX ziemlich gut.