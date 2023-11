be quiet! Dark Base 701 im Test

Seite 1: be quiet! Dark Base 701 im Test: Konsequentes Airflow-Gehäuse mit Premiumlüftern

Das Dark Base 701 ist ein Oberklassegehäuse, das konsequent auf Airflow ausgelegt wurde. Es wird ausschließlich mit Meshfront ausgeliefert und soll zusätzlich von drei vormontierten Silent Wings 4 140mm PWM high-speed profitieren. Den Wasserkühlungsnutzern bietet das großzügige E-ATX-Modell zwei 360/280-mm-Radiatorenplätze. Wir haben das neue Case im Test.

Mit dem Dark Base 901 haben wir im Sommer das unumstrittene Gehäuse-Flaggschiff von be quiet! getestet. Gerade die enorme Wandelbarkeit macht dieses Gehäuse zu einem besonderen Modell. So kann das Innenraum-Layout invertiert werden. Nutzer haben aber auch die Wahl zwischen einer geschlossenen und schallgedämmten Front und einer luftigen Meshfront.

Das neue Dark Base 701 wird etwas unterhalb des Dark Base 901 platziert. Bei ihm geht es nicht ganz so stark um Flexibilität. Dafür wurde das Dark Base 701 ganz konsequent als Airflow-Gehäuse ausgelegt. Dieses Modell gibt es ausschließlich mit Meshfront. Mit den drei Silent Wings 4 140mm PWM high-speed sind ab Werk leistungsstarke Premiumlüfter vormontiert. Dazu wird eine Lüftersteuerung mit PWM- Sync-Option und ein PWM- und ARGB-Hub für bis zu 8 PWM-Lüfter und 2 ARGB-Komponenten geboten. Im Inneren bietet auch das Dark Base 701 die Möglichkeit, den Mainboardträger invertiert zu installieren.

Der Verkauf des Dark Base 701 soll heute starten. be quiet! gibt eine UVP von 229,90 Euro an. Dabei wird vorerst nur eine schwarze Variante angeboten. Ein weißes Dark Base 701 soll im nächsten Jahr folgen. Als optionales Zubehör listet be quiet! HDD Cage 2 Laufwerkskäfige für 9,90 Euro und ein Riserkabel für die vertikale Grafikkartenmontage, das 59,90 Euro kosten soll.

Das Dark Base 701 wird mit Montagematerial, Anleitung und Klettverschlüssen für das Kabelmanagement ausgeliefert. Zusätzlich liegen auch ein Airflow-Einsatz für die Netzteilabdeckung und eine HDD-Käfigblende bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: