Werbung

Der Phanteks D30-120 ist weit mehr als nur ein typischer RGB-Lüfter. Als 30 mm dicker Lüfter verspricht er eine hohe Leistung. Zudem gibt es ihn mit zwei unterschiedlich orientierten Rotoren - und dann ist es auch noch möglich, mehrere dieser Lüfter direkt miteinander zu verbinden.

Phanteks hat den D30-120 regelrecht als leuchtende Allzweckwaffe entwickelt. Dabei hat man natürlich auch die eigenen Gehäuse vor Augen gehabt. So bieten die Showgehäuse NV7 und NV5 seitliche Lüfterplätze, bei denen Lüfter mit gedrehtem Rotor aus optischen Gründen besonders sinnvoll sind. Man kann den D30-120 deshalb sowohl mit regulärem als auch mit gedrehtem (reversed) Rotor erwerben. Wir können beide Varianten zeigen, beschränken uns aber auf Messungen der wichtigeren regulären Variante. Beim reversed-Modell gibt es kleinere Abweichungen bei den Spezifikationen (wie es auch bei anderen Lüftern mit gedrehtem Rotor bzw. Wechselrotoren üblich ist).

Der D30-120 soll mit 250 - 2.000 U/min (10-%-Toleranz) laufen und einen breiten Drehzahlbereich abdecken. Seine Dicke von 30 mm lässt auf einen Performancevorteil gegenüber den sonst typischen 120-mm-Lüftern mit 25 mm Dicke hoffen.

Phanteks bietet den Lüfter nicht nur mit unterschiedlich orientiertem Rotor, sondern auch in Schwarz und in Weiß an. Käufer können zudem zu Single- oder Triple-Packs greifen.

Links im Bild zeigen wir den Lieferumfang eines einzelnen D30-120 Regular, rechts den eines Dreierpacks. Während die unterschiedlichen Lüfterschrauben einfach verdreifacht werden, spart sich Phanteks bei Kabeln und Verbindern diese Verdreifachung. Das hängt damit zusammen, dass mehrere D30-120 kabellos miteinander verbunden werden können. Bei zwei mitgelieferten Anschlusskabeln sollten also mindestens zwei Lüfter direkt miteinander verbunden werden, damit alle drei Lüfter angeschlossen werden können.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: