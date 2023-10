Werbung

In der aktuellen Zeit sind die Themen Strom zu sparen und eigenen Strom zu erzeugen sehr präsent. Daher findet man sogar schon beim Discounter sogenannte Balkonkraftwerke für den Privatgebrauch. Diese versprechen eine einfache Installation und einen schnellen Weg zum selbst erzeugten Strom. Das von EcoFlow angebotene System geht mit unserer Konfiguration noch einen Schritt weiter und bietet auch noch eine Speicherlösung mit an. In diesem Test werden wir uns das gesamte System einmal genauer anschauen und in der Praxis ausführlich ausprobieren.

Die Firma EcoFlow ist ein Unternehmen, welches sich seit 2017 mit dem Thema erneuerbaren Energien beschäftigt und dadurch den Weg in die Zukunft mit branchenführenden tragbaren Stromversorgungsprodukten, Solartechnologie und intelligenten Smart-Home-Energielösungen ebnen will. Nach eigenen Aussagen verwenden bereits mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Ländern und Regionen die selbst entwickelten Produkte.

Neben unterschiedlichsten Solarpanelen in flexibler und starrer Ausführung oder auch fest montierbar und tragbar, bietet EcoFlow auch noch Speicherlösungen für den selbst erzeugten Strom an - oder auch mobile Klimageräte, Eiswürfelmaschinen und sogar Rasenmäher. Auch Notstromaggregate gehören zum Angebot von EcoFlow und ein System, das die Solarpanele entsprechend der Sonnenposition ausrichtet, um immer eine nahe zu perfekte Sonneneinstrahlung auf die Panele zu gewährleisten.

Das von uns in diesem Review getestete Gesamtpaket, lässt sich auf der Homepage von EcoFlow in nur wenigen einfachen Schritten nachkonfigurieren. Wer sich diesen kleinen Aufwand aber sparen will, kann auch ganz einfach aus empfohlenen Konfigurationen auswählen. Dabei muss natürlich erstmal ein entsprechender Mikrowechselrichter ausgewählt werden. Dabei hat man die Wahl zwischen 600 und 800 W, was in Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Dazu aber im Abschnitt "Voraussetzungen" mehr Details, da wir an der Stelle noch einmal auf ein paar wichtige Fragen eingehen, die man sich vielleicht vor dem Kauf eines Balkonkraftwerks stellen sollte. Im letzten Schritt, kann dann noch ein Speicher-Kit hinzugewählt werden, welches entweder 1 kWh oder 2 kWh an Speicher bereitstellt.

Technische Daten - Solarpanel Gewicht: ca. 2,3 Kg Abmessungen: 1.055 x 612 x 25 mm Nennleistung: 100 W(+/-5W) Leerlaufspannung: 20,3 V Kurzschlussstrom: 6,3 A Maximale Betriebsspannung: 17,1 V Maximaler Betriebsstrom: 5,9 A Temperaturkoeffizient der Nennleistung: -0,39 %/°C Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung: 0,33 %/°C Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms: 0,06 %/°C Maximale Systemspannung: 600 VDC (UL) Maximaler Sicherungsstrom: 15 A

Technische Daten - Mikrowechselrichter Gewicht: ca. 3 Kg Abmessungen: 242 × 169 × 33 mm

PV-Eingangsleistung: 400 W x 2 DC Eingang / Ausgang: 600W Maximale Eingangsspannung: 55VDC (PV-Anschluss)/ 59VDC (DC-Anschluss) Maximaler Eingangsstrom: 13 A AC-Ausgang (Netzgebundene): 600W / 800W je nach Modell Maximaler AC-Ausgangsstrom: 2,8A / 3,7A Ladespannung: 30 - 58 VDC Maximale Leistung beim Laden und Entladen: 600 W Sonstiges: IP67, WiFi 2.4G, Bluetooth Maximaler Sicherungsstrom: 5 A