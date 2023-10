Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. In den letzten Tagen haben wir nicht nur der Corsair M75 Air einen umfangreichen Test unterzogen, sondern auch die Enermax Liqmaxflo 360, das FSP Hydro TI PRO 1000W, die MSI Vigor GK41 und das Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 getestet. Highlight der Woche war natürlich unser Test zu den neuen Raptor-Lake-Refresh-Prozessoren von Intel, in Form des Core i5-14600K, Core i7-14700K und Core i9-14900K. Außerdem hatten wir dem Beelink GTR7 7840HS einen Nachtest unterzogen und die ZOTAC ZBOX Magnus One ERP74070W durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours gejagt.

Donnerstag, 12.10.2023: Corsair M75 Air im Test

60 g leicht, kabellos, ausdauernd und dazu auch noch mit High-End-Sensor und langlebigen optischen Switches ausgestattet: Die Corsair M75 Air richtet sich an anspruchsvolle bis professionelle Spieler. Dabei hat Corsair sie regelrecht als Stealth-Maus gestaltet. Was das neue Modell kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 13.01.2023: Enermax Liqmaxflo 360 im Test

Die Enermax Liqmaxflo 360 unterscheidet sich deutlich von den meisten anderen AiO-Kühlungen: Ihr Radiator fällt dicker aus und verspricht damit eine hohe Kühlleistung. Auf der Kühler-Pumpen-Einheit thront ein 60-mm-VRM-Lüfter. Und schließlich kann auch Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden... [weiterlesen]

Sonntag, 15.10.2023: FSP Hydro TI PRO 1000W

Mit den Hydro Ti Pro hat FSP eine neue High-End-Netzteilserie im Programm, welche in Sachen Effizienz und Performance ganz vorne mitspielen könnte. Mit Titanium-Effizienz, ATX-3.0-Kompatibilität und guter Ausstattung erfüllt sie bereits auf dem Papier alle nötigen Merkmale, um gegen die bekannten Platzhirsche antreten zu können. Wie sich das FSP Hydro Ti Pro 1000W dann in der Praxis schlägt, haben wir uns natürlich in einem Test näher angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 17.10.2023: MSI Vigor GK41 im Test

MSI spricht mit der neuen Vigor GK41 vor allem preisbewusste Spieler an. Die mechanische Tastatur ist ein ausgewachsenes Full-Size-Modell mit mehrfarbiger Beleuchtung und Kailh-Red-Switches und soll trotzdem besonders günstig sein. Wir haben das neue Modell im Test... [weiterlesen]

Dienstag, 17.10.2023: Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 im Test

Zum Abschluss von Intels Sockel LGA1700 in Form der 14. Core-Generation (Raptor Lake-S Refresh) wurden von den Mainboard-Herstellern auch einige neue Z790-Platinen mit stärkerem VRM-Bereich entworfen, die in vielen Fällen als Highlight erstmals den neuen WiFi-7-Standard (802.11be) unterstützen. In genau dieses Raster fällt das Z790 AORUS Elite X WIFI7 von Gigabyte, dessen Test wir pünktlich zum Startschuss präsentieren können... [weiterlesen]

Dienstag, 17.10.2023: Core i5-14600K, Core i7-14700K und Core i9-14900K im Test

Bereits gestern hat Intel seine 14. Core-Generation offiziell vorgestellt, ab heute sind die neuen Prozessoren im Handel verfügbar und wir schauen uns die entsprechenden Benchmarks an. Als Refresh dürfte klar sein, dass gegenüber dem direkten Vorgänger keine größeren Zugewinne in der Leistung zu erwarten sind. Wer aber nach ein paar Jahren ein neues Gaming-System plant, möchte wissen, welcher der Prozessoren denn für die jeweilige Anwendung optimal ist. Neben den Standard-Benchmarks für die Single- und Multi-Threaded-Leistung haben wir die Gaming-Benchmarks für die 13. Core-Generation sowie die Ryzen-7000-Serie erneuert... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.10.2023: Beelink GTR7 7840HS im Nachtest

In Form des Beelink GTR7 7840HS haben wir im Frühsommer ein Komplettsystem mit Ryzen 7 7840HS getestet. Es war für uns der Erstkontakt mit einem Phoenix-Prozessor von AMD, der acht Zen-4-Kerne und 12 Compute Units auf Basis der RDNA-3-Architektur zu bieten hat. Die CPU-Kerne liefern für die Leistungsaufnahme eine mehr als ordentliche Leistung. Imposant ist aber vor allem die GPU-Leistung die in der integrierten GPU steckt... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.10.2023: ZOTAC ZBOX Magnus One ERP74070W im Test

Mit der neuesten Generation der ZBOX Magnus One wechselt ZOTAC auf die Raptor-Lake- und Ada-Lovelace-Generation und bringt somit überwiegend die Hardware auf den neuesten Stand, macht aber auch mehr Anschlüsse möglich. Wie sich der kompakte Mini-PC, welcher es auf ein Gesamtvolumen von gerade einmal 8,3 Liter bringt und trotzdem auf schnelle Desktop-Komponenten setzt, im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den rund 1.890 Euro teuren Kompaktrechner getestet... [weiterlesen]

Freitag, 20.10.2023: MSI MAG CoreLiquid E360 im Test

Mit der MAG CoreLiquid E-Serie möchte MSI AiO-Kühlungen für preisbewusste Nutzer anbieten. Die MAG CoreLiquid E360 ist dabei das Top-Modell mit 360-mm-Radiator. Mit A-RGB-Beleuchtung an den Lüftern und dem Pumpendeckel ist sie optisch auffällig. MSI verspricht aber auch eine gute Kühlleistung... [weiterlesen]