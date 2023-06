Werbung

Eine Vorstellung zur CES Anfang Januar, immer wieder keine konkreten Termine und dann der offizielle Startschuss in der vergangenen Woche. Die Phoenix-Prozessoren der Ryzen-7040-Serie hatten keinen allzu rühmlichen Start und wie kann es anders sein, erreicht uns ein Ryzen 7 7840HS auch nicht in einem Notebook, sondern in einem kompakten Büro-PC vom asiatischen Hersteller Beelink. Wir haben uns den neuen GTR7 in der Ausstattungsvariante mit dem 7840HS genauer angeschaut.

Obwohl bereits ein großer Hersteller in China, dürfte Beelink den meisten hierzulande noch recht wenig sagen. Hier und da sind Systeme des in Hong Kong ansässigen Unternehmens bereits auffällig geworden, in diesem Segment genießt Minis-Forum bisher aber mehr Aufmerksamkeit.

Um uns mit der Phoenix-Hardware vertraut zu machen und nicht auf die Notebooks warten zu müssen, haben wir uns entschieden, einen GTR7 7840HS zu importieren.

Beelink bietet feste Konfigurationen für seine GTR7-Systeme an. Unsere Variante bestand nun aus dem Ryzen 7 7840HS, 32 GB DDR5-5600 und einer 1 TB großen SSD. Der Preis liegt bei 789 Euro. Es gibt aber auch noch einen GTR7 PRO 7940HS, der entsprechend auf einen Ryzen 9 7940HS setzt, ansonsten aber die gleiche Ausstattung mitbringt und 869 Euro kostet. Beide Prozessoren besitzen acht Kerne und die Radeon 780M mit 12 Compute Units auf Basis der RDNA-3-Architektur. Der Ryzen 9 7940HS bietet 100 MHz mehr Takt als der Ryzen 7 7840HS – sowohl beim Basis- als auch Boost- und GPU-Takt.

Die technischen Daten des Beelink GTR7 7840HS Modell: Beelink GTR7 7840HS Straßenpreis: 789 Euro

Technische Daten Prozessor Ryzen 7 7840HS Chipsatz - Arbeitsspeicher 2x 16 GB DDR5-5600

bis zu 64 GB DDR5-5600 (SO-DIMM) integrierte GPU Radeon 780M

1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

2x USB4 USB Typ-C dedizierte GPU - NVMe-SSDs 2x M.2 PCIe 4.0 x4

SATA - USB 2x USB4

3x USB 3.2 Gen2

2x USB 2.0 Ethernet 2x 2.5GbE WLAN Intel Wi-Fi 6E AX1690 weitere Anschlüsse/Funktionen Fingerabdrucksensor

magnetischer Stromanschluss

analoger Kopfhörerausgang Abmessungen 168 x 120 x 49 mm externes Netzteil 120 W

Der Fokus unseres Tests liegt natürlich auf dem Prozessor. Aber auch das GTR7-System als solches ist sicherlich interessant und eine gute Alternative zu den bekannten Mini-Systemen.

Der Beelink GTR7 7840HS

Mit Abmessungen von 168 x 120 x 49 mm ist der GTR7 7840HS nicht ultra-kompakt, verbraucht aber auch nicht viel Platz auf dem Schreibtisch. Das er nicht zwangsläufig versteckt werden muss, zeigt auch das Angebot von verschiedenen Farben für das Gehäuse. Angeboten wird das von uns getestete Grün, aber auch ein Blau, Grau und Orange.

Zur Belüftung der verbauten Komponenten sieht Beelink ein Ansaugen der Luft über die Unterseite und rechte Seitenwand vor. Austraten kann die warme Luft dann oben und auf der anderen Seite. Wie gut die Kühlung funktioniert und wie leise sie vor allem ist, werden wir uns in den Messungen anschauen.

An Anschlüssen vorhanden sind an der Front- sowie Rückseite zweimal USB4, dreimal USB 3.2 Gen2, zweimal USB 2.0, zweimal 2.5GbE, ein analoger Audio-Ausgang sowie jeweils einmal DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0. Zudem an der Front zu finden sind ein Ein/Ausschalter sowie ein CMOS-Clear-Taster.

Ein Fingerabdrucksensor auf dem Deckel des Gehäuses soll es dem Nutzer ermöglichen, statt eines Passworts eben den Fingerabdruck zu nutzen, um sich unter Windows anzumelden. Unterstützt wird dazu Windows Hello. Wer die Fingerabdrucksensoren an den Notebooks kennt, der kennt auch die Trefferrate des Sensors auf dem GTR7.

Dem Beelink GTR7 7840HS liegt ein externes Netzteil bei. Dieses hat eine Ausgangsleistung von 120 W. Die Besonderheit ist aber die Art und Weise, wie das Netzteil an das System angeschlossen wird. Dies erfolgt nicht über einen Stecker, sondern einen magnetischen Anschluss auf der Unterseite des Gehäuses. Eine Aussparung sorgt dafür, dass das Kabel am hinteren Ende herausgeführt wird.

Das Gehäuse des Beelink GTR7 7840HS besteht aus Aluminium, welches in der gewünschten Farbe eloxiert ist. Die Materialwahl und Verarbeitung sind sehr gut, hier gibt es nichts auszusetzen.

Bevor wir zu den CPU- und Gaming-Benchmarks kommen, bereits ein paar Leistungswerte des verbauten DDR5-Arbeitsspeichers sowie der SSD.

Der verbaute DDR5-SO-DIMM kommt auf 5.600 MT/s und bietet Timings von 46-45-45-90. Dies darf man als eine gute, aber nicht überragende Ausstattung bewerten. Schneller LPDDR5 wäre sicherlich der GPU-Leistung zuträglich gewesen. Dieser müsste aber verlötet werden. Mit DDR5-SO-DIMMs hat der Nutzer noch die Möglichkeit diesen zu erweitern.

Bei der SSD handelt es sich um eine Micron CD1000P3PSSD8 mit Unterstützung von PCI-Express 4.0. Die Datenraten sind nicht auf Niveau der schnellsten PCIe-4.0-SSDs, aber dürften für die meisten Nutzer ausreichend hoch für den Alltagsbetrieb sein.