In Form des Beelink GTR7 7840HS haben wir im Frühsommer ein Komplettsystem mit Ryzen 7 7840HS getestet. Es war für uns der Erstkontakt mit einem Phoenix-Prozessor von AMD, der acht Zen-4-Kerne und 12 Compute Units auf Basis der RDNA-3-Architektur zu bieten hat. Die CPU-Kerne liefern für die Leistungsaufnahme eine mehr als ordentliche Leistung. Imposant ist aber vor allem die GPU-Leistung die in der integrierten GPU steckt.

Wenig auszusetzen hatten wir auch an den Temperaturen – egal ob unter Teil- oder Volllast. Unter Volllast sahen wir CPU-Temperaturen von knapp unter 80 °C, in Spielen wurden etwa 65 °C erreicht. Im Idle-Betrieb lief die Hardware bei etwa 40 °C. Das TDP-Budget von bis zu 54 W kann kurzzeitig überschritten werden, was die Kühlung aber auch noch relativ problemlos bewältigt.

Ein paar Wochen nach unserem Test wurden von Beelink darüber informiert, dass man eine alternative Gehäuseunterseite zur besseren Belüftung anbieten möchte. Diese soll allen bisherigen Käufern dieses Systems kostenlos zugeschickt werden. Dazu musste nur die Seriennummer und eine Adresse an Beelink geschickt werden. Wir haben uns noch einmal genauer angeschaut, ob sich etwas an den Temperaturen tut.

Laut Beelink sollen mit der neuen Gehäuseunterseite vor allem die Temperaturen der SSD(s) und des Arbeitsspeichers verbessert werden. Diese sollen mit der bisherigen Abdeckung etwa 3-4 °C höher sein, als man dies für gut empfindet.

Rechts ist die komplett geschlossene (alte) Unterseite zu sehen, links die neue Abdeckung mit den kreisrund angeordneten Öffnungen an der Stelle, wo innen der Radiallüfter sitzt. Dieser zieht seine Kühlluft eigentlich vollständig an der Seite an und bläst sie zur anderen Seite wieder heraus. Nun soll er zusätzlich etwas mehr Frischluft über den Boden ansaugen können.

Wir haben noch einmal eine komplett neue Messreihe gestartet und mehrere Temperaturen mit der alten und neuen Gehäuseunterseite aufgezeichnet. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:

Beelink GTR7 7840HS - CPU-Temperaturen Volllast via Cinebench und Gaming-Last CPU (Tdie) (alte Abdeckung) 79.4XX CPU (Tdie) (neue Abdeckung) 79.4XX CPU-Kern (alte Abdeckung) 78.9XX CPU-Kern (neue Abdeckung) 78.8XX CPU SoC (alte Abdeckung) 58.8XX CPU SoC (neue Abdeckung) 58.6XX GPU (alte Abdeckung) 58.7XX GPU (neue Abdeckung) 58.6XX °C Weniger ist besser

Für den Ryzen 7 7840HS können wir im Rahmen der Messungenauigkeiten keinerlei Änderungen an den Temperaturen feststellen. Aber davon ist im Rahmen des Tauschs der Gehäuseunterseite seitens des Herstellers auch keine Rede. Schauen wir also auf die Temperaturen der DDR- und SSD-Sensoren:

Beelink GTR7 7840HS - Temperaturmessungen Schreib/Leselast auf SSD und RAM DDR5 1 (alte Abdeckung) 62.8XX DDR5 1 (neue Abdeckung) 63.8XX DDR5 2 (alte Abdeckung) 58.0XX DDR5 2 (neue Abdeckung) 63.8XX SSD 1 (alte Abdeckung) 59XX SSD 1 (neue Abdeckung) 59XX SSD 2 (alte Abdeckung) 59XX SSD 2 (neue Abdeckung) 59XX SSD 3 (alte Abdeckung) 70XX SSD 3 (neue Abdeckung) 66XX °C Weniger ist besser

Für den Arbeitsspeicher messen wir mit der neuen Abdeckung höhere Temperaturen, der zweite Slot wird sogar deutlich wärmer. Dies ist sicherlich nicht der Effekt, den Beelink erreichen wollte. Bei den SSD-Slots zeigen zwei Sensoren identische Temperaturen an, der dritte vermeldet eine von 70 auf 66 °C reduzierte Temperatur.

Einen positiven Effekt können wir also nicht feststellen, durch die Bank sind die Temperaturen entweder identisch oder sogar leicht höher. Allenfalls für den dritten SSD-Slot messen wir eine niedrigere Temperatur.

Schaut man sich das Gehäuse des Beelink GTR7 7840HS bzw. die Standfläche einmal genauer an, fällt sicherlich recht schnell auf, dass die Standfüße bzw. die gummierten Flächen extrem flach sind. Die Öffnung an der Unterseite hat also offenbar kaum Platz, um ausreichend Luft anzusaugen.

Wir haben den Beelink GTR7 7840HS also auf vier kleinere Füße gestellt, sodass er etwas mehr Luft unten ansaugen kann und so schon sahen die Ergebnisse wie folgt aus:

Beelink GTR7 7840HS - Temperaturmessungen Schreib/Leselast auf SSD und RAM DDR5 1 (neue Abdeckung) 63.8XX DDR5 1 (neue Abdeckung und aufgestellt) 60.2XX DDR5 2 (neue Abdeckung) 63.8XX DDR5 2 (neue Abdeckung und aufgestellt) 60.6XX SSD 1 (neue Abdeckung) 59XX SSD 1 (neue Abdeckung und aufgestellt) 58XX SSD 2 (neue Abdeckung) 59XX SSD 2 (neue Abdeckung und aufgestellt) 58XX SSD 3 (neue Abdeckung) 66XX SSD 3 (neue Abdeckung und aufgestellt) 63XX °C Weniger ist besser

Tatsächlich können wir durch ein leichtes Aufbocken des Beelink GTR7 7840HS für etwas niedrigere Temperaturen des Speichers und der SSDs sorgen. Allerdings steht das Gehäuse dann nicht mehr auf den breiten Gummistreifen an den Seiten.

Keinerlei signifikanten Änderungen gab es bei den Temperaturen des Prozessors.

Wer nun denkt, es wäre vielleicht besser den Beelink GTR7 7840HS auf eine der Seiten zu stellen, der täuscht sich. Auch dies haben wir versucht. Bei den SSD- und RAM-Temperaturen gab es wiederum keine großen Änderungen, wohl aber beim Prozessor:

Beelink GTR7 7840HS - CPU-Temperaturen Volllast via Cinebench und Gaming-Last CPU (Tdie) (neue Abdeckung) 79.4XX CPU (Tdie) (neue Abdeckung auf die Seite gestellt) 86.9XX CPU-Kern (neue Abdeckung) 78.8XX CPU-Kern (neue Abdeckung auf die Seite gestellt) 86.4XX CPU SoC (neue Abdeckung) 58.6XX CPU SoC (neue Abdeckung auf die Seite gestellt) 61.0XX GPU (neue Abdeckung) 58.6XX GPU (neue Abdeckung auf die Seite gestellt) 56.8XX °C Weniger ist besser

Die Temperaturen des Prozessors steigen deutlich an und liegen für die CPU-Kerne nun bei fast 90 °C. Auch die SoC- und GPU-Werte steigen an. Das seitliche Aufstellen ist also auch keine wirklich Alternative. Der Grund dürfte sein, dass die interne Heatpipe in der falschen Ausrichtung arbeiten muss, wenn der Beelink GTR7 7840HS seitlich aufgestellt wird. Der Kühler ist dann nicht mehr in der Lage die Abwärme abzuführen.

Fazit

Den von Beelink versprochenen Effekt können wir ohne eine entsprechende Modifikation nicht nachstellen. Mit der neuen Gehäuseabdeckung stellen sich also zunächst einmal keine geringeren Temperaturen ein. Erst nachdem wir das Komplettsystem auf kleine Füße gestellt haben, konnte die Kühlung offenbar durchatmen und auch deutlich mehr kühle Luft ansaugen, was im Falle der SSD- und RAM-Sensoren für niedrigere Temperaturen sorgt. Der Prozessor bleibt mit seinen Temperaturen davon unberührt.

Keine große Änderungen gibt es an der Lautstärke, denn die Drehzahl des Lüfters ist an die Temperatur des Prozessors gekoppelt. Seitlich aufgestellt steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Lautstärke. Man sollte den Beelink GTR7 7840HS also wie vorgesehen stehen lassen.

