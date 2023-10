Werbung

Mit den Hydro Ti Pro hat FSP eine neue High-End-Netzteilserie im Programm, welche in Sachen Effizienz und Performance ganz vorne mitspielen könnte. Mit Titanium-Effizienz, ATX-3.0-Kompatibilität und guter Ausstattung erfüllt sie bereits auf dem Papier alle nötigen Merkmale, um gegen die bekannten Platzhirsche antreten zu können. Wie sich das FSP Hydro Ti Pro 1000W dann in der Praxis schlägt, haben wir uns natürlich in einem Test näher angeschaut.



Um FSP war es in den letzten Jahren zumindest auf dem hiesigen Markt etwas ruhiger geworden, auch wenn sie weiterhin einer der größten OEM-Hersteller für Netzteile mit entsprechendem Know-How sind. So werden beispielsweise einige High-End-Netzteile von be quiet! bei FSP gefertigt und auch manch andere Netzteilmarke greift gleich zu einem "Fertigprodukt" aus FSPs Portfolio. Aber unter der eigenen Marke vertriebene Netzteile hatten wir schon lange nicht mehr im Test, obwohl das aktuelle Produktportfolio von FSP erstaunlich umfangreich ist und alle Marktsegmente abdeckt. Daher freut es uns, dass wir mit dem Hydro Ti Pro 1000W ein sehr interessantes High-End-Modell im Test haben.

Ein Blick auf FSPs Produktportfolio listet satte 35 verschiedene Serien bzw. Unterserien auf, was einerseits beachtlich, aber auch gleichzeitig verwirrend ist. Gefiltert auf aktuell verfügbare Modelle auf Geizhals.de mit mindestens Gold-Effizienz bleiben aktuell ca. 25 einzelne Modelle übrig, die alle Klassen abdecken. Unter dem Seriennamen "Hydro" sind dann eine Reihe von verschiedenen Unterserien zu finden, mit den Ti Pro als eine davon. Die Hydro Ti Pro umfasst zwei Modelle, mit 1.000 W und 850 W, welche sich wie üblich etwas in Leistungsfähigkeit und Ausstattung unterscheiden, aber in Technik, Features und Performance identisch oder sehr ähnlich aufgestellt sind.

Preislich liegt das von uns getestete FSP Hydro Ti Pro 1000W mit ca. 245 Euro im für ein Netzteil mit Titanium-Effizienz üblichen Rahmen, wobei das FSP hier eher im unteren Preisbereich liegt. Das Dark Power 13 1000W von be quiet! - ebenfalls mit FSP-Technik unter der Haube - liegt bei ca. 260 Euro, wohingegen das Seasonic Prime TX-1000 mit ca. 315 Euro schon ein gutes Stück teurer ist.

Hier die Fakten des FSP Hydro Ti Pro 1000W in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung FSP

Hydro Ti Pro 1000W

Modell SST-EX850R-PM

Straßenpreis ca. 249 Euro Homepage www.fsplifestyle.com/de Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V 83,33 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,3 A Leistung 12V 1000 W Leistung 3,3V & 5V 120 W Gesamtleistung 1000 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 5 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 SATA 12 4-Pin Molex 4 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Titanium

Cybenetics Titanium Maße (LxBxH) 150 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm (Lagerungstyp FDB

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 5 Jahre Besonderheiten Cybenetics Lambda A++



Dauerlast bei 50°C Umgebungstemperatur

umschaltbare Lüftersteuerung (aktiv/semi-passiv)

ATX-Einbaublende im Lieferumfang

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das FSP Hydro Ti Pro 1000W näher vor.