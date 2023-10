Werbung

60 g leicht, kabellos, ausdauernd und dazu auch noch mit High-End-Sensor und langlebigen optischen Switches ausgestattet: Die Corsair M75 Air richtet sich an anspruchsvolle bis professionelle Spieler. Dabei hat Corsair sie regelrecht als Stealth-Maus gestaltet. Was das neue Modell kann, klären wir in unserem Test.

Viele aktuelle Gamingmäuse zeigen sich mit auffälliger RGB-Beleuchtung. Oft werden lange RGB-Streifen integriert, zumindest eine Logo-Beleuchtung ist aber fast selbstverständlich. Bei der M75 Air verzichtet Corsair auf Beleuchtungsspielereien - und auch auf so ziemlich jeden sonstigen Schnickschnack. Dabei ist die M75 Air keine puristische Einsteigermaus, sondern soll ganz im Gegenteil anspruchsvolle Spieler überzeugen.

Sie wurde als kabelloses Leichtgewicht ausgelegt, das gerade einmal 60 g auf die Waage bringt. Trotzdem gibt es eine geschlossene Griffschale, die symmetrisch gestaltet wurde. Im Inneren verbirgt sich ein Corsair MARKSMAN-Sensor, dessen Auflösung in 1-DPI-Schritten auf bis zu 26.000 DPI gesetzt werden kann. Unter den beiden Haupttasten stecken optische Switches, die berührungslos auslösen und deshalb sehr langlebig sein sollen. Laut Corsair überstehen sie 100 Millionen Klicks.

Dass die unscheinbar gestaltete M75 Air ganz klar Enthusiasten ansprechen soll, macht spätestens der Preis deutlich. Corsair setzt die UVP bei 149,99 Euro an.

Technische Daten & Lieferumfang

Der Lieferumfang ist überschaubar. Es liegen sowohl ein 2,4 GHZ Slipstream-Empfänger als auch ein 1,8 m langes, gesleevtes Kabel mit USB-C-Anschluss zur Maus bei. Damit zeigen sich dann auch bereits zwei von drei Verbindungsmöglichkeiten. Die dritte ist Bluetooth (4.2 + LE). Sicherheits- und Compliance-Informationen sowie Garantiehinweise vervollständigen das Zubehör. Eine Anleitung wird hingegen nur online bereitsgestellt.

Technische Daten - Corsair M75 Air