Werbung

MSI spricht mit der neuen Vigor GK41 vor allem preisbewusste Spieler an. Die mechanische Tastatur ist ein ausgewachsenes Full-Size-Modell mit mehrfarbiger Beleuchtung und Kailh-Red-Switches und soll trotzdem besonders günstig sein.

Aus MSIs Vigor-Serie haben wir im vergangenen Jahr die Vigor GK71 Sonic getestet. Diese mechanische Tastatur bietet als Besonderheit besonders leichtgängige Tasten. Attraktiv ist sie aber auch durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn für rund 115 Euro kann sie eine stimmige Ausstattung mit Aluminiumabdeckung, teiltransparenten Tastenkappen, gepolsterter Handballenablage, separaten Mediatasten und einem Lautstärkeregler bieten.

Bei der neuen Vigor GK41 streicht MSI einige dieser Komfortfeatures und ermöglicht so einen noch sehr viel günstigeren Preis. Auch dieses neue Modell ist aber eine ausgewachsene mechanische Full-Size-Tastatur mit Ziffernblock. MSI setzt auf Kailh Red-Switches, also auf leichtgängige lineare Schalter. Eigene Settings können in drei Profilen hinterlegt werden. Und auch auf eine bunte Beleuchtung muss nicht verzichtet werden. Dabei laufen die Effekte mit sechs Farben über zehn Beleuchtungszonen.

Im Laufe des Tests werden wir noch sehen, an welchen Stellen bei der MSI Vigor GK41 Abstriche gemacht werden müssen. Besonders spannend ist aber erst einmal die Frage, um wieviel günstiger die Tastatur angeboten werden kann. MSI agiert beim Preis aggressiv und ruft eine UVP von gerade einmal 55 Euro auf. Eine Handballenauflage wird nicht mitgeliefert und MSI bietet keine spezielle Handballenauflage für die Vigor GK41 an. Die MSI Vigor WR01 Wrist Rest soll aber für die Tastatur geeignet sein. Sie kostet im Handel etwa 25 Euro.

Die Vigor GK41 wird mit Kurzanleitung, Regulatorikhinweisen und einem Werkzeug zum Abziehen der Tastenkappen ausgeliefert.

Technische Details - MSI Vigor GK41: