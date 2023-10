Werbung

Zum krönenden Abschluss von Intels Sockel LGA1700 in Form der 14. Core-Generation (Raptor Lake-S Refresh) wurden von den Mainboard-Herstellern auch einige neue Z790-Platinen mit stärkerem VRM-Bereich entworfen, die in vielen Fällen als Highlight erstmals den neuen WiFi-7-Standard (802.11be) unterstützen. In genau dieses Raster fällt das Z790 AORUS Elite X WIFI7 von Gigabyte, dessen Test wir pünktlich zum Startschuss präsentieren können.

Insgesamt sechs neue Z790-Mainboards hat Gigabyte zum Launch von Intels 14. Core-Generation vorbereitet. Neben dem Z790 AORUS X Elite WIFI7 gibt es auch noch folgende Modelle:

Die neuen Mainboard-Modelle sind dabei ganz klar an dem zusätzlichen "X" (Ex-Twitter lässt grüßen) zu erkennen. Im Falle des Z790 AORUS Elite X WIFI7 gibt es zudem auch gleich zwei Revisionen. Während die Mainboard-Revision 1.0 den MT7927-WiFI-7-Adapter von MediaTek beinhaltet, bekommt die Revision 1.1 den BE200 von Intel. Beide Adapter unterstützen WiFi-7-Verbindungen bis 5 GBit/s (625 MByte/s) sowie Bluetooth 5.4. Vorausgesetzt, es sind WiFi-7-Access-Points vorhanden. Die restlichen technischen Eigenschaften sind allerdings unangetastet.

Im Vergleich zum Z790 AORUS Elite AX bietet das neue Z790 AORUS Elite X WiFi7 eine auf dem Papier stärkere CPU-Spannungsversorgung, einen deutlich besseren Onboard-Sound und WiFI 7 statt 6E. Für einige Leser wird sicherlich negativ sein, dass Gigabyte nun auch den Wechsel vom Realtek-RTL8125BG- zum Intel-I225-V-Netzwerk-Controller vollzogen hat. Wobei man an dieser Stelle auch erwähnen muss, dass nicht alle Anwender von den Verbindungsabbrüchen betroffen sind.

Vom Design und vom Aufbau her sind beide Mainboards ebenfalls sehr ähnlich gestaltet worden. Auch das Z790 AORUS Elite X WiFi7 wurde von Gigabyte im ATX-Format entworfen und setzt demnach ein entsprechendes Gehäuse voraus. Nicht nur die Kühlkörper, sondern auch das PCB selbst sind in Schwarz gehalten. Lediglich auf dem unteren M.2-Kühler und auf dem unteren Bereich des VRM-Kühlers wurde etwas graue Farbe hinterlassen.

Die technischen Eigenschaften

Das Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

Z790 AORUS Elite X WiFi7 Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 19 Stück (16+2+1)

16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)

2x OnSemi NCP303160 (VCCAUX, 60A)

1x Renesas ISL99360 (VCCGT, 60A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229130 (max. 9 Phasen) für VCore und GT

1x Monolithic Power Systems MPS2940 für AUX Preis

ab 334 Euro Webseite Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z790-Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 8.266 MHz Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790

Storage-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z790

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790

USB Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)

5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4 Out

1x HDMI 2.1 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek WiFi 7 MT7927, Tri-Band, max. 5 GBit/s, Bluetooth 5.4



Mainboard-Revision 1.0: MediaTek WiFi 7 MT7927

Mainboard-Revision 1.1: Intel WiFi 7 BE200 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (3. Revision, Spec-Code: SLNMH)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header

1x 4-Pin System-FAN/WPump-Header

3x 4-Pin System-FAN-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Q-Flash-Plus-Button (intern), CMOS-Clear-Button (intern), Reset-Button (intern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Regulierungshinweise

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

G-Connector

M.2-Wärmeleitpad (Dicke: 1 mm)

Die Zubehörliste fällt sehr kurz aus. Gigabyte liefert das Z790 AORUS Elite X WiFi7 ohne Handbuch aus. Natürlich lässt sich dies über das Internet beziehen, dennoch gehört dieses unserer Ansicht nach dazu und sollte nicht fehlen. Es liegen jedoch zwei SATA-Kabel und natürlich auch die 2T2R-WLAN-Antenne bei. Ergänzend kommen lediglich der G-Connector und ein M.2-Wärmeleitpad mit einer Dicke von 1 mm hinzu. Mehr gibt es nicht.