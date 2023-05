Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den neuen Zeta R5 von G.Skill auf den Prüfstand gestellt, oder die Cooler Master MM712 getestet, sondern auch das Acer Predator Helios Neo 16, den Thermaltake Toughair 710, das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi und das Gigabyte AERO 16 OLED. Aber auch dem neuen Star Wars Jedi Survivor hatten wir einen Benchmark-Test unterzogen und weiteren Arbeitsspeicher von Corsair und G.Skill im Test.

Donnerstag, 04.05.2023: G.Skill Zeta R5 im Test

Im Rahmen des Tests zum Xeon w9-3495X sind wir bereits am Rande darauf eingegangen, wollen den dort verwendeten Speicher aus dem Hause G.Skill aber noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die Zeta-R5-Kits dürften so mit das Exotischste an Arbeitsspeicher sein, das man aktuell bekommen kann. Was sie so besonders macht und welche Vorteile sie haben, klären wir im Rahmen eines kleinen Artikel... [weiterlesen]

Freitag, 05.05.2023: Cooler Master MM712 im Test

Eine leichte Maus mit einer breiten Verbindungsmöglichkeit und einem relativen schlichten Design, genau so könnte man die Cooler Master MM712 in einem Satz beschreiben. Inwieweit die technischen und optischen Eigenschaften ein überzeugendes Ergebnis liefern, schauen wir uns im nachfolgenden Test an... [weiterlesen]

Sonntag, 07.05.2023: Acer Predator Helios Neo 16 im Test

Vor wenigen Tagen erst vorgestellt, jetzt schon bei uns in der Redaktion zum Test: Das Acer Predator Helios Neo 16. Dabei handelt es sich um einen neuen mobilen Gaming-Boliden, welcher als neuer Einsteiger-Predator oberhalb der Nitro-Familie angesiedelt wird und sich zurück auf das Wesentliche besinnen soll, aber trotzdem mit schnellen High-End-Komponenten aufwarten kann. Ob das Konzept aufgeht, klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den rund 2.200 Euro teuren 16-Zöller mit Intel Core i7-13700HX und NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 08.05.2023: Thermaltake Toughair 710 im Test

Thermaltakes Toughair 710 ist ein vielversprechender Luftkühler: Mit seinen zwei mächtigen Kühltürmen und zwei 140-mm-Lüftern lässt er auf eine hohe Kühlleistung hoffen. Aber wie leistungsfähig ist der Toughair 710 wirklich... [weiterlesen]

Dienstag, 09.05.2023: ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi im Test

Intels B760-Chipsatz ist gerade für die Umrüster interessant, die generell kein Verlangen haben, den Prozessor zu übertakten. Ihnen reicht womöglich eine erhöhte RAM-Taktfrequenz aus, die Intel bei den B760-Mainboards gestattet. Im Vergleich zu den Z790-Brettern, sind die B760-Modelle dafür auch günstiger zu ergattern. In diesem Test werden wir uns das ROG Strix B760-F Gaming WiFi von ASUS näher anschauen und es gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen... [weiterlesen]

Mittwoch, 10.05.2023: Gigabyte AERO 16 OLED im Test

Das Gigabyte AERO 16 OLED geht im Modelljahr 2023 mit einem dünneren Gehäuse, einem leichteren Gewicht, mehr Anschlüssen und vor allem neuester Hardware an den Start, die nun Intels Raptor-Lake- und NVIDIAs Ada-Lovelace-Chips umfasst. Highlight soll natürlich wieder der 16 Zoll große Bildschirm mit OLED-Technik, HDR-Funktionalität, hoher Farbtreue und scharfer Darstellung sein. Wie sich der edle Creator-Laptop für knapp unter 3.000 Euro in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Donnerstag, 11.05.2023: Star Wars Jedi Survivor

Zum heutigen Start von Star Wars Jedi: Survivor wollten wir uns das Spiel aus technischer Sicht anschauen – ein paar Benchmarks und Bildvergleiche erstellen. Doch bereits im Vorfeld war klar, dass dies nicht ganz einfach werden würde. Dennoch wollten wir einen Blick darauf werfen. Aus gegebenem Anlass in abgespeckter Form, dazu später mehr... [weiterlesen]

Donnerstag, 11.05.2023: Noctua-Kühler im Vergleichstest

Der Test des Xeon w9-3495X war eine gewisse Herausforderung, denn 56 Kerne kommen, wenn man ihnen freien Lauf lässt, auf eine Leistungsaufnahme von 500 W. Uns standen gleich vier Kühler für den LGA4677 von Noctua zur Verfügung, die wir bei dieser Gelegenheit auch gleich gegenüber gestellt haben. Die Ergebnisse zeigen wir euch in diesem Artikel... [weiterlesen]

Freitag, 12.05.2023: Speicher von Corsair und G.Skill im Test

Mit den Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 haben wir uns bereits ein erstes Speicherkit angeschaut, welches die neuen Module mit 24 beziehungsweise 48 GB verwendet. Damit werden auch Zwischenspeichergrößen zu den sonst üblichen 16, 32, 64, 128 GB (...) möglich. Einen "Makel" hatte unser erster Test allerdings: Mit 5.600 MT/s waren die Module nicht besonders schnell und preislich lagen sie zudem so unattraktiv, dass es mehr Sinn gemacht hätte, direkt zu 64 anstatt den gebotenen 48 GB zu greifen. Heute schauen wir uns zwei 48-GB-Speicherkits von Corsair und G.Skill an, die mit 7.000 MT/s aufwarten können... [weiterlesen]