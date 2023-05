Werbung

Eine leichte Maus mit einer breiten Verbindungsmöglichkeit und einem relativen schlichten Design, genau so könnte man die Cooler Master MM712 in einem Satz beschreiben. Inwieweit die technischen und optischen Eigenschaften ein überzeugendes Ergebnis liefern, schauen wir uns im nachfolgenden Test an.

Die MM712 ist die aktuelle Maus aus dem Hause Cooler Master. Wie auch den letzten Mäusen des Herstellers sind die Leichtbauweise und ein relativ schlichtes Design maßgebliche Punkte. Eine der größte Änderungen gegenüber der ebenfalls lei

Aber technische Datenblätter und auch aus der Marketingfeder hervorgehende Texte sind nur dann etwas wert, wenn das Produkt auch überzeugt. Die Cooler Master MM712 ist eine Maus die natürlich dem aktuellen Trend folgt, welcher immer noch anhält und von jedem Hersteller interpretiert wird. Die Rede ist wie schon erwähnt, die Leichtbauweise und mit 58 g ist die Cooler Master MM712 auf jeden Fall eine sehr leichte Maus. Die weiteren technischen Eigenschaften sind nichts, was die Maus stark aus der Masse abheben lässt und können eher schon als "Standard" bezeichnet werden.

Technische Daten