Werbung

Intels B760-Chipsatz ist gerade für die Umrüster interessant, die generell kein Verlangen haben, den Prozessor zu übertakten. Ihnen reicht womöglich eine erhöhte RAM-Taktfrequenz aus, die Intel bei den B760-Mainboards gestattet. Im Vergleich zu den Z790-Brettern, sind die B760-Modelle dafür auch günstiger zu ergattern. In diesem Test werden wir uns das ROG Strix B760-F Gaming WiFi von ASUS näher anschauen und es gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen.

Im Grunde ist das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi kein besonderes Mainboard mit exklusiven Features, aber das muss es auch nicht sein. Auf der ATX-Platine hat ASUS alles Nötige und Wichtige in jeweils übersichtlicher Anzahl verbaut, die für einen reibungslosen Betrieb und für die Kompatibilität wichtig sind. So musste kein üppig ausgebauter VRM-Bereich berücksichtigt werden, weil Intel mit dem B760-Chipsatz ohnehin kein CPU-Overclocking erlaubt. Selbst dann nicht, wenn ein LGA1700-Prozessor mit K(F)- oder KS-Suffix verbaut wird. Dafür wird jedoch weiterhin die RAM-Übertaktung bis einschließlich 7.200 MHz unterstützt, was auch schon eine Menge wert ist.

Generell hat das ROG Strix B760-F Gaming WiFi einen schwarzen Anstrich verpasst bekommen, was sowohl für das PCB als auch für die Kühlkörper gilt. Auf dem oberen M.2- und auf dem PCH-Kühler kommt ein wenig Farbe mit ins Spiel. Schon vorab vermitteln die Kühlkörper eine gute Größe.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Strix B760-F Gaming WiFi Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000 und Core i-13000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+1+2)

16x Vishay SiC623 (VCore, 60A)

1x Vishay SiC623 (GT, 60A)

2x Onsemi NTMFS4C10C (AUX, 46A)

2x Onsemi NTMFS4C06C (AUX, 69A)

Preis

ab 250 Euro Webseite ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.200 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B760

2x PCIe 3.0 x1 über Intel B760

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760 USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)

8x USB 3.2 Gen1 (6x extern, 2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Q-Release-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

M.2 Q-Latch

drei M.2-Gummi-Abstandshalter

M.2-Wärmeleitpad

sieben Kabelbinder

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Sticker

ROG-Strix-Dankkarte

Der Käufer dieser Platine muss zudem auch auch nicht ohne jegliches Zubehör auskommen. Denn abseits des Mainboards selbst, liegen in der Verpackung außerdem noch das Handbuch, einige ROG-Sticker, dazu zwei SATA-Kabel, natürlich eine WLAN-Antenne und sieben Kabelbinder. Auffinden konnten wir allerdings auch eine ROG-Dankkarte, diverses M.2-Zubehör und einen ROG-Schlüsselanhänger.