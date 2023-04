Werbung

Heute ist es so weit: Das Star-Wars-Universum erhält mit Jedi Survivor seinen neusten Zuwachs. Nachdem der Titel zunächst am 17. März 2023 erscheinen sollte und verschoben wurde, erschien er heute um 06:00 Uhr für PC, XBox Series X/S und PS5.

Während Design und Gameplay in den ersten Tests gut abschneiden, leidet der Titel auf allen Systemen, besonders aber auf dem PC, unter großen Schwächen bei der technischen Umsetzung. Stand jetzt – acht Stunden nach Release – sind die rund 1.400 Bewertungen, die der Titel auf Steam erhalten hat, "größtenteils negativ". Grund hierfür ist der enorme Hardware-Hunger des SciFi-Spiels.

Publisher Electronic Arts scheint sich der Probleme sehr wohl bewusst zu sein. So gab es einen großen Day-Zero-Patch vor Release und heute erschien ein Day-One-Patch. Das zeigt zum einen zwar, dass an den Problemen gearbeitet wird, lässt andererseits jedoch mutmaßen, dass hier erneut ein großer AAA-Titel in einem unfertigen Zustand auf den Markt geworfen wurde.

Überforderte GPUs und CPUs sorgen auf den Konsolen sogar im Performance-Mode für Framerate-Einbrüche auf deutlich unter 60 FPS. Die meisten Probleme treten natürlich erst nach erreichen des Open-World-Bereichs auf. Für PC-Spieler gibt es Hoffnung: Intel und AMD gehen die Probleme mit neuen Grafikkartentreibern, die explizit auf Star Wars: Jedi Survivor ausgelegt sind, an. Es bleibt abzuwarten, wie lange es dauert bis das Spiel durch die Arbeit der Entwickler und neue Treiber in einem technisch einwandfreien, oder zumindest akzeptablen Zustand ist.

Zumindest der Release-Trailer, der heute ebenfalls erschien, ist absolut sehenswert. EA konnte hier auch Star Wars Legende Mark Hamill reaktivieren, um einen Ausblick auf das zu geben, was das Spiel hätte werden sollen und hoffentlich nach einiger Arbeit noch wird.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen