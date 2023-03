Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die SanDisk Professional PRO-G40 SSD ausführlich getestet oder den AMD Ryzen 9 7900X3D auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die ASUS ROG Keris Wireless AimPoint, den Roborock S8 Pro Ultra, das Corsair RM1000x SHIFT, die MSI Clutch GM51 Lightweight und den LG UltraGear 45GR95QE. Aber auch die PlayStation VR2 hatten wir in den letzten Tagen ausprobiert.

Donnerstag, 09.03.2023: SanDisk Professional PRO-G40 SSD im Test

Besonders robuste SSDs gibt es bereits mehrere auf dem Markt. Auch außergewöhnlich schnelle SSDs mit einer Transferrate von über 1.000 MB/s hatten wir schon im Test. Neu in unserem Parcours ist aber eine SSD, welche durch TB3-Anschluss fast 3.000 MB/s transferieren kann und gleichzeitig eine Schutzart von IP68 aufweisen kann. Beides vereint die SanDisk Professional Pro-G40 in einem robusten Gehäuse und verspricht damit höchste Geschwindigkeiten bei maximalem Schutz gegen Umwelteinflüsse. Ob sie alle Versprechen halten kann, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Freitag, 10.03.2023: Der AMD Ryzen 9 7900X3D im Test

Nachdem wir uns den Ryzen 9 7950X3D als Spitzenmodell bereits anschauen konnten, folgt heute der Ryzen 9 7900X3D. Beide haben so in dieser Form mit ihren 16 bzw. 12 Kernen keinen direkten Vorgänger. Ob die Tatsache, dass nur sechs Kerne des Ryzen 9 7900X3D mit 3D V-Cache ausgestattet sind, bei diesem Modell ein Nachteil sind, wird nur ein Bestandteil dieses Artikels sein. Jetzt zugreifen oder auf den 6. April bzw. den Ryzen 7 7800X3D warten, das ist die große Frage... [weiterlesen]

Sonntag, 12.03.2023: ASUS ROG Keris Wireless AimPoint im Test

Im Jahre 2020 wurde die ASUS ROG Keris veröffentlicht, jetzt kommt der Nachfolger und bringt einige Änderungen mit sich, die die Maus noch besser machen sollen. In wie weit die KERIS AimPoint wirklich eine Verbesserung ist, und was genau sich zum Vorgänger geändert hat, werden wir in diesem Test genauer unter die Lupe nehmen... [weiterlesen]

Montag, 13.03.2023: Roborock S8 Pro Ultra im Test

Im fast jährlichen Rhythmus - der letzte Hardwareluxx-Test des Roborock S7 MaxV Ultra ist erst zehn Monate her - stellt Roborock neue Modelle ihrer beliebten Staubsaugerroboter vor. Im Januar war es wieder soweit, die aktuelle S8-Serie wurde vorgestellt und befindet sich ab diesem März auch in den Regalen der Elektronikhändler. Wir haben uns aus der S8-Serie das aktuelle Topmodell mit der "RoboDock" genannten Dockingstation angesehen, den S8 Pro Ultra. Wie der Saug- und Wischtest bei uns im Büro ablief, zeigen wir in diesem Artikel - mit Video... [weiterlesen]

Dienstag, 14.03.2023: Corsair RM1000x SHIFT im Test

Corsair hat vor kurzem mit den RMx SHIFT eine neue Version ihrer bekannten Netzteilserie aufgelegt, bei der der Namenszusatz schon einen Hinweis auf das besondere Feature dieser Netzteilserie gibt. "Verschoben" hat Corsair bei diesen Modellen die Position der Buchsen des voll-modularen Kabelmanagements, welche nun nicht an der Innenseite, sondern an der Seite des Netzteils zu finden sind. Was die RMx SHIFT noch so mitbringen, haben wir uns am Beispiel des RM1000x SHIFT einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.03.2023: MSI Clutch GM51 Lightweight und Wireless im Test

Mit den beiden Modellen Clutch GM51 Lightweight und Clutch GM51 Lightweight Wireless bringt MSI ein neues Maus-Duo auf den Markt. Beide Mäuse bieten einen Sensor mit 26.000 DPI, Omron-Switches und ein moderates Gewicht. Je nach Vorliebe können Nutzer zum kabelgebundenen oder kabellosen Modell greifen. Optisch einzigartig sind die MSI Diamond LightGrips - beleuchtete Griffflächen an beiden Mausseiten... [weiterlesen]

Donnerstag, 16.03.2023: LG UltraGear 45GR95QE im Test

Der LG UltraGear 45GR95QE bietet ein Curved-Panel, das mit 45 Zoll im 21:9-Format nicht nur eine ungewöhnliche Größe besitzt, sondern dank der OLED-Technik und einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz für Spieler wie gemacht zu sein scheint. In unserem Test zeigt sich aber auch, dass durchaus Schwachstellen vorhanden sind... [weiterlesen]

Den ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl ausprobiert

Gamingstühle gehören inzwischen wohl vor jeden Schreibtisch, auf oder unter dessen Arbeitsplatte sich auch ein entsprechender Gaming-PC befindet. Mehr als ein Dutzend Hersteller bieten dieses Möbel bereits an. Welche Vorteile ein Gamingstuhl gegenüber einem guten Bürostuhl bietet – darüber scheiden sich weiterhin die Geister. Wir haben uns den ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl einmal angeschaut, der als Premium-Stuhl von ASUS angepriesen wird... [weiterlesen]

Samstag, 18.03.2023: Die nächste Generation des VR-Gamings ausprobiert

Virtual Reality wird in der Gaming-Branche bereits seit Jahrzehnten immer mal wieder als das "Next Big Thing" gehandelt. Allerdings lässt der große Durchbruch bis heute auf sich warten. Jetzt präsentiert Sony mit der PlayStation VR2 die nächste Generation des Virtual-Reality-Gamings. Was das neue Headset alles kann, klären wir in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]