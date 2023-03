Werbung

Besonders robuste SSDs gibt es bereits mehrere auf dem Markt. Auch außergewöhnlich schnelle SSDs mit einer Transferrate von über 1.000 MB/s hatten wir schon im Test. Neu in unserem Parcours ist aber eine SSD, welche durch TB3-Anschluss fast 3.000 MB/s transferieren kann und gleichzeitig eine Schutzart von IP68 aufweisen kann. Beides vereint die SanDisk Professional Pro-G40 in einem robusten Gehäuse und verspricht damit höchste Geschwindigkeiten bei maximalem Schutz gegen Umwelteinflüsse. Ob sie alle Versprechen halten kann, lässt sich in unserem Artikel nachlesen.

Die SanDisk Professional Pro-G40 (ehemals G-Technology) ist eine robuste externe SSD, welche sich entweder per USB 3.2 Gen2 oder Thunderbolt 3 nutzen lässt. Als mögliche Speicherkapazitäten sind 1 TB, 2 TB oder 4 TB verfügbar. Ähnlich wie schon bei der G-Drive-SSD, die wir uns bereits angesehen hatten, handelt es sich um ein äußerst robustes Gehäuse. Die Oberfläche ist auf drei Seiten griffig und von seiner Haptik her als gummiert zu bezeichnen. Die Oberseite ist glatt. Als Schutzart wird IP68 im Herstellerdatenblatt angegeben, was bedeutet, dass die Pro-G40 vollständig gegen Staub geschützt ist und dauerhaft in bis zu 1 Meter Wassertiefe untergetaucht sein darf. Eine kuriose Angabe stellt die Beständigkeit dar, einen Fall aus 3 Meter Höhe auf einen mit Teppich überzogenen Betonboden zu überstehen.

Wie den Angaben in den technischen Daten bereits zu entnehmen ist, muss es sich um eine NVMe-SSD im Inneren der Pro-G40 handeln. Ein Blick in Crystal Disk Info bestätigte dies und die SSD meldet sich als WD_BLACK SN750E 2 TB an. Dort ist - je nach verwendetem Port - auch ersichtlich, dass die interne SSD entweder mit PCIe 3.0 x4 (TB3) oder USB-Gen-3.2 angebunden ist. Wir haben im weiteren Verlauf Benchmarks mit beiden Anschlüssen erhoben, da die SSD am USB-Anschluss deutlich gedrosselt wird.

Typisch für viele SanDisk-Professional- und ehemals G-Technology-Produkte ist die Fokussierung auf Apple. Die Pro-G40 kommt daher ab Werk mit einer Formatierung in APFS, welche sich jedoch leicht in ein Windows-kompatibles Dateisystem umformatieren lässt. Diese Ausrichtung hat vermutlich auch bei der Findung der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers eine Rolle gespielt, da 470,99 Euro für 1-TB- und 739,99 Euro für die 2-TB-Variante erheblich über den normalen Produktpreisen liegen. Eine Preisangabe für die 4-TB-Variante war zum Zeitpunkt des Artikels noch nicht auf der Herstellerseite vorhanden. Vergleicht man die 2-TB-Variante mit der SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 aus dem eigenen Haus, so muss man für TB3, einen langsameren USB-Anschluss und IP68-Zertifizierung einen Aufpreis von über 138 % bezogen auf die UVP akzeptieren. Am realen Markt sind es immer noch 285 Euro zu 554 Euro. Die SanDisk Professional Pro-G40 ist also durchaus kein Schnäppchen.



Technische Daten

Hersteller SanDisk Professional Produkt Pro-G40, PN.: SDPS31H-002T-GBCND

Kapazität 2 TB Größe 111,0 x 58,0 x 12,0 mm Gewicht 122,3 g (laut Datenblatt) / 267 g (gemessen) Material Aluminium Schnittstelle USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3 Unterstützte OS

macOS 10.13+ (mit Time Machine-kompatibel) Windows® 10+ (durch Neuformatierung) Betriebstemperatur keine Angabe

Gewährleistung 5 Jahre Geschwindigkeit Lesen / Schreiben

2700 / 1900 MB/s (TB3)



Die Abweichung zwischen angegebenem und gemessenem Gewicht ist kein Schreibfehler. Die SSD vor Ort wiegt 267 g.