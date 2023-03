Werbung

Corsair hat vor kurzem mit den RMx SHIFT eine neue Version ihrer bekannten Netzteilserie aufgelegt, bei der der Namenszusatz schon einen Hinweis auf das besondere Feature dieser Netzteilserie gibt. "Verschoben" hat Corsair bei diesen Modellen die Position der Buchsen des voll-modularen Kabelmanagements, welche nun nicht an der Innenseite, sondern an der Seite des Netzteils zu finden sind. Was die RMx SHIFT noch so mitbringen, haben wir uns am Beispiel des RM1000x SHIFT einmal näher angeschaut.

Wie die normalen RMx-Netzteile auch sind die Modelle der Sub-Serie "SHIFT" übliche Mittelklasse-Netzteile mit 80-PLUS-Gold-Effizienz, voll-modularem Kabelmanagement und einer insgesamt guten und vor allem praxistauglichen Ausstattung. Vereinfachend lässt sich sagen, dass der wesentliche Unterschied von normalen RMx zu RMx SHIFT die veränderte Anordnung der Kabelmanagement-Buchsen sind. Und da bei Erscheinen der aktuellen "normalen" RMx-Generation im Jahr 2021 die heutzutage vermarkteten Features wie ATX-3.0-Kompatibilität und 12VHPWR-Stecker noch kein Thema waren, haben die brandneuen SHIFT-Modelle diese Argumente jetzt auch als Vorteil auf ihrer Habenseite. Die RMx "SHIFT" umfassen aktuell vier Modelle mit 750, 850, 1.000 und 1.200 W, allesamt mit 80 PLUS Gold, semi-passiver Lüftersteuerung und 10 Jahren Herstellergarantie.



Als besonders innovativ hat sich die Netzteilbranche in den letzten Jahren nicht gerade erwiesen. Hier und da etwas mehr Effizienz, mal etwas RGB oder digitale Schnittstellen, aber im Prinzip blieben die Netzteile gleich: An einer Seite geht Netzstrom rein, an der gegenüberliegenden Seite kommen die Systemspannungen raus, per festem Kabel oder über ein Stecksystem. Als größte bzw. eigentlich auch einzige Innovation in dem Bereich in den letzten Jahren mag sicher Seasonic mit seinem "Connect"-System gelten, bei dem die Verteilung der Spannungen nicht vom Netzteil selbst ausgeht, sondern über eine Verteilungsschiene erfolgt, die zentral hinter dem Mainboard-Tray positioniert ist. Sowohl das (perfekt) passende Gehäuse als auch das Connect-Netzteil hatte im Test einen guten Eindruck gemacht. Aber es sieht auch nicht so aus, als ob diese - für die Netzteilbranche sehr innovative - Lösung nennenswerte Chancen am Markt hat. Was sicher daran liegt, dass hier nur Einbau- und Kabelmanagement optimiert werden, aber keine wirklich gravierenden Verbesserungen in der Netzteilfunktion selbst erreicht werden. Und nicht jeder User legt Wert auf eine perfekte Kabelführung im PC.

Vielleicht hat das Corsair mit seinem technisch einfacher angesetzten SHIFT-Konzept den besseren bzw. allgemein kompatibleren Ansatz entworfen, denn viel braucht es für den Einsatz eines SHIFT-Netzteils nicht. Im Wesentlichen wird genug Platz seitlich neben dem Netzteil benötigt, was natürlich von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedlich sein wird. Bietet das Gehäuse den Platz, wird der User mit einer einfacheren Systemmontage und letztendlich auch sauberem Kabelmanagement belohnt, denn bei der Masse an Tower-Gehäusen wird ein Großteil der Kabel ohnehin hinter dem Mainboard verlegt.

Und ein in der Praxis sehr wichtiger Faktor ist im Allgemeinen der Preis. Ein normales Corsair RM1000x ist aktuell für 200 Euro zu finden. Als RM1000x SHIFT liegt der Preis mit 235 Euro (noch) ein Stück höher, aber im aktuelle Aufpreis von 35 Euro sind neben dem SHIFT-Anschlussfeld ja auch ATX-3.0-Kompatibilität samt 12VHPWR-Stecker einzurechnen. Im Vergleich dazu liegen ein be quiet! Straight Power 11 1000W bei 175 Euro, ebenso wie ein Seasonic Focus GX 1000W auch ca. 175 Euro. Etwas schwerer hat es das RM1000x SHIFT dann gegen das empfehlenswerte Corsair HX1000i, welches mit 220 Euro sogar geringfügig günstiger ist.

Hier die Fakten des Corsair RM1000x SHIFT in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Corsair

RM1000x SHIFT

Modell CP-9020253-EU

Straßenpreis ca. 235 Euro Homepage www.corsair.com Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V 83,3 A +5Vsb 3,0 A -12V n.v. Leistung 12V 1000 W Leistung 3,3V & 5V 150 W Gesamtleistung 1000 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 7 / 0 PCI-Express 3.0

(12VHPWR) 1 SATA 16 4-Pin Molex 8 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold

Cybenetics GOLD / A Maße (LxBxH) 180 x 150 x 86 mm Lüfter 140 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten ZeroRPM (semi-passive Lüftersteuerung)

Kondensatoren japanischer Marken

Anschlüsse seitlich am Gehäuse

