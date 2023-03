Werbung

Im Jahre 2020 wurde die ASUS ROG Keris veröffentlicht, jetzt kommt der Nachfolger und bringt einige Änderungen mit sich, die die Maus noch besser machen sollen. In wie weit die KERIS AimPoint wirklich eine Verbesserung ist, und was genau sich zum Vorgänger geändert hat, werden wir in diesem Test genauer unter die Lupe nehmen.

Das wichtigste und offensichtlichste Merkmal, welches sich gegenüber der ASUS ROG Keris Wireless geändert hat, ist der verbaute Sensor. Dieser besitzt nun mit eine doppelt so hohe Auflösung und bietet laut ASUS ebenfalls eine höhere Mausgeschwindigkeit und -beschleunigung. Jedoch soll der neue Sensor auch eine leichtere Maus, mit gleichzeitig einer längeren Akkulaufzeit ermöglichen.

Konkret bedeutet der neue Sensor, dass die ASUS ROG Keris Wireless AimPoint mit nun maximal 36.000 DPI arbeiten kann. Dies wird in der Praxis zwar so gut wie keine Verwendung finden, aber theoretisch wäre es möglich. Des Weiteren erhöht sich auch die maximale Mausgeschwindigkeit von 400 ips auf 650 ips und die maximale Beschleunigung steigt von damals 40 g auf 50 g. Auch beim Gewicht werden ein paar Gramm eingespart, denn man fällt von 79 auf 75 g, was ebenfalls in direkten Vergleich nur auf einer Waage bemerkbar sein wird.

Kleinere Features wie die PBT-Tastenkappen oder auch die sehr variable Verbindungsmöglichkeit bleiben erhalten. Neu hingegen sind die wechselbaren Switches, die dank Push-Fit Switch Socket II einfach ausgetauscht werden können. Grip-Tape wurde ebenfalls neu hinzugefügt, jedoch fallen die austauschbaren Seitentasten bei der neuen Generation leider weg.

Technische Daten - ASUS ROG Keris Wireless AimPoint