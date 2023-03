Werbung

Mit den beiden Modellen Clutch GM51 Lightweight und Clutch GM51 Lightweight Wireless bringt MSI ein neues Maus-Duo auf den Markt. Beide Mäuse bieten einen Sensor mit 26.000 DPI, Omron-Switches und ein moderates Gewicht. Je nach Vorliebe können Nutzer zum kabelgebundenen oder kabellosen Modell greifen. Optisch einzigartig sind die MSI Diamond LightGrips - beleuchtete Griffflächen an beiden Mausseiten.

Schon mit Clutch GM41 Lightweight und Clutch GM41 Lightweight Wireless bietet MSI ein Duo aus ähnlich ausgestatteten Gaming-Mäusen an, die sich vor allem bei der Anbindung unterscheiden. Während das Basis-Modell per USB-Kabel mit dem PC verbunden wird, kommt das Wireless-Modell ohne Kabel aus. Dieses Konzept gilt nun auch für die neuen Modelle MSI Clutch GM51 Lightweight und Clutch GM51 Lightweight Wireless. Die Clutch GM51 Lightweight Wireless kann anders als die Clutch GM41 Lightweight Wireless aber nicht nur per 2,4-GHz-Empfänger, sondern auch per Bluetooth kabellos genutzt werden.

Und auch sonst zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden Maus-Duos. Das beginnt schon bei der Mausform. Während die Clutch GM41 Lightweight-Modelle symmetrisch gestaltet wurden (abgesehen von den Daumentasten), zeigen sich die Clutch GM51 Lightweight-Modelle nun mit einem ergonomisch gestalteten Rechtshänderdesign. Mit ihren MSI Diamond LightGrips sind sie richtige Hingucker: Beide Seiten werden von zahlreichen A-RGB-Lichtpunkten in Szene gesetzt. MSI spendiert ihnen zudem einen deutlich höher auflösenden Sensor mit bis zu 26.000 DPI und setzt auch weitere Verbesserungen um. So soll das MSI FriXionFree-Kabel besonders flexibel sein und damit einen Kritikpunkt an den bisherigen Modellen ausräumen. Die MSI Clutch GM51 Lightweight wird zudem mit einer USB-Abfragerate von 8.000 Hz beworben.

Auch Clutch GM51 Lightweight und Clutch GM51 Lightweight Wireless tragen wieder den Anspruch im Namen, leichte Mäuse zu sein. Gegen über den Clutch GM41 Lightweight-Modelle legen sie aber jeweils etwa 10 g zu. Die Clutch GM51 Lightweight kommt auf 75 g und die Clutch GM51 Lightweight Wireless auf 85 g. Damit liegen beide Modelle deutlich unter der 100-g-Marke, sind aber doch spürbar schwerer als extreme Leichtgewichtsmäuse.

Auch preislich legen die neuen MSI-Mäuse zu. Für die Clutch GM51 Lightweight ruft MSI eine UVP von 76,90 Euro auf. Die Clutch GM51 Lightweight Wireless soll 109,90 Euro kosten.

Technische Daten & Lieferumfang

Beide Mäuse werden mit Anleitung und Regulatorikhinweisen ausgeliefert. Weiteres Zubehör gibt es nur bei der Clutch GM51 Lightweight Wireless: ein 2 m langes Ladekabel und eine Ladestation. Das Kabel kann mit seinem USB-C-Stecker wahlweise an dieser Station oder direkt an der Maus angeschlossen werden. Der 2,4-GHz-USB-Empfänger kann in einer Aussparung der Ladestation verstaut werden.

Technische Daten - MSI Clutch GM51 Lightweight und Clutch GM51 Lightweight Wireless