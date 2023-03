Werbung

Virtual Reality wird in der Gaming-Branche bereits seit Jahrzehnten immer mal wieder als das "Next Big Thing" gehandelt. Allerdings lässt der große Durchbruch bis heute auf sich warten. Jetzt präsentiert Sony mit der PlayStation VR2 die nächste Generation des Virtual-Reality-Gamings. Was das neue Headset alles kann, klären wir in diesem Hardwareluxx-Test.

1987 erschien der Begriff "Virtuelle Realität" erstmals als theoretisches Konzept im Oxford English Dictionary. Seitdem ist die Begeisterung für VR ungebrochen. Zuletzt gab es mit der Oculus Rift einen großen Hype rund um VR-Brillen. Diverse Unternehmen sprangen auf den Zug auf und boten virtuelle Wohnungsbesichtigungen und Ähnliches an. Mit dem Metaverse ging man noch einen Schritt weiter und wollte gleich eine ganze Welt schaffen.

Im März 2023 ist VR eher eine Randerscheinung und hat sich auch nach fast 40 Jahren nicht etablieren können. Zwar ist die Technologie im Vergleich zur Vergangenheit wesentlich besser geworden, doch dies reicht noch nicht aus. Die Ansprüche der Nutzer sind hoch. Zumal hier auch die Filmindustrie ihren Beitrag geleistet hat. In diversen Veröffentlichungen suggeriert Hollywood die virtuelle Realität als grenzenlose Alternative für das echte Leben. In Wirklichkeit sind die Fähigkeiten der verfügbaren VR-Lösungen jedoch begrenzt. Hinzu kommen Themen wie "Motion Sickness", die das schnelle Aus für die virtuelle Realität bedeuten.

Mit dem PS-VR2-Headset versucht Sony nun einen weiteren Anlauf und veröffentlicht nach rund sieben Jahren den Nachfolger zum ersten Virtual-Reality-Headset der Japaner. Alle Besitzer einer PS5-Konsole sind somit in der Lage, in eine neue VR-Welt einzutauchen. In Kombination mit den VR2-Sense-Controllern soll das PS-VR2-Headset nicht nur visuell überzeugen, sondern auch bei der Bedienung.