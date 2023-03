Werbung

Gamingstühle gehören inzwischen wohl vor jeden Schreibtisch, auf oder unter dessen Arbeitsplatte sich auch ein entsprechender Gaming-PC befindet. Mehr als ein Dutzend Hersteller bieten dieses Möbel bereits an. Welche Vorteile ein Gamingstuhl gegenüber einem guten Bürostuhl bietet – darüber scheiden sich weiterhin die Geister. Wir haben uns den ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl einmal angeschaut, der als Premium-Stuhl von ASUS angepriesen wird.

ASUS hat bereits einige Modelle im Angebot, die preislich von 400 Euro bis nun hin zu fast 900 Euro reichen, die für den ROG Destrier Ergo aufgerufen werden. Dieser ist ausschließlich in Schwarz erhältlich und zeigt sich optisch recht zurückhaltend – weniger "Gaming" als man erwarten würde. Ein Gasdruckdämpfer, Kopfstütze, Lendenstütze, akustische Abschirmung, sperrbare Wippfunktion und hochwertige Materialien sollen den ROG Destrier Ergo auszeichnen und den Premium-Preis rechtfertigen.

All diese Punkte sollen den ROG Destrier Ergo zum (vorläufigen) Höhepunkt von ASUS in diesem Segment machen. Man will also ein hochwertiges Produkt am Markt platzieren, das die hohen Ansprüche der Kunden erfüllen können soll. Zudem will man zeigen, dass man als Hersteller mit seinen Produkten wächst, diese stetig verbessert und weiterentwickelt.

Technische Daten des ASUS ROG Destrier Ergo Gesamthöhe: 1.340 bis 1.440 mm

Sitzhöhe: 460 bis 540 mm Höhe Rückenlehne: 880 mm Abmessungen Sitzfläche 570 x 500 mm Armlehnen: 4-fach verstellbar, nicht gepolstert Winkel Rückenlehne: 90 bis 135° Belastbarkeit: bis 150 Kg Lendenwirbelstütze: integriert Preis: 880 Euro

Mit einer Sitzhöhe von 460 bis 540 mm bewegt sich ASUS im üblichen Bereich für ein höhenverstellbares Sitzmöbel. Die enormen Abmessungen kommen vor allem durch die breite Sitzfläche und Rückenlehne zustande, gepaart mit einem breiten akustischen Schutz hinter der Kopfstütze. Bis zu 150 kg soll der Stuhl tragen können, was auch zu den weiten Abmessungen der Sitzfläche passt. Schmale Menschen mit nicht allzu breiter Hüfte kommen sich hier schon etwas verloren vor, weil sie nur etwas 2/3 der Fläche belegen.

Spieler mit einer Körpergröße von etwa 185 cm sitzen fast komplett eingehüllt im ROG Destrier Ergo, wenn der optionale akustische Schutz montiert wird. Genau diesen Zweck soll dieser Schutz aber auch erfüllen – er soll den Spieler etwas abschirmen.

Kommen wir nun zum Aufbau und der Detailbetrachtung des ASUS ROG Destrier Ergo.

Aufbau, Optik und Verarbeitungsqualität

Der ASUS ROG Destrier Ergo kommt in einem riesigen Karten mit einem Gewicht von mehr als 30 kg daher. Der Stuhl selbst bringt es am Ende auf 24,65 kg. Für das hohe Gewicht maßgeblich verantwortlich sind der Metallrahmen am Rücken des Stuhls sowie der Standfuß, an dem sich die Rollen befinden.

Der ASUS ROG Destrier Ergo muss zusammengebaut werden und kommt weitestgehend in Einzelteilen. Die mitgelieferte Anleitung hat ein paar Tücken, zu denen wir noch kommen werden. Bei den gut beschrifteten Schrauben befindet sich auch zwei kleine Inbus-Schlüssel. Wer alternatives Werkzeug im Haus hat, sollte dieses benutzen, denn einige Schrauben sollten recht fest angezogen werden, was mit den kleine Schlüsseln nur schwer möglich ist.

Wir haben zunächst alle Bauteile aus dem Karton genommen und überprüft, ob auch alles vorhanden ist, was laut Anleitung benötigt wird.

Als erstes werden die Räder an den Drehfuß montiert. Nur die eigentliche Drehachse, die in den Fuß eingesteckt wird, besteht hier aus Metall und hat ein Gleitlager. Die Rollen selbst bestehen aus Plastik und sollen mit ihrem Untergrund schonend umgehen. Für etwas mehr Vertrauen in die Langlebigkeit hätte sicherlich gesorgt, wenn zumindest die Befestigung der Drehachse der Räder ebenfalls aus Metall gewesen wäre. Mit ordentlich Kraft müssen die fünf Drehräder in den Fuß hineingedrückt werden. Danach wird die Gasdruckfeder in die Mitte des Drehkranzes eingelassen.

Weiter geht es mit dem Zusammenbau des oberen Teils des Stuhls. Als erstes werden dazu Sitzfläche und Rückenlehne zusammengebracht. Eine Plastikabdeckung verbirgt diesen Bereich später etwas. Hier sind auch erstmals die Metall-Elemente der Basis- und Rückenstruktur des ASUS ROG Destrier Ergo zu erkennen.

Im nächsten Schritt werden die beiden Armlehnen montiert. Diese sind entsprechend mit "R" für rechts und "L" für links beschriftet und so bedarf es bei einer Kopfüber-Montage (so werden die Sitzfläche und die Rückenlehnen zusammengebracht) nur der Transferleistung, die Seiten nicht zu verwechseln. Festgeschraubt bekäme man sie vertauscht, spätestens aber wenn man den Stuhl in seine richtige Position bringt, fällt dieser Fehler dann auf.

Danach soll laut Anleitung die Kopfstütze montiert werden. Tut man dies, kann der akustische Schutze bzw. die Blender hinter der Kopfstütze aber nicht mehr angebracht werden. Also haben wir diesen Schritt vorgezogen und erst danach die Kopfstütze montiert, was ebenfalls problemlos funktionierte. Auch hier verbirgt eine Blende zumindest einen Teil der Schrauben, die zur Befestigung benötigt wurden.

Insgesamt würden wir den Aufbau des ASUS ROG Destrier Ergo als für Jedermann machbar bezeichnen, hier und da könnte eine dritte oder gar vierte Hand bei der Montage helfen. Das mitgelieferte Werkzeug ist ausreichend, mehr aber auch nicht. Die Anleitung hätte gerne etwas detaillierter sein dürfen und enthält unserer Meinung nach bei der Montagereihenfolge auch einen Fehler. Etwas verwundert hat uns zudem, dass einige Schrauben übergeblieben sind. Diese befanden sich in einer extra Tüte an der im Lieferumfang befindlichen Verpackung für die restlichen Schrauben. Zu den Überbleibseln gehörten auch diverse Unterlegscheiben.

Das Design

Aus optischer Sicht hält sich ASUS beim ROG Destrier Ergo doch untererwarteter Weise stark zurück.

Alle Metall- und Plastikteile sind weitestgehend in Schwarz oder als Akzent auch mal in Grau gehalten. Gräulich ist auch die Sitzfläche und die der Rückenlehne in Form eines Netz-Gewebes. Einzig das rote ROG-Logo auf der Kopfstütze sticht heraus.

Die meisten der Verstellmöglichkeiten sind mit einer Lasche versehen. Anstatt eines Hebels wird an diesen gezogen, um beispielsweise die Arretierung für die Tiefenverstellung der Sitzfläche, der Neigung der Rückenlehne oder die Höhe der Sitzfläche zu verstellen.

An den Armlehnen befinden sich Arretierungen, die gedrückt werden müssen, damit diese gedreht oder in der Höhe verstellt werden können. In der Höhe sind sie um 14 cm einstellbar. Zudem kann die Auflagefläche nach vorne und hinten geschoben werden.

Die Sitzfläche lässt sich insgesamt um 4,5 cm nach vorne und hinten verschieben. Die Sitzhöhe kann um 8 cm verändert werden. Die Neigung der Rückenlehne kann zwischen 90 bis 135° gewählt werden. Sitzfläche und Rückenlehne lassen sich unabhängig voneinander einstellen.

Die Kopfstütze kann in der Höhe um 12 cm angepasst und zudem etwas nach vorne gezogen werden, was ebenfalls noch einmal einen Spielraum von 6 cm ermöglicht.

Die Lumbalstütze (oder auch Lordosenstütze) wird über zwei Flügelschrauben an der Rückenlehne eingestellt. Auf zwei Zentimeter lässt sich diese in die Fläche herausdrehen und zudem um 7 cm in der Höhe verstellen.

Kommen wir nun zum Fazit zum ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl.

Fazit

Hinsichtlich der Optik können wir dem ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl ein modernes Design, mit schicken Details attestieren. Eine Skelettstruktur an der Rückseite stützt die Rückenlehne. Die Bespannung unterstützt den schlanken und modernen Auftritt, der wenig mit einem gepolsterten Bürostuhl gemein hat, wie man ihn vielleicht vor Augen hat. Einzig die Kopfstütze setzt auf dieses Prinzip.

Aber wer den ROG Destrier Ergo Gamingstuhl zusammenbaut, der bekommt auch zu sehen, für was er hier fast 900 Euro zahlt. Einerseits machen der Drehfuß und die schon erwähnte Rückenlehne mit ihren Anbauteilen einen weitestgehend hochwertigen Eindruck – zumindest in der Materialwahl. Anders sieht dies jedoch aus, wenn man sich die Details etwas genauer anschaut. Vor allem die Rollfüße gehören in ihrer Ausführung nicht an einen so teuren Gamingstuhl. In diese Kategorie gehören auch die Plastikabdeckung unter der Sitzfläche sowie die gleichermaßen ausgeführten Befestigungen der Kopfstütze und der Abschirmung – wieder mit einer mäßigen Plastikabdeckung.

Zum hochwertigen Eindruck der Skelettstruktur gesellen sich erfreulicherweise die Bespannung, die Laschen der vielen Ergonomie-Einstellungen und die gut ausgeführten Armlehnen, wenngleich diese auch hier weitestgehend aus Plastik bestehen.

Die Ergonomie-Einstellungen sind sehr gut und geben ausreichend Spielraum für den Durchschnitts-Spieler. Mit 184 cm und 74 kg ist die Sitzfläche für den Autor etwas zu breit und der gesamte Stuhl wirkt überdimensioniert, dies ändert aber nichts daran, dass man im ROG Destrier Ergo Gamingstuhl wirklich gut sitzt und man den Stuhl sehr gut an die Körperstatur anpassen kann.

Der Knackpunkt ist sicherlich der Preis. 880 Euro sind für einen Gaming-Stuhl eine Menge Geld, auch wenn es sicherlich zahlreiche Modelle anderer Hersteller gibt, die weitaus mehr kosten können. Die guten Gamingstühle bewegen sich in einem Preisbereich von 350 bis 500 Euro. Mit bis zu 700 Euro bewegt man sich schon im Premium-Segment – egal ob Gamingstuhl oder guter Bürostuhl. Der ROG Destrier Ergo Gamingstuhl könnte in beide Kategorien passen, liegt aber in jedem Fall im hochpreisigen Segment und ist unserer Meinung etwas zu teuer.

ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl Pro schlichte Optik

hohe Stabilität

größtenteils hochwertige Materialwahl

gute Ergonomie-Einstellungen

Rückenlehne und Sitzfläche unabhängig voneinander einstellbar Kontra hoher Preis

teilweise keine hochwertige Materialwahl