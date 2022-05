Videotest des Roborock S7 MaxV Ultra (Update)

Mit dem S7 MaxV Ultra präsentierte Roborock kürzlich das neue Top-Modell der Saug und Wisch-Roboter, welcher in der Ultra-Variante zudem über eine Docking-Station verfügt, die nicht nur dafür sorgt, dass der Akku für den nächsten Reinigungsvorgang geladen ist, sondern dass die Schmutzbehälter geleert und das Schmutzwasser ausgetauscht wird.

Zum Funktionsumfang gehört die inzwischen in Topmodellen übliche Erkennung von Objekten und Hindernissen, die dann eventuell ausgespart werden. Eine Gummibürste und ein sich bewegendes Wischtuch sollen die Reinigungsleistung optimieren.

Nach einigen Reinigungsvorgängen ein kurzes Fazit: Die Reinigungsleistung hängt sicherlich stark vom Verschmutzungsgrad und den Oberflächen ab, die gereinigt werden sollen. Auch beeinflussen Tiere im Haushalt diesen Bereich stark. Zur Docking-Station bleibt zu sagen, dass sie ihren Zweck offenbar recht gut erfüllt. Der Staubbehälter wird geleert und das Tuch in der Station, so gut dies eben auf diesem Wege geht, gereinigt. Einzig die Geräuschkulisse in den einzelnen Vorgängen könnte störend sein. Aber womöglich programmiert man die Reinigungsvorgänge ohnehin in einen Zeitraum, zu dem man nicht zu Hause ist.

Die AI-Erkennung von Objekten ist in der aktuellen Version zuverlässiger geworden. Konnte man den S6 MaxV mal mit eingesaugtem Kabel und festgefahren vorfinden, wurde diese Gefahr mit dem Nachfolger deutlich reduziert.

Der Roborok S7 MaxV Ultra ist mit rund 1.000 Euro kein Schnäppchen und sollte seinen Dienst schon zuverlässig und sauber verrichten. Das Dock kann ein Komfort-Gewinn sein, wenn man auch ausreichend Platz dafür hat.

Update:

Das Empty Wash Fill Dock ist ab 4. Mai 2022 sowohl online als auch bei Media Markt und Saturn als Zubehör für 699 Euro sowie als Bundle mit dem S7 MaxV Ultra für 1.399,00 Euro verfügbar.