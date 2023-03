Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem neuen AMD Ryzen 9 7950X3D und dem simulierten AMD Ryzen 7 7800X3D kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, die OnePlus Buds Pro 2, den AMD Ryzen 9 7900X3D und verschiedene Micron-Kits mit 5.200 und 5.600 MT/s getestet. Zu guter Letzt standen das Hyte Y40 und die SanDisk Professional PRO-G40 SSD bei uns auf dem Prüfstand.

Mittwoch, 01.03.2023: Die Z790-Mainboards von MSI [Anzeige]

Passend zu den Core-Prozessoren der 13. Generation (Raptor Lake-S) hat Intel auch die 700er-Chipsatzserie an den Start gebracht. Dabei ist der Z790-PCH das High-End-Modell mit den meisten Features, das neben dem RAM-Overclocking in Verbindung mit einem LGA1700-Prozessor mit K(F)-Suffix auch die CPU-Übertaktung möglich macht. Von MSI gibt es 13 Platinen mit dem High-End-Chipsatz, sodass für jeden Anspruch das passende Modell dabei sein dürfte. Von der MAG-Serie für den Einstieg und der PRO-Serie für Business-Anwender, über die MPG-Reihe, bis hin zur High-End-Riege mit den Mainboards der MEG-Klasse wird eine breite Auswahl geboten. Wir liefern einen umfassenden Überblick und zeigen die interessantesten Modelle... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.03.2023: Der AMD Ryzen 9 7950X3D im Test

Nachdem die Tests des Ryzen 9 7950X3D bei den Kollegen bereits vor einigen Tagen online gingen, folgt heute unser Test. Analog zum Ryzen 7 5800X3D setzt AMD die Reise der 3D-V-Cache-Prozessoren fort und weitet die Strategie sogar auf insgesamt drei Modelle aus. Ob der Ryzen 9 7950X3D den Core i9-13900K(S) vom Gaming-Thron stoßen kann, wie es um die Effizienz bestellt ist, welche Taktraten die CCDs erreichen und vieles mehr sind Fragen, die wir nun klären werden... [weiterlesen]

Sonntag, 05.03.2023: ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi im Test

Die beiden AMD-Promontory21-Chips (die den X670-Chipsatz bilden) auf einem Mini-ITX-Mainboard mit sehr begrenztem Platz unterzubringen, stellt schon nahezu eine Kunst dar. Wobei es auch generell schwierig ist, auf dem kleinen Formfaktor eine üppige Anzahl an Anschlussmöglichkeiten bereitzustellen. ASUS hat sich mit dem ROG Strix X670E-I Gaming WiFi dieser anspruchsvollen Herausforderung gestellt. Wir haben die kleine Platine für unsere Leser getestet... [weiterlesen]

Montag, 06.03.2023: OnePlus Buds Pro 2 im Test

OnePlus verfolgt mit den kabellosen Ohrhörern Buds Pro 2 ein hochgestecktes Ziel: Sie sollen audiophile Klangqualität bieten. Dafür hat man sowohl mit dem Lautsprecher-Spezialisten Dynaudio als auch mit dem Filmkomponisten Hans Zimmer kooperiert... [weiterlesen]

Montag, 06.03.2023: AMD Ryzen 7 7800X3D simuliert

Die Resonanz auf die ersten beiden X3D-Modelle der Ryzen-7000-Serie ist groß. In den Kommentaren zum Test des Ryzen 9 7950X3D wird fleißig über die Vor- und Nachteile diskutiert. Viele Nutzer sind offenbar extrem an diesen Modellen interessiert – wohl auch weil die bisherigen Ryzen-7000-Modelle etwas unter den Erwartungen geblieben sind und AMD mit dem Ryzen 7 5800X3D aufzeigen konnte, welche Auswirkungen der größere Cache hat. Der Ryzen 7 7800X3D wird demnach heiß erwartet. Dieses Modell wird aber erst am 6. April erscheinen. Mithilfe einiger BIOS-Einstellungen und dem Ryzen 9 7950X3D können wir aber bereits einen Ausblick auf das geben, was vom Ryzen 7 7800X3D zu erwarten ist... [weiterlesen]

Dienstag, 07.03.2023: Micron Kits mit 5.200 und 5.600 MT/s im Test

Nach einem schweren Start sind wir inzwischen für den aktuellen Arbeitsspeicher-Standard bei DDR5-8000 angekommen. Die Hersteller überboten sich über Wochen und Monate hinweg – aktuell herrscht aber mehr oder weniger Stillstand. Doch es muss nicht immer ein absolutes High-End-Kit sein, denn auch der Prozessor muss mitspielen. Heute wollen wir uns zwei Kits von Micron anschauen, die mit den Revision-G-Chips bestückt sind... [weiterlesen]

Dienstag, 07.03.2023: MSI-Notebooks mit GeForce RTX 40 Serie [Anzeige]

Seit Kurzem ist das vollständige Line-up der mobilen GeForce-RTX-40-GPUs im Handel verfügbar. MSI ist zum Start die Marke mit dem größten Produktsortiment und bietet in einem umfangreichen Preisbereich Geräte mit allen neuen GPU-Modellen von NVIDIA an. Nachdem wir uns bereits den Top-Modellen gewidmet haben, gehen wir nun auf die spannenden Mainstream-Geräte ein... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.03.2023: Hyte Y40 im Test

Hyte möchte mit dem Y40 ein besonders ästhetisches und modern gestaltetes Gehäuse anbieten. Dabei soll der Midi-Tower mit seiner Kombination aus Glasfront und Glasseitenteil optisch auch sehr offen wirken und als Showgehäuse überzeugen... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.03.2023: SanDisk Professional PRO-G40 SSD im Test

Besonders robuste SSDs gibt es bereits mehrere auf dem Markt. Auch außergewöhnlich schnelle SSDs mit einer Transferrate von über 1.000 MB/s hatten wir schon im Test. Neu in unserem Parcours ist aber eine SSD, welche durch TB3-Anschluss fast 3.000 MB/s transferieren kann und gleichzeitig eine Schutzart von IP68 aufweisen kann. Beides vereint die SanDisk Professional Pro-G40 in einem robusten Gehäuse und verspricht damit höchste Geschwindigkeiten bei maximalem Schutz gegen Umwelteinflüsse. Ob sie alle Versprechen halten kann, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Freitag, 10.03.2023: Der AMD Ryzen 9 7900X3D im Test

Nachdem wir uns den Ryzen 9 7950X3D als Spitzenmodell bereits anschauen konnten, folgt heute der Ryzen 9 7900X3D. Beide haben so in dieser Form mit ihren 16 bzw. 12 Kernen keinen direkten Vorgänger. Ob die Tatsache, dass nur sechs Kerne des Ryzen 9 7900X3D mit 3D V-Cache ausgestattet sind, bei diesem Modell ein Nachteil sind, wird nur ein Bestandteil dieses Artikels sein. Jetzt zugreifen oder auf den 6. April bzw. den Ryzen 7 7800X3D warten, das ist die große Frage... [weiterlesen]