Seit Kurzem ist das vollständige Line-up der mobilen GeForce-RTX-40-GPUs im Handel verfügbar. MSI ist zum Start die Marke mit dem größten Produktsortiment und bietet in einem umfangreichen Preisbereich Geräte mit allen neuen GPU-Modellen von NVIDIA an. Nachdem wir uns bereits den Top-Modellen gewidmet haben, gehen wir nun auf die spannenden Mainstream-Geräte ein.

Anfang Januar stellte NVIDIA im Rahmen der CES 2023 sein neues Line-up an mobilen Notebook-GPUs vor. Mit diesen kommt die Ada-Lovelace-Architektur ins mobile Segment und garantiert einen deutlichen Sprung hinsichtlich Effizienz und Leistung. So wird nicht nur schnelles 4K-Gaming möglich, auch die neuen Techniken, die schon vom Desktop bekannt sind, wie DLSS 3, Reflex, Remix oder Raytracing, haben Einzug gehalten. Darüber hinaus wurde Max-Q auf die nächste Generation gebracht, sodass deutlich längere Akkulaufzeiten möglich sind.

Den GPU-Launch hat MSI zum Anlass genommen, sein gesamtes Notebook-Line-up auf den neuesten Stand zu bringen. Im gleichen Atemzug wurde auch bei den Intel Prozessoren auf die ebenfalls neue 13. Generation gewechselt, so dass die neuen Notebooks gleich einen doppelten Performance-Boost erleben. In allen Preis- und Ausstattungsbereichen stehen damit Mobilgeräte zur Verfügung. Vom Core i5-12450H bis zum Core i9-13980HX, von der GeForce RTX 4050 bis hin zur RTX 4090, von 1.199 Euro bis hin zu 5.499 Euro – es wird das volle Spektrum abgedeckt, sodass garantiert für jeden das richtige Modell dabei ist.

Zum Start der neuen Notebook-Serien hält MSI für die ersten Käufer auch spannende Extra-Aktionen bereit, die einen Kauf zusätzlich interessant machen: Es gibt eine Early-Bird- und Shout-out-Aktion. Dabei profitiert man beim Kauf eines MSI-Gaming-Laptops mit einer GPU aus der GeForce-RTX-40-Serie gleich doppelt: Bis zum 15. März erhält man nämlich nach der Produktregistrierung einen 50-USD-Steam-Gutschein von MSI geschenkt!

Käufer, die beim jeweiligen Händler zudem eine Produktrezension zu ihrem neuen Laptop schreiben und eine Bewertung abgeben, werden mit einem weiteren 50-USD-Steam-Gutschein belohnt! Mit beiden Aktionen gibt es damit insgesamt bis zu 100 USD an Steam-Guthaben von MSI zum neuen Laptop mit dazu – so macht das Gaming noch einmal extra Spaß!

Alle Informationen zur Aktion gibt es direkt bei MSI.

Die neuen MSI Gaming-Notebooks im Überblick

In Deutschland verfügbare/geplante Konfigurationen, Änderungen und Fehler vorbehalten. Die Preise (unverbindliche Preisempfehlung) dienen nur zur Orientierung.

Gegenüberstellung der GPUs Modell Shadereinheiten Boost-Takt Speicher Interface TGP GeForce RTX 4090 Laptop 9.728 1.455 - 2.040 MHz 16 GB GDDR6 256 Bit 80 - 150 W GeForce RTX 4080 Laptop 7.424 1.350 - 2.280 MHz 12 GB GDDR6 192 Bit 60 - 150 W GeForce RTX 4070 Laptop 4.608 1.230 - 2.175 MHz 8 GB GDDR6 128 Bit 35 - 115 W GeForce RTX 4060 Laptop 3.072 1.470 - 2.370 MHz 8 GB GDDR6 128 Bit 35 - 115 W GeForce RTX 4050 Laptop 2.560 1.605 - 2.370 MHz 6 GB GDDR6 96 Bit 35 - 115 W

Kompakte Gamer: Die Stealth Studio Serie

Wer auf der Suche nach einem neuen ultraschlanken Begleiter ist, der sowohl im Arbeitsalltag als auch beim Gaming überzeugen kann, der sollte einen Blick auf das neue Stealth 16 Studio A13V werfen. MSI gelingt hier hervorragend der Spagat zwischen Performance und Mobilität.

Das gerade einmal 19,9 mm hohe und 1,99 kg leichte Gehäuse bietet Platz für ein 16-Zoll-Display im 16:10-Format, das mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten etwas mehr Platz in der Höhe bietet, als es normalerweise üblich ist. Spieler freuen sich über die hohe maximale Wiederholfrequenz von 240 Hz, die eine schnelle und direkte Wiedergabe ermöglicht, während Kreativ-User von der vollständigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums profitieren.

Als NVIDIA Studio Laptop zertifiziert, bringen der Stealth 14 Studio, Stealth 16 Studio und Stealth 17 Studio auch kreative Workflows in Schwung: Die neue RTX 40-Serie sorgt auch bei 3D-Rendering, Videobearbeitung und Grafikdesign für einen Produktivitätsschub. Kreativ-Profis profitieren von der RTX-Beschleunigung in kreativen Top-Apps, den speziellen NVIDIA Studio-Treibern, die für maximale Stabilität entwickelt wurden, und einer Suite exklusiver Tools, welche die Leistung von RTX für KI-gestützte kreative Workflows nutzen.

Unter der Haube arbeitet ein Intel Core i7-13700H. Also ein Modell der aktuellsten Generation, das mit 14 Kernen und bis zu 5 GHz arbeitet. Es wird von MSI mit einer NVIDIA GeForce RTX 4060 oder RTX 4070 Laptop GPU kombiniert, was maximale Frameraten beim Spielen garantiert. Abgerundet wird die High-End-Ausstattung von einer 2 TB fassenden SSD und 32 GB an RAM.

Dank Support von Thunderbolt 4 und USB 4 sowie Bluetooth 5.3 wird mit den modernsten Standards kommuniziert. Wer eine kabelgebundene Lösung bevorzugt, kann sich über ein Killer-LAN mit 2,5 GBit/s freuen.

Wem ein 16-Zoll-Gerät trotz der kompakten Bauweise etwas zu groß ist, der sollte einen Blick auf das Stealth 14 Studio A13V werfen, das mit ein Gewicht von 1,7 kg und Maßen von 315 x 246 x 19 mm noch einmal kompakter ausfällt. Das 14-Zoll-Display löst hier ebenfalls mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, arbeitet mit maximal 240 Hz und deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Abstriche müssen hier also nicht akzeptiert werden.

Unter der Haube arbeitet ebenfalls ein Core i7-13700H, Unterschiede gibt es jedoch bei der GPU. MSI setzt auf eine GeForce RTX 4050 Laptop mit 6 GB an VRAM. Gegenüber dem 16-Zoll-Modell wird die Gaming-Leistung also ein wenig zurückfallen, die neue GeForce-Generation ist allerdings so leistungsstark, dass niedrige Frameraten noch immer kein Problem sind. Auch hier gibt es eine Zertifizierung als Studio-Notebook.





MSI Stealth Stealth 14 Studio A13V Stealth 16 Studio A13V Prozessor Intel Core i7-13700H Intel Core i5-13700H Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (Dual Channel) 16 / 32 GB DDR5 (Dual Channel) Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB /

NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB Festplatte/SSD 1 TB (M.2 PCIe NVMe) 2 TB (M.2 PCIe NVMe) Display

Display - Technik 14,0" QHD+ 16:10 (2.560 x 1.600 Pixel),

240 Hz, True Color (~100% DCI-P3) 16,0" QHD+ 16:10 (2.560 x 1.600 Pixel),

240 Hz, True Color (~100% DCI-P3) Gehäuse Tastatur SteelSeries mit RGB-Beleuchtung SteelSeries mit RGB-Beleuchtung Akku 72 Wh 99 Wh Material Aluminium Aluminium Abmessungen 315 x 246 x 19 mm 356 x 260 x 19,95 mm Gewicht 1,7 kg

1,99 kg

Gaming mit 140 Watt: Pulse 17

Wer vielmehr auf der Suche nach einem klassischen Gaming-Gerät ist, sollte das MSI Pulse 17 B13V in die nähere Wahl nehmen, das wir bereits im Test hatten. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich um 17-Zoll-Modell, das trotz seiner mobilen Bauhöhe von 27,2 mm und einem Gewicht von 2,7 kg aufgrund seiner Leistung bereits als Desktop-Replacment zum Einsatz kommen kann.

Das zusätzliche Volumen nutzt MSI, um die verbaute GeForce RTX 4070 Laptop mit der vollen Versorgungsleistung von 140 W anzusprechen. 115 W werden über die TGP bereitgestellt, während es via Dynamic Boost weitere 25 W gibt. So wird immer die maximale Gaming-Performance zur Verfügung gestellt. Via MUX-Schalter kann zudem ein Discrete-Graphics-Modus gewählt werden.

Prozessor-seitig wird ein Intel Core i7-13700H verbaut, sodass auch hier 14 Kerne und eine maximale Frequenz von 5 GHz zur Verfügung stehen. Für alle Lebenslagen wird also genügend CPU-Power geboten. MSI kombiniert den Prozessor mit 16 GB an DDR5-Speicher und einer 1 TB fassenden SSD. Dank der Cooler-Boost-5-Dual-Kühlung werden alle Komponenten jederzeit auf Temperatur gehalten.

Das IPS-Display löst mit der FullHD-Auflösung auf und kann mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 144 Hz auftrumpfen.

Das Gehäuse wurde mit einer neuen Optik versehen und die Tastatur erstrahlt ab sofort in vier RGB-illuminierten Zonen. Die wichtigen WASD-Tasten wurden zudem optisch weiter hervorgehoben.

Aufseiten der Anschlüsse zeigt sich das Pulse 17 bestens ausgestattet. Über HDMI kann 4K-Material mit 120 Hz ausgeben werden und sogar 8K-Support mit 60 Hz ist vorhanden. Es gibt vier USB-Anschlüsse und sogar eine Typ-C-Schnittstelle, die ebenfalls für die Display-Ausgabe genutzt werden kann.

MSI Pulse 17 Pulse 17 B13V Prozessor Intel Core i7-13700H Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (Dual Channel) Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB /

NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB

Festplatte/SSD 1 TB (M.2 PCIe NVMe) Display

Display - Technik 17,3" Full HD (1.920 x 1.080 Pixel),

144 Hz, Wide View (IPS-Level) Gehäuse Tastatur 4-Zonen-RGB, mit Ziffernblock Akku 90 Wh Material Cover aus Aluminium Abmessungen 398 x 273 x 27,2 mm Gewicht 2,7 kg



Im neuen Look: MSI Katana 15 und 17

Die Katana-Reihe gehört zu den Mega-Sellern im Portfolio von MSI. Auch in der neuesten Generation gibt es die beliebten Gaming-Geräte wieder im 15- oder 17-Zoll-Format. Am schicken, geradlinigen Look hat MSI nur kleine Änderungen vorgenommen. Die neuen Modelle sind an neuen feinen Texturen am Gehäuse erkennbar, die auffälligste Überarbeitung hat aber die Tastatur erfahren: Gegenüber den Vorgänger-Modellen kann die Tastatur nun mit einer schicken 4-Zonen-RGB-Beleuchtung aufwarten - bislang waren die Tasten schlicht rot beleuchtet.

Beim Katana17 B13V und Katana 15 B13V kombiniert MSI den neuen Intel Core i7-13620H Prozessor der 13. Generation mit der GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Der schnellen Grafikeinheit wird damit ein ebenso rasanter 10-Kerner der neuesten Generation zur Seite gestellt, der mit bis zu 4,9 GHz ans Werk geht. Dazu kommen 16 GB and RAM und eine NVMe-SSD mit einem Fassungsvermögen von 1 TB. Dank des MUX-Schalters kann die integrierte Grafik direkt umgangen werden, sodass stets die maximale 3D-Performance zur Verfügung steht.



In Kombination mit den immer noch ordentlich rasanten Intel Prozessoren der 12. Generation steht bei den neuen Katana-Modellen eine Auswahl vom GeForce RTX 4050 bis zum RTX 4070 bereit. Für die günstigste Kombination aus dem GeForce RTX 4070 mit dem neuen Core Prozessor der 13. Generation hat MSI aktuell noch die Pulse-17-B13V-Serie vorgesehen.

Alle neuen Katana-Modelle warten unabhängig von der Bilddiagonalen mit FullHD-Auflösung auf und bieten 144-Hz-Technik.



Bei der Katana-Reihe setzt MSI auf die bewährte Cooler-Boost-5-Dual-Kühlung, die mit neuem Shared-Pipe-Design zusätzlich getuned wurde. Sowohl GPU als auch CPU können damit unter Volllast auf Temperatur gehalten werden.

Während der 17,3-Zoll-Katana 2,6 kg auf die Wage bringt, sind es beim 15-Zöller 2,25 kg. Keine Unterschiede zwischen dem Katana 17 und 15 gibt es bei den Anschlüssen: Es werden jeweils vier USB-Ports angeboten, davon einer mit Typ-C-Buchse und DisplayPort-Kompatibilität. Dazu kommt ein HDMI-2.1-Ausgang, der 4K-Bildausgabe mit 120 Hz auf noch einen weiteren externen Monitor bringt. Gbit-LAN findet per RJ45-Stecker direkten Anschluss, per Funk läuft die Datenübertragung mit Wi-Fi-6-Speed.

MSI Katana Katana 15 B13 / B12V Katana 17 B13V / B12V Prozessor Intel Core i7-13620H /

Intel Core i7-12650H Intel Core i7-13620H /

Intel Core i7-12650H Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (Dual-Channel) 16 GB DDR5 (Dual-Channel) Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB /

NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB /

NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB /

NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB /

NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Festplatte/SSD 512 MB / 1 TB (M.2 PCIe NVMe) 512 MB / 1 TB (M.2 PCIe NVMe) Display

Display - Technik 15,6" Full HD (1.920 x 1.080 Pixel),

144 Hz, Wide View (IPS-Level) 17,3" Full HD (1.920 x 1.080 Pixel),

144 Hz, Wide View (IPS-Level) Gehäuse Tastatur 4-Zonen-RGB, mit Ziffernblock 4-Zonen-RGB, mit Ziffernblock Akku 53,5 Wh 53,5 Wh Material Kunststoff Kunststoff Abmessungen 359 x 259 x 24,9 mm 398 x 273 x 25,2 mm Gewicht 2,25 kg

2,6 kg

Preis-Leistung im Fokus: Cyborg und Thin GF63

Wer auf die Leistung der neuesten GeForce-Generation nicht verzichten möchte, aber dennoch das Budget im Auge hat, für den hat MSI zwei besonders interessante Modell-Reihen im Programm.

Die Cyborg-15-Reihe ist gänzlich neu und trotz des attraktiven Preispunktes mit einer GeForce RTX 4060 Laptop ausgerüstet. Zusammen mit dem Core i7-12700H sind so hohe Frameraten und eine hohe Produktivleistung garantiert. Mit 16 GB an DDR5-RAM und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD müssen an dieser Stelle keine Abstriche akzeptiert werden. Das Display im 15,6-Zoll-Format setzt auf die IPS-Technik, bietet die FullHD-Auflösung und arbeitet noch dazu mit 144 Hz, sodass eine direkte Wiedergabe bei schnellen Spielen erreicht wird.

Das schlanke Gehäuse zeigt mit transparenten Gehäuseteilen einen einzigartigen Look im Cyberpunk-Stil. Die blaue Beleuchtung sorgt zusätzlich für einen coolen Look. Die Schnittstellenausstattung bietet moderne Konnektivität, der Typ-C-USB-Port kann mit DisplayPort-Kompatibilität neben dem HDMI-Anschluss zusätzlich zur Ansteuerung eines weiteren externen Monitors genutzt werden.

Als Einstieg in die RTX-40-Welt sieht MSI das Thin GF63 12V vor, das mit einer GeForce RTX 4050 Laptop und einem Intel Core i5-12450H an den Start geht. Der Arbeitsspeicher umfasst 16 GB, während als Massenspeicher eine 500 GB fassende SSD eingesetzt wird. Das Display besitzt das 15,6-Zoll-Format und löst mit der FullHD-Auflösung auf. Auf IPS-Technik und 144-Hz-Wiederholfrequenz müssen aber auch beim Einsteiger-Modell nicht verzichtet werden.

Das Gehäuse fällt mit einer Bauhöhe von 21,7 mm und einem Gewicht von 1,86 kg angenehm kompakt aus. MSI setzt beim Cover und auf der Tastaturseite auf gebürstetes Aluminium, das den hochwertigen Eindruck unterstreicht. Anschlussseitig gibt es neben HDMI vier USB-Schnittstellen, Gigabit-LAN und WiFi 6.

MSI Cyborg & Thin Cyborg 15 A12V Thin GF63 12V Prozessor Intel Core i7-12650H /

Intel Core i5-12450H Intel Core i5-12450H Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (Dual-Channel) 16 GB DDR4 (Dual-Channel) Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB Festplatte/SSD 512 MB / 1 TB (M.2 PCIe NVMe) 512 MB (M.2 PCIe NVMe) Display

Display - Technik 15,6" Full HD (1.920 x 1.080 Pixel),

144 Hz, Wide View (IPS-Level) 15,6" Full HD (1.920 x 1.080 Pixel),

144 Hz, Wide View (IPS-Level) Gehäuse Tastatur Blau beleuchtet, mit Ziffernblock Rot beleuchtet Akku 53,5 Wh 52,4 Wh Material Cover aus Aluminium Cover & Tastaturseite aus Aluminium Abmessungen 359 x 250 x 22,9 mm 359 x 254 x 21,7 mm Gewicht 1,98 kg

1,86 kg

Umfangreiche Informationen zu allen hier vorgestellten Geräten gibt es direkt bei MSI.

