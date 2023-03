Werbung

Hyte möchte mit dem Y40 ein besonders ästhetisches und modern gestaltetes Gehäuse anbieten. Dabei soll der Midi-Tower mit seiner Kombination aus Glasfront und Glasseitenteil optisch auch sehr offen wirken und als Showgehäuse überzeugen.

Mit dem Y40 testen wir das zweite Hyte-Gehäuse. Schon das Hyte Y60 war klar als Showgehäuse ausgelegt. Mit seinem dreiteiligen Panorama-Design bringt es die Komponenten im Innenraum bestens zur Geltung und wirkt gleichzeitig optisch regelrecht luftig. Anders als bei den meisten Konkurrenzmodellen gehört ein Riserkabel bereits zum Lieferumfang.

Das ist auch beim neueren Y40 so. Sein PCIe-4.0-Riserkabel ist bereits vormontiert und macht so deutlich, dass die vertikale Grafikkartenmontage im Y40 die Regel und nicht die Ausnahme ist. Anders als beim Y60 gibt es nicht drei, sondern zwei angrenzende Glasflächen. Dadurch wirkt das Y40 noch etwas geradliniger. Es ist zudem mit einer Breite von 240 statt 285 mm um einiges schlanker. Dafür reduziert Hyte den Platz hinter dem Mainboardträger und platziert das ATX-Netzteil nicht mehr vertikal hinter dem Tray, sondern konventioneller in einer Netzteilkammer am Boden.

Preislich platziert Hyte das Y40 etwas unter dem Y60. Während das Y60 aktuell über 210 Euro kostet, liegt das Y40 bei rund 180 Euro und ist damit immerhin 30 Euro günstiger. Auch das neue Modell gibt es in Schwarz, Weiß und in Rot.

Das Y40 wird mit sortiertem und beschriftetem Montagematerial, einer Faltanleitung, schwarzen Kabelbindern und einem Audioadapter ausgeliefert. Er adaptiert den einzelnen vierpoligen 3,5-mm-Klinkenanschluss des Gehäuses auf zwei Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: