Werbung

Advertorial / Anzeige:

In diesen Tagen kommen die ersten Notebooks auf Basis der neuen GeForce-RTX-40-Familie auf den Markt, wobei sich NVIDIA zunächst auf die mobile GeForce RTX 4090 und GeForce RTX 4080 beschränkt. Als erster großer Hersteller wird natürlich MSI mit dabei sein und mit so einigen interessanten Gaming-Boliden und Creator-Modellen mit vielen spannenden Features auf den Markt kommen. Die ersten drei verfügbaren Modelle sehen wir uns in diesem Artikel ausführlicher an.

Auf der CES 2023 in Las Vegas hat NVIDIA zu Beginn des Jahres seine GeForce-RTX-40-Familie mobil gemacht und damit die Ada-Lovelace-Architektur ins Notebook gebracht, welche sich in diesen Tagen in zahlreichen Geräten wiederfinden wird. Die Vorbestellung für Geräte mit GeForce RTX 4090 und GeForce RTX 4080 Laptop ist bereits seit dem 1. Februar möglich, ausgeliefert und in den Handel gebracht, werden sie ab dem 8. Februar.

Die neue GeForce-Generation soll in Sachen Performance und Effizienz die Messlatte noch einmal deutlich nach oben legen und je nach Ableger selbst 4K-Gaming mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde bei den aktuellsten Spielekrachern möglich machen. Aber auch neueste Techniken wie DLSS 3, Reflex, Remix, Raytracing oder Max-Q, die teils vom Desktop geerbt wurden, sind wieder mit von der Partie.

MSI hat zum Start der neuen, mobilen GeForce-Generation und den Raptor-Lake-Prozessoren von Intel nahezu sein komplettes Line-up umgestellt, dabei jedoch nicht nur die Hardware auf den neusten Stand gebracht, sondern obendrein eine Vielzahl weiterer Highlights implementiert und ganz neue Produkte vorgestellt.

Zum Start der Mobilchips der Ada-Lovelace-Architektur werden in diesem Beitrag drei besonders spannende MSI-Notebookserien vorgestellt. Es wird eine Early-Bird- und Shout-out-Aktion geben. Dabei profitiert man beim Kauf eines MSI-Gaming-Laptops mit einer GPU aus der GeForce-RTX-40-Serie gleich doppelt: Bis zum 15. März erhält man nämlich nach der Produktregistrierung einen 50-USD-Steam-Gutschein von MSI geschenkt!

Käufer, die beim jeweiligen Händler auch eine Produktrezension zu ihrem neuen Laptop schreiben und eine Bewertung abgeben, werden mit einem weiteren 50-USD-Steam-Gutschein belohnt! Mit beiden Aktionen gibt es damit insgesamt bis zu 100 USD an Steam-Guthaben von MSI zum neuen Laptop mit dazu – so macht das Gaming noch einmal extra Spaß!

Alle Infos zur Aktion gibt es direkt bei MSI.

Gegenüberstellung der GPUs Modell Shadereinheiten Boost-Takt Speicher Interface TGP GeForce RTX 4090 Laptop 9.728 1.455 - 2.040 MHz 16 GB GDDR6 256 Bit 80 - 150 W GeForce RTX 4080 Laptop 7.424 1.350 - 2.280 MHz 12 GB GDDR6 192 Bit 60 - 150 W GeForce RTX 4070 Laptop 4.608 1.230 - 2.175 MHz 8 GB GDDR6 128 Bit 35 - 115 W GeForce RTX 4060 Laptop 3.072 1.470 - 2.370 MHz 8 GB GDDR6 128 Bit 35 - 115 W GeForce RTX 4050 Laptop 2.560 1.605 - 2.370 MHz 6 GB GDDR6 96 Bit 35 - 115 W

Gaming-Schlachtschiff: Der MSI Titan GT77 13V

Das MSI Titan GT77 13VI und 13VH wird in diesen Tagen der neue Anführer unter den High-End-Gaming-Boliden von MSI werden und dementsprechend einiges an Technik und Ausstattung mit sich bringen. Einen großen Sprung macht der 17-Zöller unter anderem beim Display. Hier lässt sich künftig ein UHD-Panel mit Mini-LED-Technik konfigurieren, das mit einer Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits HDR-Inhalte möglich macht und für Spieler trotzdem eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz mit sich bringt. Da auch der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt wird, eignet sich das Panel außerdem für professionelle Anwender aus der Kreativbranche. Die Auflösung ist mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten gestochen scharf. Schon in der Basisversion gibt es ein QHD-Panel auf IPS-Basis mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten und schnellen 144 Hz.

Zu den weiteren Highlights gehören eine vollmechanische Tastatur mit Cherry-MX-Switches, ein kräftiges Soundsystem von Dynaudio mit gleich zwei Subwoofern und Nahimic-Enhancer, aber natürlich auch eine Vielzahl moderner Anschlüsse. So funkt das neue MSI Titan GT77 13V nach WiFi 6E und Bluetooth 5.3, bietet aber auch schnelles 2,5-Gbit/s-Ethernet und die DoubleShot-Pro-Technik mit Killer-Funktionalität. Thunderbolt 4 gehört ebenso zur Grundausstattung, wie ein Fingerabdrucksensor, eine Infrarot-Webcam für Windows Hello und ein schickes RGB-Beleuchtungssystem.

Herzstück ist ein Intel Core i9-13980HX mit acht, bis zu 5,2 GHz schnellen Performance-Kernen der Desktop-Klasse, üppige 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und je nach Modell wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop oder gar GeForce RTX 4090 Laptop. Auf Seiten des Massenspeichers können bis zu drei NVMe-SSDs verbaut werden, wovon eine sogar per PCI-Express 5.0 und damit besonders schnell angebunden werden kann. Natürlich darf die Hardware mit Blick auf das 397 x 330 x 23 mm und rund 3,3 kg schwere Gehäuse und der leistungsstarken OverBoost-Ultra-Kühlung aus den Vollen schöpfen. MSI legt die jeweils höchsten TDP- und TGP-Werte an, die Kühlung ist für eine Wärmeleistung von bis zu 250 W ausgelegt. Je nach Ausstattungs-Option kostet das MSI Titan GT77 13V ca. 5.500 bis 6.600 Euro.

MSI Titan GT77 HX 13V Titan GT77 HX 13VI-044 Titan GT77 HX 13VH-045 Prozessor: Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX Arbeitsspeicher 64 GB DDR5 64 GB DDR5 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop Festplatte/SSD 2x 2 TB NVMe RAID 0 1x 2 TB NVMe Display

Display - Technik: 17,3 Zoll UHD (3.840 x 2.160), MiniLED, HDR 1000, 144Hz, 100 % DCI-P3 IPS-Level 17,3 Zoll UHD (3.840 x 2.160), MiniLED, HDR 1000, 144Hz, 100 % DCI-P3 IPS-Level Gehäuse Akku: 99,99 Wh 99,99 Wh Material: Aluminium Aluminium Abmessungen: 397 x 330 x 23 mm 397 x 330 x 23 mm Gewicht 3,3 kg

3,3 kg

Schnelle Lichtmaschine: Der MSI Raider GE78 HX 13V

Nicht weniger langsam, optisch jedoch deutlich farbenfroher dank üppiger RGB-Beleuchtung fällt das MSI Raider GE78 13V aus, welches ebenfalls ab dem 1. Februar vorbestellt werden kann. Dank HX-Prozessor bis hin zum Intel Core i9-13980HX und der neuen GeForce-Grafik, die sich ebenfalls bis zur GeForce RTX 4090 Laptop konfigurieren lässt, kann die Produktfamilie leistungsmäßig aus dem Vollen schöpfen. Gegenüber der Vorgänger-Generation gibt es einen optischen Facelift, der ein futuristisches Äußeres beschert. Die bekannte Leuchtleiste sieht jetzt im neuen Matrix-Design noch ein wenig cooler aus.

Das neue MSI Raider GE78 13V verfügt über ein 17,3 Zoll großes Display, das in Deutschland vorerst ausschließlich als UHD+-Panel mit 3.840 x 2.400 Pixeln und 120 Hz erhältlich sein wird. Flexibel zeigt sich außerdem die Hardware-Ausstattung. So gibt es die Serie je nach Ausführung mit GeForce RTX 4090 Laptop oder GeForce RTX 4080 Laptop und mit dem etwas abgespeckten Core i9-13950HX. Weiterhin sind bis zu 64 GB DDR5 und zwei schnelle NVMe-SSDs im M.2-Steckkartenformat möglich.

Eine RGB-Hintergrundbeleuchtung für die SteelSeries-Tastatur gibt es ebenfalls, genau wie moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, Killer-Netzwerkchips und einen SD-Kartenleser. Das neue MSI Raider GE78 kommt auf Abmessungen von 380,3 x 298 x 22,9-28,8 mm und rund 3,90 kg. Je nach Ausstattungs-Option kostet das MSI Raider GE78 13V ca. 4.700 bis 5.800 Euro.

MSI Raider GE78 HX 13V

Raider GE78 HX 13VI-018 Raider GE78 HX 13VH-022 Prozessor: Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13950 HX Arbeitsspeicher 64 GB DDR5 64 GB DDR5 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop NVIDIA GeForce RTX 4080 Festplatte/SSD 2x 2 TB NVMe RAID0 1x 2 TB NVMe Display

Display - Technik: 17 Zoll QHD+ (2.560 x 1.600), 240Hz, IPS-Level, 100 % DCI-P3 17 Zoll QHD+ (2.560 x 1.600), 240Hz, IPS-Level, 100 % DCI-P3 Gehäuse Akku: 99,99 Wh 99,99 Wh Material: Aluminium Aluminium Abmessungen: 380 x 298 x 23 mm 380 x 298 x 23 mm Gewicht 3,1 kg

3,1 kg

Schlankes, leistungsfähiges Studio-Gerät: Der MSI Stealth 17 Studio

Die Stealth-Familie von MSI bekommt dieser Tage ebenfalls eine umfangreiche Überarbeitung. Drei der vier neuen Stealth-Modelle haben die NVIDIA Studio Zertifizierung, womit eine hohe Leistungsfähigkeit, lange Laufzeiten und kompakte Abmessungen sowie natürlich umfangreichen Support für Kreativ-Anwendungen wie Adobes Photoshop oder Premiere Pro bescheinigt werden. Hier stehen verschiedene Raptor-Lake-Prozessoren bis hin zum Intel Core i9-13900H bereit, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop kombiniert wird, die jeweils als sparsame Max-Q-Lösung verbaut wird.

Zur Auswahl stehen hier alle Modelle von der GeForce RTX 4060 Laptop angefangen bis hin zur GeForce RTX 4090 Laptop. Ansonsten können bis zu 64 GB DDR5-RAM und zwei NVMe-SSDs konfiguriert werden. Das Display gibt es wahlweise mit UHD- oder QHD-Auflösung und arbeitet mit 120 oder 240 Hz bei hoher Farbraumabdeckung speziell für den professionellen Anwender. Thunderbolt 4, 2,5-Gbit/s-Ethernet mit Killer-Funktionalität und WiFi 6E gehören zur Grundausstattung.

Das alles bringt MSI in einem schlanken Magnesium-Gehäuse mit einer Bauhöhe von gerade einmal 19,95-21,55 mm und einem Gesamtgewicht von knapp unter 2,0 kg unter. Die Grundfläche beläuft sich auf 355,8 x 259,7 mm. Die Serie wird es außerdem in zahlreichen verschiedenen Konfigurationen mit 14, 15, 16 und 17 Zoll geben. Je nach Ausstattungs-Option kostet der MSI Stealth 17 Studio A13V ca. 5.000 bis 6.000 Euro.

MSI Stealth 17 Studio A13V Stealth 17 Studio A13VI-013 Stealth 17 Studio A13VH-014 Prozessor: Intel Core i9-13900H Intel Core i9-13900H Arbeitsspeicher 64 GB DDR5 64 GB DDR5 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop Max-Q NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop Max-Q Festplatte/SSD 2x 2 TB NVMe RAID0 1x 2 TB NVMe Display

Display - Technik: 17,3 Zoll UHD (3.840 x 2.160), MiniLED, HDR 1000, 144Hz, IPS-Level, 100 % DCI-P3 17,3 Zoll UHD (3.840 x 2.160), MiniLED, HDR 1000, 144Hz, IPS-Level, 100 % DCI-P3 Gehäuse Akku: 99,99 Wh 99,99 Wh Material: Aluminium Aluminium Abmessungen: 397,6 x 283,5 x 20,1~20,8 mm 397,6 x 283,5 x 20,1~20,8 mm Gewicht 2,8 kg

2,8 kg

Advertorial / Anzeige: