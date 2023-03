Nach einem schweren Start sind wir inzwischen für den aktuellen Arbeitsspeicher-Standard bei DDR5-8000 angekommen. Die Hersteller überboten sich über Wochen und Monate hinweg – aktuell herrscht aber mehr oder weniger Stillstand. Doch es muss nicht immer ein absolutes High-End-Kit sein, denn auch der Prozessor muss mitspielen. Heute wollen wir uns zwei Kits von Micron anschauen, die mit den Revision-G-Chips bestückt sind.

6.000 MT/s, die meist sicher auf jedem Ryzen-Prozessor funktionieren und 7.000 MT/s für die aktuellen Intel-Prozessoren stellen aktuell das Limit dessen dar, was auf den DDR5-Plattformen möglich ist. Je nach Güte des integrierten Speichercontrollers sind bei den Intel-CPUs auch deutlich mehr als 7.000 MT/s möglich.

Sk hynix M-Die oder A-Dies kommen für eben erwähnten schnellsten Kits meist zum Einsatz, denn sie haben sich als extrem taktfreudig herausgestellt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Speicherhersteller, die ihre Chips auf die Module bringen wollen. Und auch Sk hynix hat Chips, die nicht auf den Gaming-Kits landen – weitaus mehr als man sich vorstellen mag. Der Server-Markt ist aktuell hungrig nach immer größeren DDR5-Modulen, aktuell bis zu 256 GB erreichen. Samsung und Micron haben ebenfalls einen gewissen Marktanteil. Im Rahmen des Binnings landen die guten Chips auf den schnellen Modulen (bis zu DDR5-8000 CL38), diejenigen, die ebenfalls die Minimal-Anforderungen erfüllen, aber eben mit "nur" 1.300 oder 1.400 MHz arbeiten, kommen dann auf die Kits, die als DDR5-5200 CL42 und DDR5-5600 CL42 in den Handel kommen.

Anstatt aber 250 Euro für 2x 16 GB DDR5-7000 kosten die Micron-Kits eben nur 130 Euro.

XMP 3.0 und EXPO, also die einfachen Profil-Vorgaben für Takt und Timings bieten die beide Kits von Crucial natürlich. Namentlich handelt es sich dabei um das Crucial-Kit CT2K16G56C46U5 mit 32 GB (DDR5-5200, CL42-42-42) und ein zweites Kit namens CT2K16G56C46U5 (DDR5-5600, CL46-45-45).

Hersteller und Bezeichnung Crucial DDR5-5200, CL42-42-42

CT2K16G56C46U5 Crucial DDR5-5600, CL46-45-45

CT2K16G56C46U5 Modulhöhe 32 mm 32 mm Rank Dual-Rank, x8 Dual-Rank, x8 Formfaktor DIMM DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 150 Euro 140 Euro Homepage Crucial Crucial XMP / EXPO XMP 3.0 / EXPO XMP 3.0 / EXPO Garantierte Timings CL42-42-84-126 CL46-45-45-90-135 Spannung 1,1 V 1,1 V Chips Micron Revision G Micron Revision G Eigenschaften - - Garantiezeit Lebenslange Garantie Lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB) 32 GB (2x 16 GB)

Dual-Rank-Module mit 16 GB verteilt auf acht Chips auf einer Seite des PCBs und ohne Heatspreader – so ließen sich die beiden Crucial-Kits am besten beschreiben. Die Modulhöhe beträgt daher auch nur 32 mm. Mit Timings von CL42-42-84-126 für das DDR5-5200-Kits sowie CL46-45-45-90-135 für das DDR5-5600-Kit sind natürlich weit von dem entfernt, was man von den aggressiven Kits kennt. Dafür sind hier aber auch nur die in den Spezifikationen vorgesehenen 1,1 V notwendig.

Ein Blick in die SPD-Profile zeigt: Beide Kits bieten jeweils zwei XMP-3.0- und EXPO-Profile mit jeweils unterschiedlichen Timings und Taktvorgaben. Die Spannung ist jeweils mit 1,1 V identisch.

Wie alle DRAM-Hersteller arbeitet auch Micron stetig an einer Weiterentwicklung seiner Speicher-Chips. Die Revision G ist die neueste Entwicklung bei Micron und wie immer stellt sich dann die Frage, was ist mit diesen Chips über das hinaus möglich. In den Datenblättern zu den Speichermodulen sind die wichtigen Spezifikationen so beschrieben, wir uns die Module auch vorliegen.

Aber mit DDR5-5200 CL42 und DDR5-5600 CL46/50 wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben und haben versucht aus den Rev.-G-Chips noch etwas mehr Leistung zu quetschen. Die Timings zu reduzieren war allerdings nicht möglich und so haben wir uns auf den Takt konzentriert.

Die AIDA64-Ergebnisse für den Crucial-RAM mit Micron Revision-G-Chips bei 6.200 MT/s sehen wie oben aus. Die Timings konnten wir nicht weiter verschärfen. Zudem war eine Spannung von 1,35 V notwendig, um den Takt zu steigern.

Benchmarks

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-12900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Speicherlatenz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0 XX DDR5-6600 CL34 66.5 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3 XX DDR5-6000 CL34 70.5 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 72.3 XX DDR5-5600 CL40 77.5 XX Micron DDR5-5600 CL46 80.0 XX Micron DDR5-5200 CL42 83.0 XX ns Weniger ist besser

AIDA64 Lesedurchsatz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320 XX DDR5-6600 CL34 100940 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 96649 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627 XX DDR5-6000 CL34 92406 XX DDR5-5600 CL40 88630 XX Micron DDR5-5600 CL46 87957 XX Micron DDR5-5200 CL42 82275 XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440 XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350 XX DDR5-6600 CL34 96130 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631 XX DDR5-6000 CL34 87302 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 83719 XX DDR5-5600 CL40 77993 XX Micron DDR5-5600 CL46 77244 XX Micron DDR5-5200 CL42 72893 XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800 XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370 XX DDR5-6600 CL34 96568 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347 XX DDR5-6000 CL34 87222 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 86322 XX DDR5-5600 CL40 80111 XX Micron DDR5-5600 CL46 78440 XX Micron DDR5-5200 CL42 73929 XX MB/s Mehr ist besser

Für die beiden Micron-Kits gilt im AIDA64-Benchmark: Entsprechend ihrer Taktung und den Timings sortieren sie sich im Testfeld ein. Da wir uns bisher eher schnellere DDR5-Kits angeschaut haben, sind die Micron-Module mit 5.200 und 5.600 MT/s eher im hinteren Testfeld zu finden. Auf 6.200 MT/s übertaktet sieht es dann schon etwas bessere aus, mit CL46 aber ist gegen ein Kit mit CL32 natürlich aber auch kein Blumentopf zu gewinnen.

Y-Cruncher 1T (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827 XX DDR5-6600 CL34 90.920 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791 XX DDR5-6000 CL34 93.049 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 99.400 XX Micron DDR5-5200 CL42 101.095 XX DDR5-5600 CL40 101.100 XX Micron DDR5-5600 CL46 102.017 XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331 XX DDR5-6600 CL34 9.370 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 9.588 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597 XX DDR5-6000 CL34 9.694 XX DDR5-5600 CL40 10.118 XX Micron DDR5-5600 CL46 10.216 XX Micron DDR5-5200 CL42 10.331 XX s Weniger ist besser

Nicht viel anders sieht es im Y-Cruncher aus. Im Single-Threaded-Test spielen die Timings eine gewisse Rolle, was nicht gerade vorteilhaft für die Micron-Kits ist. Der Multi-Threaded-Test zeigt dann zumindest für die übertakteten Module einen gewissen Fortschritt.

Temperaturen 30 Minuten Speichertest Micron DDR5-5200 CL42 54.0 XX Micron DDR5-5600 CL46 54.8 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 65.3 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 66.0 XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 68.5 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 75.8 XX in °C Weniger ist besser

Die beiden Micron-Kits bzw. die Module sind nicht mit einem Heatspreader ausgestattet. Mit 1,1 V und moderaten Taktraten bleiben die Temperaturen daher auch in einem moderaten Bereich. Übertaktet und mit 1,35 V betrieben sollte aber zumindest ein gewisser Luftstrom gewährleistet sein, denn mit 65,3 °C werden deutlich höhere Temperaturen ausgelesen, die aber noch immer nicht an das heranreichen, was wir bei den extremen Kits mit Heatspreader schon gesehen haben.

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2 XX 132.3 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7 XX 131.6 XX DDR5-6600 CL34 199.1 XX 131.5 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7 XX 130.4 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1 XX 130.5 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7 XX 129.0 XX DDR5-6000 CL34 197.1 XX 132.6 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 187.1 XX 123.3 XX DDR5-5600 CL40 186.0 XX 111.7 XX Micron DDR5-5600 CL46 185.1 XX 111.3 XX Micron DDR5-5200 CL42 184.7 XX 110.8 XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0 XX 95.7 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9 XX 96.6 XX DDR5-6600 CL34 134.5 XX 95.3 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5 XX 96.8 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 134.5 XX 96.1 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3 XX 96.1 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2 XX 93.3 XX DDR5-6000 CL34 133.9 XX 93.8 XX DDR5-5600 CL40 131.8 XX 87.5 XX Micron DDR5-5600 CL46 131.6 XX 87.6 XX Micron DDR5-5200 CL42 131.5 XX 87.7 XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9 XX 83.0 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0 XX 82.2 XX DDR5-6600 CL34 145.3 XX 81.6 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8 XX 81.3 XX DDR5-6000 CL34 144.4 XX 81.8 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9 XX 81.5 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3 XX 80.5 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 139.8 XX 82.1 XX DDR5-5600 CL40 135.1 XX 79.9 XX Micron DDR5-5200 CL42 134.6 XX 79.5 XX Micron DDR5-5600 CL46 134.4 XX 79.6 XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5 XX 68.2 XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5 XX 68.8 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3 XX 72.3 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9 XX 68.2 XX DDR5-6000 CL34 94.5 XX 69.7 XX DDR5-6600 CL34 94.5 XX 68.1 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3 XX 67.2 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 93.7 XX 70.6 XX DDR5-5600 CL40 91.3 XX 74.8 XX Micron DDR5-5600 CL46 91.2 XX 68.1 XX Micron DDR5-5200 CL42 91.1 XX 68.3 XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5 XX 282.1 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0 XX 282.3 XX DDR5-6600 CL34 398.4 XX 276.8 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4 XX 283.3 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7 XX 274.6 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6 XX 275.1 XX DDR5-6000 CL34 394.8 XX 277.4 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 393.8 XX 272.6 XX DDR5-5600 CL40 389.9 XX 274.5 XX Micron DDR5-5600 CL46 388.9 XX 273.2 XX Micron DDR5-5200 CL42 388.3 XX 272.4 XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 313.0 XX 214.6 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 312.9 XX 212.9 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 311.9 XX 215.4 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 311.3 XX 216.8 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 311.1 XX 215.8 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 310.8 XX 212.1 XX DDR5-6000 CL34 310.6 XX 215.2 XX DDR5-6600 CL34 310.5 XX 214.1 XX Micron DDR5-5200 CL42 310.4 XX 212.4 XX Micron DDR5-5600 CL46 310.3 XX 212.5 XX DDR5-5600 CL40 310.2 XX 221.0 XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9 XX 144.2 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1 XX 147.6 XX DDR5-6600 CL34 240.7 XX 140.8 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1 XX 138.9 XX DDR5-6000 CL34 234.8 XX 132.8 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1 XX 135.6 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3 XX 141.6 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 229.5 XX 135.1 XX DDR5-5600 CL40 214.2 XX 122.0 XX Micron DDR5-5600 CL46 213.9 XX 122.2 XX Micron DDR5-5200 CL42 213.6 XX 122.5 XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1 XX 114.6 XX DDR5-6600 CL34 180.0 XX 115.8 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8 XX 115.7 XX DDR5-6000 CL34 179.3 XX 115.5 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4 XX 117.6 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3 XX 116.1 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 178.1 XX 112.1 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9 XX 116.2 XX DDR5-5600 CL40 176.2 XX 106.1 XX Micron DDR5-5600 CL46 175.9 XX 106.5 XX Micron DDR5-5200 CL42 175.3 XX 108.0 XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9 XX 138.3 XX DDR5-6600 CL34 213.4 XX 131.1 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0 XX 133.7 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7 XX 131.5 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7 XX 130.1 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9 XX 130.9 XX DDR5-6000 CL34 208.9 XX 134.4 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 207.8 XX 126.5 XX DDR5-5600 CL40 200.8 XX 126.5 XX Micron DDR5-5200 CL42 200.5 XX 127.1 XX Micron DDR5-5600 CL46 200.4 XX 126.7 XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3 XX 92.3 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3 XX 90.3 XX DDR5-6600 CL34 116.8 XX 85.4 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7 XX 87.7 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6 XX 86.2 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5 XX 87.9 XX DDR5-6000 CL34 116.2 XX 84.8 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 109.5 XX 80.3 XX DDR5-5600 CL40 108.9 XX 79.6 XX Micron DDR5-5200 CL42 108.5 XX 79.5 XX Micron DDR5-5600 CL46 108.4 XX 79.5 XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6 XX 114.8 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5 XX 113.8 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1 XX 106.6 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9 XX 108.1 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 140.4 XX 94.3 XX DDR5-6600 CL34 139.5 XX 98.3 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1 XX 99.8 XX DDR5-6000 CL34 135.4 XX 97.9 XX DDR5-5600 CL40 128.8 XX 90.7 XX Micron DDR5-5600 CL46 128.6 XX 91.0 XX Micron DDR5-5200 CL42 128.4 XX 91.2 XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 111.1 XX 84.4 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 110.7 XX 84.3 XX DDR5-6600 CL34 108.5 XX 85.1 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 107.9 XX 84.7 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 107.2 XX 83.9 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 106.9 XX 82.9 XX DDR5-5600 CL40 106.8 XX 85.7 XX DDR5-6000 CL34 106.8 XX 85.3 XX Micron DDR5-5200 CL42 106.7 XX 85.2 XX Micron DDR5-5600 CL46 106.7 XX 85.1 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 106.4 XX 82.2 XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2 XX 184.8 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6 XX 184.5 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7 XX 169.8 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7 XX 170.6 XX DDR5-6600 CL34 267.6 XX 167.8 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3 XX 172.4 XX DDR5-6000 CL34 262.3 XX 159.1 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 261.7 XX 163.1 XX DDR5-5600 CL40 260.0 XX 170.2 XX Micron DDR5-5600 CL46 259.6 XX 160.0 XX Micron DDR5-5200 CL42 259.4 XX 160.1 XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9 XX 158.3 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6 XX 158.4 XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6 XX 156.9 XX DDR5-5600 CL40 220.8 XX 156.3 XX DDR5-6600 CL34 220.8 XX 157.8 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6 XX 164.7 XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3 XX 164.3 XX DDR5-6000 CL34 218.5 XX 157.1 XX Micron DDR5-5600 CL46 212.6 XX 156.3 XX Micron DDR5-Rev.G @ DDR5-6200 CL46 212.5 XX 158.5 XX Micron DDR5-5200 CL42 212.2 XX 156.1 XX FPS Mehr ist besser

Fazit

Mit den vom Hersteller spezifizierten Einstellungen bei DDR5-5200 CL42 und DDR5-5600 CL46 sind die beiden Crucial-Kits nicht mehr als Standard-Ware im DDR5-Segment, die sich in keinerlei Art und Weise hervortun können. Wer für seinen Server oder die Workstation auf der Suche nach Modulen mit 16 GB ist und diese beispielsweise mit den neuen Xeon-Workstation-Prozessoren in einem Vier- oder Achtkanal-Speicherinterface bündeln möchte, macht hier nichts falsch. Für etwas mehr Speicherkapazität bietet Crucial die Module auch mit jeweils 32 GB (und damit Kits mit 64 GB bestehend aus zwei Modulen) an.

Bei den vom Hersteller getesteten Transferraten und Timings bei 1,1 V sind die beiden Kits vor allem eines: unspektakulär. Aber vielleicht ist es genau das, wonach der gewillte Käufer sucht. Die Integration von EXPO und XMP 3.0 zeigte sich in der Praxis ebenfalls wenig überraschend als problemlos. Ein kurzer Test auf dem AM5-Testsystem zeigte, dass die Taktung und Timimgs übernommen wurden.

Wer seinen Ryzen- oder Core-Prozessor ausreizen bzw. das Potential von schnellem Arbeitsspeicher im Gaming nutzen möchte, der schaut sich aber vielleicht besser nach anderen Kits um, die im jeweiligen Sweet-Spot für die Prozessoren bei deutlich schärferen Timings mehr zu bieten haben.

Interessant sind bzw. waren die Module für uns aber auch im Hinblick dessen, was mit den Revision-G-Chips von Micron so möglich sein würde. Was die B-Dies von Samsung für DDR4 waren sind aktuell die die A-Dies von Sk hynix wenn es darum geht, das Maximum aus den Speicherchips heraus zu quetschen. Die Revision-G-Chips von Micron scheinen hinsichtlich der Timings wenig Potential zu haben bzw. es wäre dann notwendig den Takt zurückzunehmen, was bei DDR5-5200/5600 wenig sinnvoll erscheint. Irgendwo zwischen DDR5-6000 und DDR5-6400 liegt das Potential dieser Chips, wenn man sich mit den Timings von CL42 bis CL46 zufrieden gibt.

Die Crucial-Kits können ein Preis/Leistungs-Empfehlung sein, wenn man noch einmal an manuelles Tuning vornimmt. Das Crucial-Kit mit DDR5-5200 CL42 kostet 150 Euro, die Variante als DDR5-5600 CL46 ist mit 140 Euro sogar günstiger. Aber man muss schon genau hinschauen, denn es gibt auch CL40-Kits anderer Hersteller, die etwas günstiger sind, wenngleich dann nicht ganz klar ist, welche Chips sich hier verbergen. Unser Speicher-Unterforum ist mit seinem DDR5-Info-Thread sowie den Spezialabteilungen in Form eines Ryzen-DDR5-OC- und Intel-DDR5-OC-Threads in vielerlei Hinsicht eine gute Anlaufstelle.