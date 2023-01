Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi auf den Zahn gefühlt oder das NZXZ H9 Elite getestet, sondern auch die Creative Pebble Pro, die Huawei FreeBuds 5i, den MSI MEG Trident X2 13th und schnellen DDR5-Arbeitsspeicher von Kington und G.Skill. Aber auch das Corsair HS55 Wireless Core stand während der letzten Tage bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt schauten wir uns das neue GeForce Gaming in der Cloud näher an.

Mittwoch, 11.01.2023: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi im Test

Der letzte Mainboard-Test liegt nun schon eine ganze Weile zurück. Da wird es Zeit, dass wir die Mainboard-Neuheiten genauer unter die Lupe nehmen. Beginnen werden wir mit dem ROG Strix X670E-F Gaming WiFi aus dem Hause ASUS, das sich in der oberen Mittelklasse tummelt und ein guter Begleiter für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren sein könnte... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.01.2023: NZXT H9 Elite im Test

Sonntag, 15.01.2023: Creative Pebble Pro im Test

Bereits im Jahr 2020 haben wir uns die v3 des Pebble-2.0-Lautsprechersystems vom Hersteller Creative genau angehört. Jetzt hat das Unternehmen mit den "Pebble Pro" eine neue Variante seiner minimalistischen 2.0-USB-Computerlautsprecher mit Bluetooth 5.3 und anpassbarer RGB-Beleuchtung veröffentlicht. Ob auch die Pro-Version überzeugen kann, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Montag, 16.01.2023: Huawei FreeBuds 5i im Kurztest

Huawei schickt mit seinen FreeBuds 5i die nächsten drahtlosen In-Ears in das Rennen um Marktanteile. Ab sofort gibt es Support für den LDAC-Codec, was eine noch bessere Klangqualität ermöglichen soll. Natürlich darf in der heutigen Zeit auch eine ANC-Lösung nicht fehlen. Ob Huaweis neue TWS-Lösung aus der Mittelklasse überzeugen kann, klären wir in diesem Kurztest... [weiterlesen]

Dienstag, 17.01.2023: MSI MEG Trident X2 13th im Test

Der MSI MEG Trident X2 geht nicht nur mit den neuesten Hardware-Komponenten wie einem Raptor-Lake-Prozessor, einer GeForce-RTX-40-Grafik oder den neusten Technologien wie DDR5, PCI-Express 5.0 und Dual-Ethernet an den Start, sondern kann auch bei der restlichen Ausstattung mit so einigen Besonderheiten aufwarten. Dazu zählen die SilentStorm-3-Kühlung mit einem 280-mm-Radiator, das futuristische Eigenbau-Gehäuse und vor allem ein 4,5 Zoll großes Touchdisplay in der Front, das so einige, neue Möglichkeiten im Gaming-Alltag offenbart. Wir konnten dem taufrischen Gaming-Boliden als eine der ersten Redaktionen weltweit testen... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.01.2023: DDR5-6400 von Kingston und G.Skill im Test

Nachdem wir uns zuletzt mit den DDR5-7200-Kits das obere Ende der Leistungsklasse angeschaut haben, widmen wir uns heute zwei weniger anspruchsvollen Kits. DDR5-6400 sollen die vernünftige Wahl sein, die auch jeder aktueller Intel-Prozessor der 12. und 13. Core-Generation probblemlos mitmacht – dies gilt ab DDR5-7000 nicht mehr für jeden Speichercontroller. Auf dem Papier sind sich die G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 und Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 sehr ähnlich. Ob und wo es dennoch Unterschiede gibt und in welchem Bereich wir uns im Vergleich zu den schnelleren Kits bewegen, wird Bestandteil dieses Tests sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.01.2023: Corsair HS55 Wireless Core im Test

Gaming ohne Headset ist etwas, das vor allem bei Shootern nur bedingt funktioniert. Ein guter Sound ist nicht nur für bestimmte Spiele entscheidend, sondern trägt auch zu einem immersiven Spielgefühl bei. Das Corsair HS55 Wireless Core ist ein neues kabelloses Headset aus dem Haus Corsair, das mit einem besonders leichten Gewicht einen hohen Tragekomfort bieten will. In diesem Test klären wir wie gut es ist... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.01.2023: GeForce RTX 4080 in der Cloud

Auch wenn Google Stadia gestern zum 18. Januar 2023 eingestellt wurde, sind Game-Streaming-Lösungen noch nicht gänzlich abzuschreiben. In Zeiten teurer und kaum verfügbarer Grafikkarten und Konsolen dürften viele daran gedacht haben, auf einen solchen Dienst zu setzen. Heute bringt NVIDIA die GeForce-RTX-40-Serie in die Cloud. GeForce NOW Ultimate bietet ab sofort die "GeForce RTX 4080"-Leistungsklasse in der Cloud. Wir haben GeForce NOW Ultimate ausprobiert und einige Vergleiche erstellt... [weiterlesen]

Freitag, 20.01.2023: Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 im Test

Im Frühherbst brachte Intel auch hierzulande die zwei Desktop-Modelle der Arc A750 und A770 jeweils in einer Limited Edition auf den Markt. Bereits im August konnten wir uns die Arc A380 anschauen. Alle drei Modelle zeigen durchaus ein gewisses Hardware-Potential, um eine Alternative zu sein. Die Tests zeigten aber auch, dass der Treiber noch viel des Potentials brach liegen lässt. Hinzu kamen und kommen noch immer zahlreiche Bugs. Um aber am Grafikkarten-Markt erfolgreich zu sein, muss ich Intel Partner suchen, welche die Karten auch in einer eigenen Umsetzung anbieten und für den Markt attraktiv machen. Mit der Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 schauen wir uns heute ein solches erstes Modell an... [weiterlesen]