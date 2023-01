Werbung

Bereits im Jahr 2020 haben wir uns die v3 des Pebble-2.0-Lautsprechersystems vom Hersteller Creative genau angehört. Jetzt hat das Unternehmen mit den "Pebble Pro" eine neue Variante seiner minimalistischen 2.0-USB-Computerlautsprecher mit Bluetooth 5.3 und anpassbarer RGB-Beleuchtung veröffentlicht. Ob auch die Pro-Version überzeugen kann, klären wir in diesem Test.

Zwar unterscheiden sich die Pebble Pro auf den ersten Blick kaum von ihrem Vorgänger, jedoch hat Creative zahlreiche Veränderungen am besagten Lautsprechersystem vorgenommen. Neben der bekannten USB-Konnektivität sowie der Ansteuerung via Bluetooth 5.3 und dem 3,5-mm-AUX-In-Anschluss verfügt das System in der aktuellen Version zudem über einen 4-poligen-Headset- und einen 3-poligen-Mikrofonanschluss. Beim Verwendungszweck nennt Creative Filme beziehungsweise Musik sowie Gaming und kabelloses Streaming.

Zusätzlich kommt anstatt eines Vollbereich-Treibers ein neu gestalteter Breitband-Lautsprechertreiber zum Einsatz. Somit sind die Veränderungen in erster Linie hörbar. Dies spiegelt sich auch in der Leistungsabgabe wider. Hier erreicht die Pro-Version in der Spitze bis zu 20 W. Die v3 kommt hingegen nur auf 16 W. Des Weiteren ist der High-Gain-Modus vollautomatisch und ein manuelles Umschalten ist nicht mehr erforderlich.

Abgesehen von den technischen Neuheiten erstrahlt die Unterseite der Lautsprecher in diversen Farben. Im Lieferumfang sind neben den Lautsprechern ein 3,5 mm AUX-in- (1,2 m) sowie ein USB-C-zu-USB-C- (1,5 m) und ein USB-C-zu-USB-A-Kabel (1,5 m) enthalten. Der Creative 30W PD Adapter wurde uns vom Hersteller zusätzlich zur Verfügung gestellt und kann separat für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 23 Euro erworben werden.

Technische Spezifikationen:

Lautsprechersystem: 2.0 RGB-Beleuchtung: Ja Anschlussmöglichkeiten: USB-Audio- und Stromversorgung

Bluetooth 5.3

3,5-mm-AUX-Eingang

4-poliger Headset-Anschluss

3-poliger Mikrofonanschluss Leistungsabgabe: Gesamte Systemleistung: Bis zu 10 W RMS

Spitzenleistung: Bis zu 20 W High-Gain-Modus: Eingebaut und vollautomatisch (kein manuelles Umschalten erforderlich) Treiber: Neu gestalteter 2,25-Zoll-Breitband-Lautsprechertreiber Audiotechnologien: Clear Dialog, BassFlex Verkabelung: Lautsprecherkabel von rechts nach links (nicht abnehmbar) 1,8 m

USB-C-zu-USB-C-Kabel (abnehmbar) 1,5 m

USB-C-zu-USB-A-Kabel (abnehmbar) 1,5 m

3,5 mm AUX-in-Kabel (abnehmbar) 1,2 m Empfohlener Verwendungszweck: Filme / Musik, Gaming, Kabelloses Streaming Abmessungen (L x B x H): Links: 123 x 123 x 118 mm

Rechts: 123 x 123 x 118 mm Gewicht: Links: 365g

Rechts: 415g Konfiguration des Treibers: 2,25 Zoll Treiber mit eingebauten Passivstrahlern x 2 Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ≥ 75 dB Farbe: Alpine Green Unterstützte Plattformen: Windows PC & Mac

PS5 &PS4

Nintendo Switch

Mobil (über Bluetooth)