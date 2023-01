Werbung

Gaming ohne Headset ist etwas, das vor allem bei Shootern nur bedingt funktioniert. Ein guter Sound ist nicht nur für bestimmte Spiele entscheidend, sondern trägt auch zu einem immersiven Spielgefühl bei. Das Corsair HS55 Wireless Core ist ein neues kabelloses Headset aus dem Haus Corsair, das mit einem besonders leichten Gewicht einen hohen Tragekomfort bieten will. In diesem Test klären wir wie gut es ist.

Der Headset-Markt für Spieler, egal ob am PC oder der Konsole bzw. dem Mobilegerät ist stark umkämpft - es gibt kaum noch einen Anbieter, der nicht ein oder mehrere Produkte in diesem Bereich platziert hat. Corsair ist bereits seit vielen Jahren vertreten und erneuert sein Sortiment stetig. Die HS-Reihe, die traditionell etwas unter den Void-Modellen platziert ist, hat im Jahr 2021 mit dem HS80 ein neues Top-Modell bekommen, das eine neue Design-Sprache eingeführt hat.

Anfang 2022 wurde das Corsair HS55 in der kabelgebundenen Variante veröffentlicht und nun gibt es das gleiche Headset auch als kabellose Variante. Preislich liegt das Corsair HS55 Wireless Core mit einer UVP von 130 Euro fast doppelt so hoch wie die kabelgebundene Variante. Der Aufpreis ist also nicht unerheblich. Grundsätzlich sollte man bei einem Headset nicht nur auf den Preis oder die Optik achten, auch Tragekomfort und Klangqualität sind bei Audioprodukten ein, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt. Denn ein teures oder günstiges Headset das nicht richtig auf dem Kopf sitzt, macht auf Dauer keinen Spaß. Und die Freunde im Voiceprogramm werden sich ebenfalls freuen, wenn das Headset nicht klingt als wenn man mit dem Kopf in einer Blechdose steckt.