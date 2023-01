Nachdem wir uns zuletzt mit den DDR5-7200-Kits das obere Ende der Leistungsklasse angeschaut haben, widmen wir uns heute zwei weniger anspruchsvollen Kits. DDR5-6400 sollen die vernünftige Wahl sein, die auch jeder aktueller Intel-Prozessor der 12. und 13. Core-Generation probblemlos mitmacht – dies gilt ab DDR5-7000 nicht mehr für jeden Speichercontroller. Auf dem Papier sind sich die G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 und Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 sehr ähnlich. Ob und wo es dennoch Unterschiede gibt und in welchem Bereich wir uns im Vergleich zu den schnelleren Kits bewegen, wird Bestandteil dieses Tests sein.

Lange waren die M-Die-Chips von Sk hynix die begehrenswerten Speicher, die sich auf den Modulen befinden sollten. Inzwischen sind A-Die-Chips das Objekt der Begierde. Eben auf diesen Chips basieren die Kits mit 7.000 MT/s. Die beiden nun von uns getesteten Kits von G.Skill und Kingston verwenden zwar ebenfalls Speicherchips von Sk hynix, aber noch die M-Die-Chips.

Dank XMP 3.0 und den hinterlegten Profilen sollen sich die Taktraten und Timings schnell einstellen lassen. Bei den schnellen Kits mit DDR5-7000+ muss dies nicht der Fall sein, DDR5-6400 sollten aber in 99 % der Fälle auch so funktionieren, wie sie beworben werden.

DDR5 hat bereits einen weiten Weg hinter sich. Zum Start mit den ersten Alder-Lake-Prozessoren waren Transferraten und Timings von DDR5-5200 40-39-39-76 "normal". Inzwischen sind wir bei deutlich höheren Taktraten und strafferen Timings angekommen.

Nun wollen wir einen ersten Blick auf die technischen Daten der beiden Kits G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 und Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 werfen:

Hersteller und Bezeichnung G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32, 2x 16 GB, CL32-39-39-102

F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32, 2x 16 GB, CL32-39-39-119

KF564C32RSAK2-32 Modulhöhe 43,5 mm 44 mm Rank Dual-Rank Dual-Rank Formfaktor DIMM DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 227 Euro 201 Euro Homepage G.Skill Kingston EPP / XMP XMP 3.0 XMP 3.0 Garantierte Timings CL32-39-39-102 CL32-39-39-119 Spannung 1,1 / 1,4 V 1,1 / 1,4 V Chips Sk hynix M-Die Sk hynix M-Die Eigenschaften XMP 3.0, Heatspreader, RGB-LEDs (softwaregesteuert) XMP 3.0, Heatspreader, RGB-LEDs (softwaregesteuert) Garantiezeit Lebenslange Garantie Lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB) 32 GB (2x 16 GB)

Zwischen den beiden Kits sind die Unterschiede nicht besonders groß. Es handelt sich um Kits mit einer Gesamtkapazität von 32 GB, die sich auf zwei Module mit jeweils 16 GB aufteilen. Von G.Skill gibt es das Kit aber auch mit 2x 32 GB also ingesamt 64 GB. Beide hier von uns getesteten Kits werden im schnellsten XMP-3.0-Profil mit 1,4 V betrieben und geben Timings von CL32-39-39 vor. Die Module von G.Skill geben ein tRAS von 102 (13,8 ns) vor, bei den Modulen von Kingston ist es 119.

Die etwas besseren Subtimings scheinen sich im Preis abzubilden. Die G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 kosten 227 Euro, die Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 sind mit 201 Euro etwas billiger.

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32

Den Anfang machen wir mit den G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 die als Form des 32-GB-Kits als F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK im Markt sind. Der Preis für dieses Kit liegt bei 227 Euro. Neben den üblichen JEDEC-Profilen bietet G.Skill das gewünschte XMP-3.0-Profil mit 3.200 MHz (6.400 MT/s) bei den oben gezeigten Timings bei einer Spannung von 1,4 V.

Die Trident-Z5-RGB-Serie von G.Skill verwendet auf der Vorder- und Rückseite Heatspreader aus Aluminum. Neben der schwarzen Variante gibt es auch noch in Silber gehaltene Varianten. Auf der niedrigeren Seite des insgesamt 43,5 mm hohen Moduls samt Heatspreader befindet sich ein milchig-transparenter Streifen, der von unten mit zahlreichen RGB-LEDs beleuchtet wird. Wie üblich können hier verschiedene Effekte eingestellt und die Beleuchtung mit den restlichen Komponenten abgeglichen werden.

Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32

Das zweite Kit hört auf den Namen Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32, die sich am besten über den spezifischen Produktnamen KF564C32RSAK2-32 finden lassen. Der Preis liegt mit 201 Euro bei knapp über 200 Euro. Weitere Varianten in einer anderen farblichen Gestaltung gibt es nicht.

Interessanterweise bietet Kingston gleich drei XMP-3.0-Profile im SPD an. Neben einem JEDEC-Profil für DDR5-4800 werden DDR-4800 mit etwas strafferen Timings, sowie ein Profil für 6.000 und 6.400 MT/s angeboten. Entsprechend der immer weiter ansteigenden Taktraten steigt auch die hinterlegte Spannung von 1,1 auf 1,35 und dann auf 1,4 V an.

Die Module kommen samt Heatspreader auf eine Höhe von 44 mm. Die Module werden von einem schwarzen Kühler abgedeckt, die silbernen Aluminium-Elemente liegen wiederum oben auf. Das RGB-Element sitzt in der Mitte der Module und kann natürlich auch hier angesteuert werden. Ohne jegliche Steuerung wandern einfach verschiedene RGB-Effekte durch die Leiste.

Die Höhe der Module beträgt 44 mm und damit bewegen sich beide Kits in dieser Hinsicht auf einem Level. Ob die Module damit zu hoch für einen Luftkühler sind, der über die DIMM-Slots hinausragt, hängt von dessen Abmessungen ab.

Kommen wir nun aber zu den Benchmarks, denn darum geht es beim Test des Arbeitsspeichers.

Benchmarks

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-12900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Speicherlatenz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0XX DDR5-6600 CL34 66.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3XX DDR5-6000 CL34 70.5XX DDR5-5600 CL40 77.5XX ns Weniger ist besser

AIDA64 Lesedurchsatz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320XX DDR5-6600 CL34 100940XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627XX DDR5-6000 CL34 92406XX DDR5-5600 CL40 88630XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350XX DDR5-6600 CL34 96130XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631XX DDR5-6000 CL34 87302XX DDR5-5600 CL40 77993XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370XX DDR5-6600 CL34 96568XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347XX DDR5-6000 CL34 87222XX DDR5-5600 CL40 80111XX MB/s Mehr ist besser

Y-Cruncher 1T (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827XX DDR5-6600 CL34 90.920XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791XX DDR5-6000 CL34 93.049XX DDR5-5600 CL40 101.100XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331XX DDR5-6600 CL34 9.370XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597XX DDR5-6000 CL34 9.694XX DDR5-5600 CL40 10.118XX s Weniger ist besser

In den synthetischen Benchmarks liegen beide Kits nahezu gleichauf. Die Module von G.Skill bieten etwas geringere Latenzen. Erwartungsgemäß bietet das Kingston-Kit mit dem XMP-3.0-Profil etwas geringere Durchsatzraten und damit steigen auch die Latenzen wieder etwas an. Gegen die schnellen DDR5-Kits mit 7.000+ MT/s sehen die nun getesteten DDR5-6400-Kits in den synthetischen Kits schon fast wieder langsam aus.

Temperaturen 30 Minuten Speichertest Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 66.0XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 68.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 75.8XX in °C Weniger ist besser

Hinsichtlich der Temperaturen zeigt sich der Unterschied in den Spannungen auch deutlich bei den Temperaturen. Nach einem 30-minütigem Stresstest des RAMs kommen wir im DDR5-6000-Profil bei 1,35 V auf 66 °C. Bei 1,4 V und 6.400 MT/s sind es dann 69 °C. Auf diesen Wert kommt auch das Kit von G.Skill. In Anbetracht der recht ähnlichen Heatpreader-Größen und der identischen Spannung die anliegt überraschen uns diese Ergebnisse aber nicht weiter.

Kommen wir nun zu den Gaming-Benchmarks.

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2XX 132.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7XX 131.6XX DDR5-6600 CL34 199.1XX 131.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7XX 130.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7XX 129.0XX DDR5-6000 CL34 197.1XX 132.6XX DDR5-5600 CL40 186.0XX 111.7XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0XX 95.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9XX 96.6XX DDR5-6600 CL34 134.5XX 95.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5XX 96.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3XX 96.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 93.3XX DDR5-6000 CL34 133.9XX 93.8XX DDR5-5600 CL40 131.8XX 87.5XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9XX 83.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0XX 82.2XX DDR5-6600 CL34 145.3XX 81.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8XX 81.3XX DDR5-6000 CL34 144.4XX 81.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9XX 81.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3XX 80.5XX DDR5-5600 CL40 135.1XX 79.9XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5XX 68.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5XX 68.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3XX 72.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9XX 68.2XX DDR5-6000 CL34 94.5XX 69.7XX DDR5-6600 CL34 94.5XX 68.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3XX 67.2XX DDR5-5600 CL40 91.3XX 74.8XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5XX 282.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0XX 282.3XX DDR5-6600 CL34 398.4XX 276.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4XX 283.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7XX 274.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6XX 275.1XX DDR5-6000 CL34 394.8XX 277.4XX DDR5-5600 CL40 389.9XX 274.5XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 313.0XX 214.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 312.9XX 212.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 311.9XX 215.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 311.3XX 216.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 311.1XX 215.8XX DDR5-6000 CL34 310.6XX 215.2XX DDR5-6600 CL34 310.5XX 214.1XX DDR5-5600 CL40 310.2XX 221.0XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9XX 144.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1XX 147.6XX DDR5-6600 CL34 240.7XX 140.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1XX 138.9XX DDR5-6000 CL34 234.8XX 132.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1XX 135.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3XX 141.6XX DDR5-5600 CL40 214.2XX 122.0XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1XX 114.6XX DDR5-6600 CL34 180.0XX 115.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8XX 115.7XX DDR5-6000 CL34 179.3XX 115.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3XX 116.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9XX 116.2XX DDR5-5600 CL40 176.2XX 106.1XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9XX 138.3XX DDR5-6600 CL34 213.4XX 131.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0XX 133.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7XX 131.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7XX 130.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9XX 130.9XX DDR5-6000 CL34 208.9XX 134.4XX DDR5-5600 CL40 200.8XX 126.5XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3XX 92.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3XX 90.3XX DDR5-6600 CL34 116.8XX 85.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7XX 87.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6XX 86.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5XX 87.9XX DDR5-6000 CL34 116.2XX 84.8XX DDR5-5600 CL40 108.9XX 79.6XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5XX 113.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 106.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9XX 108.1XX DDR5-6600 CL34 139.5XX 98.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1XX 99.8XX DDR5-6000 CL34 135.4XX 97.9XX DDR5-5600 CL40 128.8XX 90.7XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 111.1XX 84.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 110.7XX 84.3XX DDR5-6600 CL34 108.5XX 85.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 107.9XX 84.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 107.2XX 83.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 106.9XX 82.9XX DDR5-5600 CL40 106.8XX 85.7XX DDR5-6000 CL34 106.8XX 85.3XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2XX 184.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6XX 184.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7XX 169.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7XX 170.6XX DDR5-6600 CL34 267.6XX 167.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3XX 172.4XX DDR5-6000 CL34 262.3XX 159.1XX DDR5-5600 CL40 260.0XX 170.2XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9XX 158.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6XX 158.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6XX 156.9XX DDR5-5600 CL40 220.8XX 156.3XX DDR5-6600 CL34 220.8XX 157.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6XX 164.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3XX 164.3XX DDR5-6000 CL34 218.5XX 157.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

DDR5 hatte es am Anfang nicht leicht. Die Verfügbarkeit war schlecht, die Preise hoch und die Leistung gerade gegen gut optimierte DDR5-Systeme im Hintertreffen. Aber inzwischen sieht dies Situation schon ganz anders aus. Die Verfügbarkeit ist geradezu phänomenal – sieht man von den High-End-Kits ab, die nach der Ankündigung immer einige Zeit benötigen, bis sie dann auch wirklich hierzulande verfügbar sind. Die Preise sind ebenfalls annehmbar (mit den eben gemachten Einschränkungen für die allerschnellsten Kits), aber leider hat sich der Preisaufschlag hier in gewisser Weise auf die Mainboards verschoben, was dafür sorgt, dass die DDR5-Plattformen insgesamt recht teuer sind.

Aber es muss ja auch nicht immer das schnellste und teuerste sein, denn auch in einem vernünftigen Preisbereich gibt es bereits ein ordentliches Leistungsplus. Während die synthetischen Benchmarks die DDR5-6400-Kits durch die gesamte Palette dort zeigen, wo man sie anhand der Taktes und der Timings auch erwarten würde, sieht dies in den Gaming-Benchmarks schon wieder etwas anders aus. Je höher die Auflösung, desto näher rücken wir an das GPU-Limit und hier hat der schnellere Speicher (schneller als von den CPU-Herstellern spezifiziert) zwar grundsätzlich noch ein Leistungsplus zu bieten. Von 6.000 MT/s an aufwärts, wird es aber schwer zu argumentieren, auf schnelleren und teureren Speicher zurückzugreifen. Dies hängt aber auch davon ab, was man mit diesem schnellen Speicher vor hat.

Die nun von uns getesteten Kits von G.Skill und Kingston geben sich nicht viel. Aufgrund der etwas besseren Timings haben die Module von G.Skill minimal die Nase vorne, wir bewegen uns hier aber in einem Bereich, der allenfalls messbar, aber nicht mehr spürbar ist.

Der Sprung von DDR5-5200 oder 5600 CL40 auf ein Kit mit 6.400 MT/s und CL32 hingegen ist spürbar und darum soll es bei diesen auch gehen. Sowohl die aktuellen AMD- wie auch Intel-Prozessoren profitieren von schnellerem Speicher und bei DDR5-6400 bewegen wir uns auch in einem preislich sinnvollen Segment, ohne gleich in die Vollen gehen zu müssen, was den Preis betrifft. Alles oberhalb von 7.000 MT/s kostet gleich 300 Euro und mehr.



Im Grunde können wir für beide Kits die gleichen Empfehlungen und Kritiken aussprechen. Die G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 kosten 227 Euro und bieten eben geringfügig bessere Timings, die Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 kosten aktuell 201 Euro.

Positive Aspekte der G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32:

gutes Leistungsplus gegenüber DDR5-5600

gutes Preis/Leistungsverhältnis

schlankes Heatspreader-Design

geringfügig bessere Timings

RGB-Beleuchtung

Negative Aspekte der G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32:

1,4 V notwendig für DDR5-6400

Positive Aspekte der Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32:

gutes Leistungsplus gegenüber DDR5-5600

gutes Preis/Leistungsverhältnis

schlankes Heatspreader-Design

mehrere XMP-3.0-Profile vorhanden

RGB-Beleuchtung

Negative Aspekte der Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32:

1,4 V notwendig für DDR5-6400

In unserem Forum hat sich eine große Community die gefunden, die alltäglich auf der Suche nach den besten Settings und Subtimings ist und hier ist man auch schon längst über die 8.000 MT/s hinaus.