Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Fractal Design North ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder schnellen DDR5-Arbeitsspeicher von G.Skill und Corsair getestet, sondern auch das Gigabyte A5 K1, die Radeon RX 7900 XTX und XT und den be quiet! Pure Rock LP. Aber auch der KTC G42P5 und die ASUS ROG Strix Flare II Animate standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Prüfstand.

Mittwoch, 7.12.2022: Fractal Design North im Test

Fractal Design experimentiert weiter mit ungewöhnlichen Gehäusematerialien: Das North ist ein Midi-Tower mit einer Front aus Walnuss- oder Eichenholz. In Kombination mit einem schlicht-skandinavischen Design soll das Naturmaterial dafür sorgen, dass sich das Gehäuse organischer ins Wohnumfeld einfügt... [weiterlesen]

Freitag, 9.12.2022: Schneller Speicher von Corsair und G.Skill im Test

Der Wechsel auf die DDR5-Plattform vor gut einem Jahr war holprig. Schlechte Verfügbarkeit, hohe Preise und kaum Leistungsvorteile gegenüber DDR4. Welche Vor- oder auch Nachteile DDR5 gegenüber konkret DDR4 hat, haben wir bereits beleuchtet. Mit den Raptor-Lake-Prozessoren und den neuen DRAM-Chips dreht sich die Taktschraube bei DDR5 nun aber weiter. 7.000+ MT/s sind zu erreichen. Mit den entsprechenden Kits von Corsair und G.Skill wollen wir uns heute zwei dieser schnellen Speicherkits anschauen und ausloten, ob es sich lohnt, derart in den Arbeitsspeicher zu investieren... [weiterlesen]

Sonntag, 11.12.2022: Gigabyte A5 K1 im Test

Das Gigabyte A5 richtet sich ganz klar an den Einstiegs-Gamer, der Wert auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis legt. Tatsächlich gibt es einen schnellen AMD-Ryzen-Prozessor, dem eine GeForce-RTX-30-Grafik zur Seite gestellt wird. Auf teuren Schnickschnack wird dagegen überwiegend verzichtet. Ob das Konzept in der Praxis aufgeht, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das Gigabyte A5 K1 ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 11.12.2022: Need for Speed Unbound angespielt

Mit Need for Speed Unbound präsentiert Electronics Arts den neuesten Ableger des mittlerweile über 28 Jahre bestehenden Franchises. Der direkte Nachfolger von Heat aus 2019 sorgte bereits vor seiner Veröffentlichung für reichlich Gesprächsstoff. Grund hierfür waren die neuen "Street-Art-Effekte", die stark an Arcade-Racer erinnern. Ob die zusätzlichen grafischen Elemente überzeugen können und das Handling der Boliden gut von der Hand geht, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Montag, 12.12.2022: Die Radeon RX 7900 XTX und XT im Test

Nach einer Vorschau in der vergangenen Woche ist es nun soweit. Ab morgen sollen die beiden neuen Grafikkarten Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT von AMD in den Handel kommen. Schon heute präsentieren wir die dazugehörigen Testergebnisse. Ein revolutionäres Chiplet-Design und die neue RDNA-3-Architektur sollen gegen NVIDIAs bisher erschienenen GeForce-RTX-40-Karten antreten. Wie sich die neuen Modelle schlagen, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an... [weiterlesen]

Dienstag, 13.12.2022: be quiet! Pure Rock LP im Test

Manchmal kann ein Prozessorkühler gar nicht klein genug sein. Und genau für solche Fälle bringt be quiet! den ultra-flachen Pure Rock LP auf den Markt. Inklusive Lüfter ist er gerade einmal 4,5 cm hoch.... [weiterlesen]

Mittwoch, 14.12.2022: KTC G42P5 im Test

Der KTC G42P5 ist ein großformatiges OLED-Display für den Gaming-Einsatz, das mit maximal 138 Hz aufwarten kann. In unserem Test erweist sich das 42-Zoll-Gerät nicht als vollkommen unkompliziert, hat aber durchaus seine Stärken... [weiterlesen]

Freitag, 16.12.2022: ASUS ROG Strix Flare II Animate im Test

ASUS bietet mit der ROG Strix Flare II Animate eine üppig ausgestattete mechanische Tastatur an. Das Full-Size-Modell soll aber auch die Blicke auf sich ziehen - und zeigt dafür unter anderem ein AniMe Matrix LED-Display... [weiterlesen]