Werbung

Manchmal kann ein Prozessorkühler gar nicht klein genug sein. Und genau für solche Fälle bringt be quiet! den ultra-flachen Pure Rock LP auf den Markt. Inklusive Lüfter ist er gerade einmal 4,5 cm hoch.

Ein solcher Kühler ist natürlich ein absoluter Spezialist. Er wird dann benötigt, wenn kein Platz für höhere Kühllösungen zur Verfügung steht - beispielsweise in extrem kompakten Small-Form-Factor-Gehäusen (SFF). Hier gab es bisher auch eine gewisse Lücke im Produktportfolio von be quiet!. Der Shadow Rock LP ist zwar auch als flaches Top-Blow-Modell ausgelegt, bei einer Höhe von 7,54 cm für so manches kompakte SFF-Gehäuse aber doch zu hoch. Ein DAN Cases A4-SFX beschränkt die maximale Kühlerhöhe beispielsweise auf 4,8 cm. Der 4,5 cm hohe Pure Rock LP ist nun also auch für solche Gehäuse eine Option.

Um die Bauhöhe derart gering halten zu können, nutzt be quiet! einen kompakten Top-Blow-Aufbau mit einem schlanken 92-mm-Lüfter. Dementsprechend muss mit Abstrichen beim Kühlpotenzial gerechnet werden. be quiet! selbst gibt den Pure Rock LP für Prozessoren mit bis zu 100-W-TDP frei. Intels aktuelles Mittelklassemodell Core i5-13600K liegt mit einer Base Power von 125 W und einer Turbo Power von 253 W deutlich darüber. Auch unsere regulär genutzte Test-CPU, ein Core i5-10600K, überschreitet das Herstellerlimit.

Im Handel wird für den Kühlerzwerg aktuell ein Preis von rund 50 Euro aufgerufen. Mit Blick auf die Größe und die zu erwartende Kühlleistung wirkt der Preis hoch. Vermutlich kompensiert be quiet! mit diesem Preis aber auch, dass der Pure Rock LP ein Nischenprodukt für einen kleinen Nutzerkreis ist.

Der Lieferumfang fällt sehr übersichtlich aus. Dem Kühler liegen Anleitung und Entsorgungshinweise und das Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel bei.