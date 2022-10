Need for Speed Unbound

Bislang galt ein neuer Need-for-Speed-Teil zwar als wahrscheinlich, eine öffentliche Ankündigung stand aber noch aus. Allerdings findet sich auf YouTube aktuell ein Programmhinweis im Need-for-Speed-Channel, dass heute um 17 Uhr der neueste Ableger des Franchises vorgestellt werden soll.

Details wollte EA im Vorfeld eigentlich nicht nennen, jedoch scheinen die japanischen Mitarbeiter der Spieleschmiede Probleme mit der Zeitverschiebung zu haben. Bereits vor der offiziellen Ankündigung wurde die Produktpage von Need for Speed Unbound im Japan-Shop freigeschaltet. Zwar hat EA mittlerweile reagiert und die Inhalte wieder offline genommen, doch was einmal im Internet war, lässt sich nicht so leicht wieder löschen.

Aus diesem Grund machen schon jetzt erste Informationen zur Grafik die Runde. EA setzt beim kommenden NFS auf die Frostbite-Engine und bietet diverse Anime-Elemente. Musikalisch wird das Ganze von A$AP Rocky und AWGE begleitet. Auf Reddit wurde unter anderem die Produktbeschreibung für die Nachwelt festgehalten.

Alle Hobbyrennfahrer können an wöchentlichen Qualifikationen für Lakeshores “The Grand” teilnehmen. Zudem spielen Graffitis im neuen NFS eine tragende Rolle, was den Look der Landschaft sowie der Fahrzeuge angeht. Zusätzlich ist die Rede von neuen Toolkits voller energiegeladener Grafik- und Soundeffekte, darunter ein neues Boost-Element namens “Burst Nitrous”.

Bislang sind die Spieler zwiegespalten in Bezug auf das neue Design. Insbesondere da EA beim NFS-Franchise in der Vergangenheit auf eine realistische Darstellung gesetzt hatte. Warum sich die Spieleschmiede für solch eine massive Änderung entschieden hat, ist aktuell unklar.

Als möglicher Veröffentlichungstermin kommt laut den Japanern der 2. Dezember 2022 in Frage. Ob es sich hierbei um den weltweiten Releasetermin handelt, wird sich spätestens heute um 17 Uhr klären.

Ein Hardwareluxx-Angespielt von Need for Speed Heat gibt es hier. Das Angespielt des Remasters von NFS Hot Pursuit findet sich hier.