Der KTC G42P5 ist ein großformatiges OLED-Display für den Gaming-Einsatz, das mit maximal 138 Hz aufwarten kann. In unserem Test erweist sich das 42-Zoll-Gerät nicht als vollkommen unkompliziert, hat aber durchaus seine Stärken.

Ein regelmäßiger Kommentar, den wir immer hören, wenn es um Monitor-Tests im High-End-Bereich geht, ist der Vergleich mit TV-Geräten, denn OLED-Lösungen sind dort wesentlich einfacher zu bekommen, als im Desktop-Markt - und noch dazu kostengünstiger.

Mit dem KTC G42P5 hat sich nun ein Gerät in der Redaktion eingefunden, das nicht nur von einem hierzulande unbekannteren Hersteller kommt, sondern das auch mit der Kombination aus 42 Zoll, UHD-Auflösung und OLED-Panel stark an ein TV-Gerät erinnert. Auf einen TV-Tuner verzichtet der Hersteller zwar, es liegt jedoch beispielsweise eine Fernbedienung bei. Mit der schnellen Reaktionszeit der OLED-Technik und maximal 138 Hz sieht KTC sein XL-Gerät in erster Linie für Spieler vor. Wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, gibt es aber auch andere Stärken.

Die Farbraum-Abdeckung wird mit 133 % für den sRGB-Farbraum angegeben, bei DCI-P3 sollen es 99 % sein. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 10 Bit.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass ein Panel von LG zum Einsatz kommt, das so auch beim LG C42 oder dem ASUS ROG PG42UQ genutzt wird. Die TV-Gene sind also nicht zu verleugnen.

Auffällig ist, dass KTC auf Zertifizierungen verzichtet. Auf der Webseite wird zwar von einer Kompatibilität zu G-Sync und FreeSync gesprochen, offizielle Zertifizierungen gibt es aber nicht. Auch bzgl. HDR, einem Thema das bei OLED-Geräten interessant ist, gibt es neben HDR10 keine weiteren Zertifizierungen. Ebenso gibt es keine offiziellen Angaben zum Erfüllen einer VESA-Norm.

Mit einem Preis von 1.150 Euro ist der KTC G42P5 ein gutes Stück günstiger als der ASUS ROG Swift PG42UQ, der mit 1.750 Euro zu Buche schlägt. Das LG-TV-Modell ist hingegen etwas günstiger, verzichtet aber auf Features wie den KVM-Switch, die Wiederholfrequenz von 138 Hz oder den DisplayPort.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des KTC G42P5 gehören:

Kabel HDMI

Kabel USB Typ-C

Fernbedienung

Schraubendreher