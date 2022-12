Werbung

Auch in der dritten Adventswoche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Razer Stream Controller oder die Antec Vortex 360 ARGB getestet, sondern auch Solarpanels von Bluetti, den Netgear Orbi WiFi 6 RBK763 und das Tulpar T7 V20.5. Das Montech Sky Two und die Synology Rackstation RS422+ standen während der letzten Tage ebenso auf dem Testprogramm wie das Fractal Design North und schneller DDR5-Arbeitsspeicher von Corsair und G.Skill.

Freitag, 2. Dezember 2022: Razer Stream Controller im Test

Razer hat bereits einige Produkte für Streamer und Content Creator im Programm, was bis dato aber noch fehlte war eine Steuerzentrale. In Kooperation mit Loupedeck, bietet Razer nun auch eine Steuerzentrale mit deren Hilfe sowohl die eigenen als auch fremde Produkte gesteuert werden können. Wie haben den Razer Stream Controller ausprobiert... [weiterlesen]

Freitag, 2. Dezember 2022: Antec Vortex 360 ARGB im Test

Antecs Vortex 360 ARGB verspricht ein neues Design mit Leuchtspirale im Pumpendeckel und mit drei harmonisch beleuchteten A-RGB-Lüftern. Im Test achten wir aber nicht nur auf Äußerlichkeiten, sondern wollen vor allem herausfinden, wie leistungsstark die 360-mm-AiO-Kühlung ist... [weiterlesen]

Samstag, 3.12.2022: Solarpanels und Akkupack ausprobiert

Zu den überraschenden Trendprodukten im vierten Quartal dieses Jahres gehören tragbare Powerstations und Solarpanels. Technik, die man normalerweise eher im Frühjahr für den anstehenden Camping-Trip in Betracht gezogen hat, gehört jetzt auf den Einkaufszettel, in Angesicht möglicher Stromausfälle. Nun kann man trefflich darüber diskutieren, ob ein derartiges Szenario wahrscheinlich ist oder nicht, wer aber vorbereitet sein will, oder dies aus technischen Gründen sogar muss, wird sich über die Produkte vielleicht schon informiert haben... [weiterlesen]

Sonntag, 4.12.2022: Netgear Orbi Wi-Fi 6 RBK763 im Test

Mesh-Systeme sind noch immer der einfachste und beste Weg einen möglichst großen Bereich, schnell mit einem guten WLAN-Empfang abzudecken. Bereits häufiger haben wir uns hier die Orbi-Systeme von Netgear angeschaut. Zusammen mit den WLAN-Standards und den immer vielfältigeren Anwendungsbereichen, auch im halbprofessionellen Segment, sind die Orbi-Systeme in die Breite gewachsen. Mit der RBK763-Serie haben wir dieses Mal eine Einsteiger-Mesh-Lösung auf Basis von Wi-Fi 6 im Test... [weiterlesen]

Montag, 5.12.2022: Tulpar T7 V20.5 im Test

Das Tulpar T7 V20.5 ist eines der Topmodelle aus dem Portfolio des hierzulande noch recht jungen Notebook-Herstellers. Im Heimatland Türkei ist Tulpar eine echte Größe, setzt man als Build-to-Order-Anbieter doch auf Barebones bekannter OEMs. Wie sich der 17-Zöller mit Intel Core i7-12700H und NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop zu einem Preis von rund 1.500 Euro im Spielealltag schlägt, das erfährt man auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 6.12.2022: Montech Sky Two im Test

Montech hat mit dem Sky Two ein Showgehäuse entwickelt, in dem die verbaute Hardware besonders gut zur Geltung kommen soll. Durch die Glasflächen an Seite und Front präsentieren sich zudem vier mitgelieferte A-RGB-Lüfter. Und selbst bei den Farbvarianten wird es aufsehenserregend: Das Sky Two wird nicht nur in Schwarz oder Weiß, sondern auch in Blau angeboten... [weiterlesen]

Dienstag, 6.12.2022: Portal mit RTX im Test

Besitzer des Level-Puzzlers Portal bekommen ab dem 8. Dezember ein kostenloses Update angeboten. NVIDIAs Lightspeed Studios sind für die Modernisieriung des 2007 erschienen Spieles verantwortlich. Ähnlich wie schon bei Quake RTX geht es darum aufzuzeigen, was ein zu Ende gedachtes Raytracing zu leisten im Stande ist. Nicht nur einzelne Effekte, sondern ein vollständiges Pathtracing werden angewendet. Die Anforderungen an die Hardware sind hoch, wie unser kleiner Test zeigt... [weiterlesen]

Mittwoch, 7.12.2022:

Die Firma Synology hat mit der RackStation RS422+ ein 4-Bay-NAS (Network Attached Storage) im Portfolio, welches vier Einschübe, einen AMD Ryzen-Embedded-Prozessor und eine optional vorhandene 10-GbE-Schnittstelle in einem kompakten 1HE-Gehäuse vereint. Wie sich die neue RackStation aus der Plus-Serie in unserem Test-Parcours schlägt, wollen wir uns genauer anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 7.12.2022: Fractal Design North im Test

Fractal Design experimentiert weiter mit ungewöhnlichen Gehäusematerialien: Das North ist ein Midi-Tower mit einer Front aus Walnuss- oder Eichenholz. In Kombination mit einem schlicht-skandinavischen Design soll das Naturmaterial dafür sorgen, dass sich das Gehäuse organischer ins Wohnumfeld einfügt... [weiterlesen]

Freitag, 9.12.2022: Schneller Speicher von Corsair und G.Skill im Test

Der Wechsel auf die DDR5-Plattform vor gut einem Jahr war holprig. Schlechte Verfügbarkeit, hohe Preise und kaum Leistungsvorteile gegenüber DDR4. Welche Vor- oder auch Nachteile DDR5 gegenüber konkret DDR4 hat, haben wir bereits beleuchtet. Mit den Raptor-Lake-Prozessoren und den neuen DRAM-Chips dreht sich die Taktschraube bei DDR5 nun aber weiter. 7.000+ MT/s sind zu erreichen. Mit den entsprechenden Kits von Corsair und G.Skill wollen wir uns heute zwei dieser schnellen Speicherkits anschauen und ausloten, ob es sich lohnt, derart in den Arbeitsspeicher zu investieren... [weiterlesen]