Zu den überraschenden Trendprodukten im vierten Quartal dieses Jahres gehören tragbare Powerstations und Solarpanels. Technik, die man normalerweise eher im Frühjahr für den anstehenden Camping-Trip in Betracht gezogen hat, gehört jetzt auf den Einkaufszettel, in Angesicht möglicher Stromausfälle. Nun kann man trefflich darüber diskutieren, ob ein derartiges Szenario wahrscheinlich ist oder nicht, wer aber vorbereitet sein will, oder dies aus technischen Gründen sogar muss, wird sich über die Produkte vielleicht schon informiert haben.

Einer der Anbieter von derartigen Geräten ist Bluetti. Das noch junge kalifornische Unternehmen hat die ersten Produkte über Crowdfunding-Projekte entwickelt und ist nun auch in Deutschland erhältlich. Unter anderem zeigte man das aktuelle Produkt-Lineup auf der diesjährigen IFA in Berlin.

Wir erhielten von Bluetti eine EB70 Powerstation, also ein leistungsfähiges Mittelklassemodell, sowie ein Solarpanel-Kit, das PV200. Im Sortiment hat Bluetti sowohl kleinere Lösungen wie auch deutlich größere, professionellere Powerstations. Je nach Anforderungsprofil lohnt sich ein Blick auf die Webseite des Herstellers, um das geeignete Modell auszusuchen.

Fragen muss man sich zunächst einmal, für welchen Einsatzzweck man die Powerstation erwerben möchte. Wenn es sich um eine Maxi-Powerbank handeln soll, um mobile Geräte, Notebooks oder einige Haushaltsgeräte über ein paar Stunden zu betreiben, reichen kleinere Modelle aus. Sollen hingegen mehrere PCs, Kühlschränke oder eine umfassendere Sammlung an Elektrogeräten angeschlossen werden, dann braucht die Powerstation mehr Leistung.

Zweitens ist zu klären, wie die Powerstation aufgeladen werden soll. Natürlich ist dies aus dem Netz möglich, zu Zeiten wo Strom vorhanden ist. Entsprechend sollte man also "vorladen", um auf eine aufgeladene Powerstation zurückgreifen zu können. Wer noch unabhängiger sein will, kann dies über kleinere mobile Solarmodule erledigen. Diese können eine Powerstation ebenso aufladen - je nach Nenn-Leistung mit einer akzeptablen Geschwindigkeit. Dabei kann der aufgenommene Strom oftmals auch direkt gewandelt und zur Verfügung gestellt werden.

Bluetti EB70

Mit einer Nenn-Batteriekapazität von 716 Wh und einer maximalen Leistung von 1.000 W kann man mit der EB70 bereits einen High-End-PC mit Strom versorgen - oder entsprechend viele kleinere Geräte anschließen. Das erlaubt eine recht hohe Flexibilität bei den Anschlussmöglichkeiten, zwei AC-Outputs mit je 240V, die auf 1.400 W gesichert sind, und je zwei USB-A und USB-C-Anschlüsse (USB-A mit 5V und 3A, USB-C PD3.0 mit 100W Max) werden geboten. Zudem sind zwei 12V/10A Anschlüsse und ein Zigarettenanzünder enthalten. Im Deckel befindet sich ein Wireless-Charging-Modul zum Laden von Smartphones.

Bluetti hat hochwertige LiFePO4-Zellen verbaut, die mit 200-W-Input bei maximal 8 A geladen werden können. Die LiFePO4-Zellen haben zwar eine niedrigere Energiedichte, neigen aber auch bei mechanischer Beschädigung nicht zum Überhitzen. Dies ist natürlich für einen sicheren Betrieb wichtig. Somit sind die Abmessungen von 32 x 22 x 22 cm bei einem Gewicht von 9,7 kg bei der gelieferten Batteriekapazität von 716 Wh in Ordnung.

Bluetti gibt an, dass man mit den 716 Wh ein Smartphone ungefähr 50-60x laden könnte, ca. 20-30 Stunden Licht bei 20 W erzeugen könnte, einen kleinen Fernseher mit einem Verbrauch von 75 W 7-8 Stunden betreiben könnte oder ca. 2-3 Stunden bei 200 W kochen könnte. Pass Through Charging - also das gleichzeitige Laden und Entladen des Akkus - wird unterstützt.

Bluetti PV200

Die faltbaren Solarpanels - insgesamt vier Stück, die zusammengelegt werden können - haben nur eine Abmessung von 52,6 x 512,1cm und ein Gewicht von 6,5 kg, können also einfach mit dem Tragegriff mitgenommen werden und dort aufgestellt werden, wo sie benötigt werden. Verwendet werden dabei Standard-Solarladekabel (MC4), sodass auch der Betrieb mit einem anderen Gerät als der EB70 möglich wäre.

Die Panels selber sind mit einem ETFE-Material beschichtet, sodass sie kratzfester sind, weiterhin sind sie nach IP65 wasserfest und somit für den Outdoor-Bereich geeignet. Die monokristallinen Sunpower-Silizium-Zellen haben laut Hersteller eine Umwandlungseffizienz von bis zu 23,5 %. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen sollen somit gute Ergebnisse erreicht werden. Die maximale Leistung (Pmax) der vier Solarpanel liegt bei 200W. Dies passt also perfekt zur EB70, da diese eine Input-Leistung von eben genauso 200W besitzt.

Testresultate und Fazit

Zunächst haben wir überprüft, wie schnell sich die EB70 Powerstation laden lässt. Mit dem beiliegenden Bluetti-Netzteil (200 W max. bei 25,2 V/8 A) lädt die Station mit ca. 160-190 W, je nach Ladestand auf. Das dauert dann insgesamt knapp 4:20 h, und ist nicht geräuschlos: Sowohl die EB70 besitzt einen integrierten Lüfter, der dann ordentlich arbeitet, wie auch das Netzteil, das mit einem kleinen Lüfter eine fast noch störendere Frequenz mit sich bringt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört man dies schon am Herunterfahren des Lüfters der EB70.

Für den Entladevorgang haben wir die EB70 an unsere Studio-LED-Lampen gehängt. Zwei angeschlossene Lampen wurden dabei in der Helligkeit so eingestellt, dass wir genau 665-668 W Leistung entnommen haben, also 66 % der Gesamtleistung. Interessanterweise hielt der Akku so fast 50 Minuten durch, wir erreichten also fast die theoretische Nennleistung von 716 Wh. In dieser Messung waren es also am Ende ca. ~600 Wh, die nutzbar waren - ein guter Wert.

USB-Geräte und Wireless-Charging funktionierte bei der EB70 auch ohne Probleme, ein iPad Pro lud beispielsweise mit 4 W. Ein angeschlossener High-End-PC stellte für die Powerstation auch kein Hindernis da - an die 1.000 W schaffte sie spielend, ist dann aber natürlich auch entsprechend schnell leer.

Beim Laden mit dem PV-Modul können wir aufgrund der Witterungsverhältnisse nur eingeschränkte Messwerte liefern - der November ist hier leider nicht der beste Testmonat. Bei bewölktem Wetter konnten wir die EB70 mit den PV200-Panels immerhin noch mit 50-70 W laden. Kurzzeitig waren die Werte auch einmal dreistellig, je nachdem, ob kurz mal die Sonne etwas stärker schien. Unter guten Bedingungen, so nannte uns Bluetti, könne man 150-180 W als Input-Leistung erreichen. Technisch ist das für das Panel vollkommen realistisch, aber es zeigt natürlich auch die Einsatzschwierigkeiten von PV-Anlagen im Winter.

Für ner Einsatzzweck der EB70 sollte man dies etwas im Hinterkopf behalten: Während sie mit dem Ladegerät recht schnell geladen ist, kann die Ladung über Solarmodule einen ganzen (hellen) Tag in Anspruch nehmen. Für das Laden von kleinen Geräten reicht dies aber über Pass-Through-Charging sicherlich aus.

Sehr angenehm war bei beiden Produkten das Handling, zudem waren die Produkte selber wie auch die mitgelieferten Kabel von guter Verarbeitungsqualität.

Insgesamt schnürt Bluetti hier ein interessantes Angebot: Wer eine Powerstation benötigt, kann beim EB70 bedenkenlos zugreifen. Bei guten Features und einer soliden Leistung kann man eigentlich nichts falsch machen. Über den Ladezeitraum stört zwar der Lüfter ein wenig, aber das ist wohl zu verschmerzen. Kompaktheit, gute Verarbeitung und variable Anschlussmöglichkeiten zeichnen das Gerät aus, und das bei einem attraktiven Preis von momentan knapp 649 Euro über Geizhals oder 699 Euro direkt im Bluetti-Shop.

Das PV200-Solarpanel ist hierzu eine gute Ergänzung, wenn man davon ausgeht, dass man längere Zeit keine Möglichkeit hat, die EB70 über das Stromnetz zu laden. Wer beispielsweise im Sommer größere Camping-Ausflüge vorhat und die Unabhängkeit der Stromerzeugung überall genießen will, findet in der PV200 einen guten Partner. Erhältlich ist das faltbare Panel zu einem Preis von 449 Euro über Geizhals oder 459 Euro direkt bei Bluetti.