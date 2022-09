KW35 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten pünktlich zum Start der gamescom 2022 nicht nur einen umfangreichen Besucherreport veröffentlicht, sondern auch die MSI Vigor GF71 Sonic und das Fractal Design Define 7 Mini sowie das Meshify 2 Mini getestet. Aber auch TMNT: The Cowabunga Collection hatten wir angespielt oder die Kioxia BG5 auf den Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke noch den neuen MSI MEG Aegis Ti5 12th auf seine Alltagstauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 26. August 2022: Besucherreport: Das ist die gamescom 2022

Nachdem die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, meldet sich die gamescom nun wieder zurück. Allerdings fehlen in diesem Jahr mit Sony, Activision Blizzard oder Nintendo diverse große Namen aus der Branche. Um herauszufinden, welche Auswirkungen die jüngsten Ereignisse auf die gamescom haben, ist Hardwareluxx nach Köln gereist, um sich selbst ein Bild von der aktuellen Lage zu machen...

Freitag,26. August 2022: Back to School: Notebooks mit GeForce RTX im Angebot [Anzeige]

Wie lässt es sich besser in ein neues Schul- oder Uni-Jahr starten, als mit einem neuen Notebook? Die handlichen Begleiter sind längst unverzichtbar im Alltag geworden und helfen dabei, Unterrichtsstunden oder Vorlesungen bestens zu protokollieren, über das Thema hinaus weitere Informationen zu recherchieren oder möglichst effizient am Online-Unterricht teilzunehmen. Gleichzeitig bieten aktuelle Notebooks mit NVIDIAs RTX-Grafik der 3000er-Reihe viel Potential zur Zerstreuung, denn auch schlanke Allround-Notebooks erreichen heutzutage eine rundum überzeugende Gaming-Leistung. So überzeugen aktuelle Geräte im Preisbereich von etwa 700 bis 1.200 Euro nicht nur im Hörsaal, sondern auch beim Gaming... [weiterlesen]

Sonntag, 28. August 2022: MSI Vigor GK71 Sonic im Test: 35 g bis zum Kill

Die Vigor GK71 Sonic wird von MSI mit dem Slogan "Light touch, instant kill." beworben. Ihre Sonic-Red-Switches sollen besonders leicht auslösen und nur eine Betätigungskraft von 35 g benötigen. Dazu lockt die mechanische Tastatur mit einer umfangreichen Ausstattung...

Montag, 29. August 2022: Fractal Design Define 7 Mini und Meshify 2 Mini im Test: Die Mini-Ausgaben der Erfolgsmodelle

Fractal Design schrumpft zwei Erfolgsmodelle: Und bietet mit Define 7 Mini und Meshify 2 Mini zwei vielversprechende Mini-Tower an. Die beiden Micro-ATX-Gehäuse sind dabei grundverschieden: Das schallgedämmte und geschlossen gestaltete Define-Modell spricht Silent-Enthusiasten an. Das luftige Meshify-Modell hingegen richtet sich an Nutzer, die gar nicht genug Airflow haben können...

Dienstag, 30. August 2022: It's Pizza-Time: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection angespielt

Mit der Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection veröffentlicht Konami eine Sammlung bestehend aus insgesamt 13 Spielen. Neben Hits wie Turtles in Time oder Tournament Fighters lassen sich nun auch die alten Gameboy-Teile problemlos auf modernen Konsolengenerationen spielen. Ob die Cowabunga Collection hält, was sie verspricht, und insbesondere Turtles-Fans auf ihre Kosten kommen, klären wir in diesem Angespielt...

Mittwoch, 31. August 2022: Kioxia BG5 im Test: Schnelle SSD für kleinste Systeme mit PCIe4

Mit der neuen BG5 schickt Kioxia die neueste Generation seiner weit verbreiteten OEM-SSDs in Rennen. Dank aktualisiertem BiCS5-NAND soll der Massenspeicher durch die höhere Speicherdichte sowohl günstiger als auch stromsparender werden, wobei nicht zuletzt dank PCIe4 auch die Performance deutlich steigen soll. In Ausführungen sowohl im 2280- sowie im kleinen 2230-Format wird die Kioxia BG5 ihren Platz vor allem in Notebooks und Tablets finden. Ob die BG5 dabei eine gute Grundlage für schnelle Systeme darstellt, klären wir in unserem Test...

Freitag, 02. September 2022: MSI MEG Aegis Ti5 12th im Test: Noch schneller mit neuer Hardware

Der MSI MEG Aegis Ti5 geht mit neuen Hardware-Komponenten in die nächste Runde, bleibt aber auch weiterhin ein extravagantes Komplettsystem mit so einigen spannenden Features. Wie sich die neueste Generation in Sachen Leistung, Lautstärke und Temperatur-Verhalten schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben dem fast 5.000 Euro teuren Gaming-Tower ausführlich auf den Zahn gefühlt...