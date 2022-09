Seite 1: MSI MEG Aegis Ti5 12th im Test: Noch schneller mit neuer Hardware

Der MSI MEG Aegis Ti5 geht mit neuen Hardware-Komponenten in die nächste Runde, bleibt aber auch weiterhin ein extravagantes Komplettsystem mit so einigen spannenden Features. Wie sich die neueste Generation in Sachen Leistung, Lautstärke und Temperatur-Verhalten schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben dem fast 5.000 Euro teuren Gaming-Tower ausführlich auf den Zahn gefühlt.

Auch in der neuesten Modellgeneration bleibt der MSI MEG Aegis Ti5 ein echtes Kraftpaket, setzt in Sachen Hardware aber noch einmal eine ordentliche Schippe obendrauf. So wechselt MSI auf Seiten der CPU von Comet Lake auf Alder Lake, bei der Grafikkarte kommen nun auch die Ti-Modelle der GeForce-RTX-30-Familie von NVIDIA zum Einsatz. Schon in der kleinsten Version gibt es einen Intel Core i7-12700K, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti kombiniert wird. Gegen Aufpreis verbaut MSI außerdem den etwas kernstärkeren Core i9-12900K und geht auf eine NVIDIA GeForce RTX 3080 oder gar GeForce RTX 3080 Ti hoch. Selbst vor der GeForce RTX 3090 macht das System nicht Halt. Damit kommen mitunter die schnellen Komponenten zum Einsatz, dies es aktuell am Markt gibt.

Doch auch bei der restlichen Ausstattung trägt das System dick auf. So werden bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz und zwei schnelle NVMe-SSDs im RAID-Verbund verbaut. Natürlich fehlt eine ergänzende 2,5-Zoll-Festplatte als zusätzliches Datengrab mit einer Speicherkapazität von bis zu 3 TB nicht. Gekühlt wird der Prozessor von einer All-In-One-Wasserkühlung, bei der Grafikkarte setzt man hingegen auf seinen mächtigen Ventus-3X-Kühler, der über drei Slots eine Vielzahl von Aluminiumfinnen, dicke Kupfer-Heatpipes und drei riesige Axiallüfter bereitstellt und damit mit der Referenzversion von NVIDIA nicht mehr viel gemein hat. Moderne Schnittstellen, die bis hin zu Thunderbolt, WiFi 6E oder 2,5-GBit/s-Ethernet reichen, fehlen dem High-End-Gamer ebenfalls nicht.

Ein Highlight und ein echter Hingucker bleibt das Gehäuse, das klar aus der Masse hervorsticht und eine Eigenentwicklung des Herstellers darstellt. MSI setzt auf ein schlankes, futuristisches Design, das leicht aufgedockt wie ein Thron die Hardware in mehreren Kühlkammern unterbringt. Ein aufwendiges Beleuchtungssystem und sogar ein OLED-Display im Drehregler an der Front, worüber sich nette Animationen, aber auch verschiedene Systemeinstellungen anzeigen lassen, sind mit von der Partie.

Für unseren Test haben wir von MSI wieder einmal mehr das absolute Spitzenmodell erhalten. Dieses wird von einem Intel Core i9-12900K nebst 128 GB RAM und einer MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X OC befeuert. Dazu gibt es eine schnelle PCI-Express-SSD mit 2 TB Speicher und eine 3-TB-HDD für die Spielesammlung. Zusammen kostet der MSI MEG Aegis Ti5 12th so stolze 4.999 Euro.

MSI MEG Aegis Ti5 12th Hardware Prozessor: Intel Core i9-12900K Mainboard: MSI MEG Z690 Aegis Ti5 Arbeitsspeicher: 4x 32 GB DDR5-4800 Grafikkarte: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe

1x 3 TB HDD Netzteil: 850 W ATX Kühlung und Gehäuse Gehäuse: MSI Aegis Ti5 CPU-Kühler: Wasser- / Luftkühlung Sonstiges Sonstiges: MSI Mystic Light, OLED-Display an der Front Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 4.999 Euro

Wie sich der High-End-Gaming-Bolide im Spiele- und Arbeitsalltag schlägt und was die neuen Hardware-Komponenten im unveränderten Aegis-Gehäuse im Stande sind zu leisten, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den MSI MEG Aegis Ti5 12th mit Topausstattung getestet.