Seite 1: Kioxia BG5 im Test: Schnelle SSD für kleinste Systeme mit PCIe4

Mit der neuen BG5 schickt Kioxia die neueste Generation seiner weit verbreiteten OEM-SSDs in Rennen. Dank aktualisiertem BiCS5-NAND soll der Massenspeicher durch die höhere Speicherdichte sowohl günstiger als auch stromsparender werden, wobei nicht zuletzt dank PCIe4 auch die Performance deutlich steigen soll. In Ausführungen sowohl im 2280- sowie im kleinen 2230-Format wird die Kioxia BG5 ihren Platz vor allem in Notebooks und Tablets finden. Ob die BG5 dabei eine gute Grundlage für schnelle Systeme darstellt, klären wir in unserem Test.

Auch wenn der Fokus unserer SSD-Reviews meist auf High-End-Hardware liegt, dürfen wir heute mit der Kioxia BG5 einen Massenspeicher testen, der vor allem in Fertigsystemen zum Einsatz kommen sollte. Ursprünglich wollte Kioxia die neue BG5-Serie schon Ende letzten Jahres an Kunden ausliefern, doch scheint dies nicht ganz geklappt zu haben. So hatte sich nicht nur unser Review-Sample immer weiter verzögert, auch erste Auslieferungen an den Einzelhandel finden sich erst jetzt, ebenso wie erste Notebooks mit der neuen OEM-SSD, wie zum Beispiel von Dell.

Die Kioxia BG5 löst damit die BG4 ab, die damals noch unter dem Label von Toshiba verkauft wurde und sogar eine Retail-Version von OCZ erhielt. Mittlerweile allerdings wurde die Sparte der "Toshiba Memory" vollständig unter dem Namen Kioxia vereinheitlicht, sodass sowohl die OEM wie auch die Retail-Versionen der BG5 als Kioxia BG5 erhältlich sind und sich nur durch Etikett und Format unterscheiden. Denn während wir die Toshiba BG4 noch als M.2-2230-Modell testen durften, haben wir nun mit der BG5 eine Version mit einer Länge von 80 mm.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Ausführungen im 2280- oder 2230-Format technisch nicht voneinander, wie wir auch auf der folgenden Seite gut sehen können. Hier geht es offenbar vorrangig um die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen wie klassischen Desktop-PCs, Notebooks, Tablets, aber auch beispielsweise handlichen Systemen wie dem SteamDeck. Kioxia richtet sich mit dem Massenspeicher also tendenziell weniger an Power-User, was sich auch an den verfügbaren Kapazitäten von 256 GB, 512 GB und 1 TB zeigt. Unser Testmuster gehört mit lediglich 256 GB zu den kleinsten Massenspeichern, die überhaupt noch verfügbar sind.