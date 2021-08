KW33 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum Marktstart nicht nur das Corsair Virtuoso RGB Wireless XT getestet, oder dem Lenovo Legion 7 einen Praxistest unterzogen, sondern auch den MSI Optix MAG301RF, das Gigabyte X570S AORUS Master und das Fractal Design Torrent auf den Prüfstand gestellt. Aber auch das Corsair HS80 RGB Wireless und die Cooler Master MM731 standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 13. August 2021: Back to School mit MSI: Schaffe deinen eigenen Lernraum [Anzeige]

Wenn das nächste Schul- oder Uni-Jahr ansteht, ist es wichtig, seinen eigenen Rückzugsort zum Lernen zu haben. Heutzutage gehören technische Hilfsmittel, wie ein durchdachtes Desktop-System, ein stylischer All-in-One oder ein augenschonender Monitor fest zum Lernalltag dazu und können helfen, diesen angenehmer zu gestalten. Vor allem nach der Pandemie wird das Lernen virtueller und flexibler sein als je zuvor. Gleichzeitig kommt der Ausstattung mit einem zuverlässigen PC und passendem Zubehör eine noch entscheidendere Bedeutung zu. Zusammen mit MSI zeigen wir interessante Desktops und Monitore für Schüler und Studenten, die den eigenen Lernraum deutlich aufwerten können... [weiterlesen]

Samstag, 14. August 2021: Corsair Virtuoso RGB Wireless XT im Test: Gaming-Headset mit Dolby Atmos

Zwei Jahre nach dem Vorgängermodell schickt sich das neue Corsair Virtuoso XT an, mit Dolby Atmos und vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten den bereits überzeugenden Ahnen zu übertrumpfen. Was das Top-Modell im Portfolio von Corsair so alles zu bieten hat, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 15. August 2021: Lenovo Legion 7 im Test: Sehr guter Ryzen-Laptop mit hervorragendem Display

Nachdem Lenovo den Gaming-Markt in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt hatte, legt man jetzt richtig los: Beim Lenovo Legion 7 kombiniert man nicht nur schnelle Hardware wie einen Ryzen-Prozessor mit einer RTX-Grafikkarte, sondern bietet obendrein zahlreiche Gaming-Features an. Dazu zählen ein schnelles und großes Display mit Adaptive-Sync, eine farbenfrohe RGB-Beleuchtung, eine automatische Übertaktungs-Funktion und natürlich viele moderne Anschlüsse. Wir haben die neueste Adaption des Lenovo Legion 7 in einer gehobenen Oberklasse-Version zum Preis von knapp unter 2.000 Euro auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 16. August 2021: MSI Optix MAG301RF im Test: Kleines, schnelles Widescreen-Display

21:9-Monitore testen wir in der Regel mit einer Diagonalen von 34 Zoll oder größer. Dass es auch eine Nummer kleiner geht, zeigt der MSI MAG 301RF, der ein Ultrawide-Panel im 30-Zoll-Format besitzt und darüber hinaus mit zahlreichen Gaming-Features aufwarten kann. Ob es sich wirklich um eine Alternative zu etablierten Größen handelt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 17. August 2021: Passive PCH-Kühlung und sinnvolle Änderungen: Gigabyte X570S AORUS Master im Test

Die ersten X570-Mainboards haben sich nicht all zu sehr mit Ruhm bekleckert. Vor allem ab dem Zeitpunkt nicht (mehr), als AMD den B550-Chipsatz von der Leine gelassen hat. In den vergangenen Monaten kündigten die Mainboard-Hersteller mit den X570S-Modellen überarbeitete Platinen an. Gigabytes X570S AORUS Master macht bei uns den Anfang der neuen Generation... [weiterlesen]

Mittwoch, 18 August 2021: Speichererweiterung für die Konsole: Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD mit Kühlkörper getestet für die PlayStation 5 [Anzeige]

Während sich die Nintendo Switch vor allem wegen ihres hybriden Bedienkonzepts großer Beliebtheit erfreut, ist unter den modernen Spielekonsolen mit deutlich mehr Rechenpower vor allem die Sony PlayStation 5 erfolgreich. Doch auch bei ihr kann die Speichererweiterung am internen M.2-Slot sich durchaus auszahlen. Durch das kürzlich von Sony angekündigte Software-Beta-Programm ist es nun möglich, den internen Speicher der Konsole am M.2-Steckplatz zu erweitern. Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD mit Kühlkörper erfüllt die Spezifikationen von Sony... [weiterlesen]

Mittwoch, 18. August 2021: Fractal Design Torrent im Test: Die neue Referenz für extremen Airflow?

Fractal Design bringt mit dem Torrent ein neues E-ATX-Gehäuse auf den Markt - und setzt dabei ein Kühlkonzept um, das radikal mit bisherigen Lösungen des Herstellers bricht. Ab Werk sorgen fünf Lüfter für Kühlung - darunter gleich zwei riesige 180-mm-Modell. Und der Aufbau des Gehäuses wurde für einen möglichst extremen Airflow optimiert. Wir klären im Test, ob das Torrent wirklich neue Rekorde bei der Kühlperformance aufstellen kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 19. August 2021: Corsair HS80 RGB Wireless im Test: HS meets Void

Das Corsair HS80 RGB Wireless stellt die neue Speerspitze im Midrange-Segment des amerikanischen Anbieters dar. Dabei bedient man sich optisch an der Void-Reihe und stattet das Headset darüber hinaus mit einer umfangreichen Ausstattung wie der Slipstream-Funkverbindung, Dolby Atmos oder 40-kHz-Treibern aus. Ob das HS80 RGB bereits im High-End-Metier wildert, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 20. August 2021: Cooler Master MM731 im Test: Leichtgewicht mit Hybrid Connection und RGB

Die Cooler Master MM731 ist eine auf blitzschnelle Reaktionen ausgelegt Maus. Jede Eigenschaft ist genau dafür optimiert und das alles bei einem geringen Gesamtgewicht von gerade einmal 59 g. Und was direkt auffällt, es wurde kein Gehäuse mit Löchern dafür verwendet... [weiterlesen]