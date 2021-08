KW30 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten mit der Creative Sound Blaster X4 nicht nur eine externe Soundkarte im Test, sondern auch die Marsback Zephyr PRO RGB, den Gigabyte M32Q, das Fractal Design Ion Gold 850W, den be quiet! Shadow Rock Slim 2 und das ASUS ROG Maximus XIII Extreme (Glacial). Aber auch der neue Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon und das brandneue OnePlus Nord 2 5G standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 22. Juli 2021: Externe Soundkarte für den Schreibtisch: Sound Blaster X4 von Creative im Test

Gamer wissen bereits seit langem, dass ein guter Sound entscheidend zum Spielerlebnis beitragen kann. Aber auch für die Musikwiedergabe oder bei Filmen beziehungsweise Serien ist eine gute Audiowiedergabe unerlässlich. Mit dem Sound Blaster X4 präsentiert der Hersteller Creative den Nachfolger der externen USB-DAC-Soundkarte X3. Was das neue Modell leistet, klären wir in unserem Test des Sound Blaster X4... [weiterlesen]

Freitag, 23. Juli 2021: Marsback Zephyr PRO RGB im Test: Maus mit Handventilator

Gerade bei sommerlichen Temperaturen sind schwitzige Maushände unangenehm. Eine Lösung für dieses Problem bietet Marsback mit der Zephyr PRO RGB an. Denn diese Gaming-Maus hat nicht nur eine perforierte Oberfläche, sondern sorgt mit einem integrierten Lüfter gleich auch noch für eine aktive Kühlung der Handfläche. Doch wie überzeugend ist der Handventilator wirklich... [weiterlesen]

Sonntag, 25. Juli 2021: Gigabyte M32Q im Test: IPS-Gamer mit KVM-Switch

Der Gigabyte M32Q kombiniert ein großes Panel mit einer hohen Wiederholfrequenz und bietet darüber hinaus eine umfangreiche Ausstattung. Als Besonderheit wurde ein KVM-Switch integriert, der seine Vorteile ausspielen soll, wenn mehrere Geräte an einem Monitor betrieben werden. Ob der 170 Hz schnelle 32-Zöller auch in der Praxis überzeugen kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 26. Juli 2021: Fractal Design Ion Gold 850W im Test: attraktive Mittelklasse mit Schwächen

Fractal Design hat sein Portfolio an Netzteilen im ATX-Formatfaktor kürzlich um die Reihe Ion Gold erweitert, welche mit Leistungen von 550 bis 850 W und 80 PLUS Gold Einstufung im heiß umkämpften Mittelklasse-Segment antritt. Im Fokus der Ion Gold stehen daher sowohl Qualität als auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die letzten Netzteilserien von Fractal Design konnten allesamt ein gutes Bild abgeben, von daher waren wir gespannt, wie sich das Topmodell Ion 850W Gold im Test schlägt... [weiterlesen]

Dienstag, 27. Juli 2021: be quiet! Shadow Rock Slim 2 im Test: Schlank und leise

Mit dem Shadow Rock Slim 2 legt be quiet! einen schlanken Single-Towerkühler neu auf. Er soll als hochwertiger, schlanker und vor allem auch leiser Kühler überzeugen - ein Versprechen, das wir im Test überprüfen wollen... [weiterlesen]

Mittwoch, 28. Juli 2021: ASUS ROG Maximus XIII Extreme (Glacial) im Test: Extrem für 1.300 Euro

Mainboards im vierstelligen Euro-Bereich sind seit einigen Jahren vereinzelt im Desktop-Segment anzutreffen, nehmen jedoch klar eine Luxus-Stellung ein und klammern jegliche Vernunft aus. Hohe Absatzzahlen können die Hersteller somit nicht generieren. So wird es auch dem ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial ergehen, das wir von ASUS für einen Test erhalten haben. Lohnt sich die Platine für den enorm hohen Anschaffungspreis... [weiterlesen]

Donnerstag, 29. Juli 2021: Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon im Test - Der Tiger beißt in den Desktop

Nachdem in der vergangenen Woche bereits alle technischen Daten zum Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon aufgetaucht sind, können wir uns heute dem eigentlichen Test des Beast Canyon widmen. Der Mini-PC geht noch einmal einen anderen Weg der NUC 9 Extreme, der hinsichtlich der Grafikkarte einige Einschränkungen aufzuweisen hatte. Diese will Intel beim NUC 11 Extreme nicht eingehen und wählt zudem einen Prozessor, den es so eigentlich gar nicht geben sollte. Aber zu all diesen Details kommen wir auf den nächsten Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 30. Juli 2021: OnePlus Nord 2 5G im Test: Wieder ein Flaggschiff-Killer?

Mit der Nord-Serie will OnePlus vor allem mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis auftrumpfen. Das neue Nord 2 5G startet ab 399 Euro, soll sich aber nicht merklich von deutlich teureren Flaggschiffmodellen unterscheiden... [weiterlesen]