KW27 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den neuen Echo-Show-Geräten von Amazon auf den Zahn gefühlt, oder das MSI Z590-A PRO getestet, sondern auch dem Noctua NH-P1, der Toshiba MG08-D, dem IKEA Symfonisk Bilderrahmen und dem LG UltraGear 27GN800 einen Praxistest im Alltag unterzogen. Zu guter Letzt prüften unseren kritischen Blicke die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo auf Herz und Nieren.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 02. Juli 2021: Western Digital Gold WD181KRYZ im Test: Enterprise Flaggschiff

Western Digitals erstes Modell mit Energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording in unserem Testparcours ist nach einem edlen Metall benannt. Die WD Gold mit 18 TB ist das neue Flaggschiff der Nearline-Enterprise-HDD-Serie. Ob diese Technologie einen Unterschied zu den bisherigen Helium-gefüllten Festplatten machen kann und wieso die Betriebslautstärke bei diesem Modell eine ganz herausragende Rolle spielt, klären wir in unserem Artikel... [weiterlesen]

Samstag, 03. Juli 2021: Amazon Echo Show 5 und 8 (2. Generation, 2021) im Test: Verbesserte Showtalente

Amazon hat die 2. Generation der kleinen Echo-Show-Modelle auf den Markt gebracht. Wir nutzen die Gelegenheit, um Echo Show 5 und 8 (2. Generation, 2021) im Vergleich zu testen. Dabei klären wir auch, was sich gegenüber der Vorgängergeneration geändert hat und ob der Sprung auf die neue Generation lohnt... [weiterlese]

Montag, 05. Juli 2021: Mit Ausnahmen überraschend gut: MSI Z590-A PRO im Test

Für Anwender mit Content-Creation-Absichten bietet MSI auch bei der aktuellen Intel-Generation unverändert die PRO-Serie an, die gleichzeitig den Einstieg in die jeweilige Plattform darstellt. Das MSI Z390-A PRO (Hardwareluxx-Kurztest) konnte bereits überzeugen und somit waren wir an einem Test des MSI Z590-A Pro sehr interessiert. Kann es den Vorvorgänger noch überbieten... [weiterlesen]

Dienstag, 06. Juli 2021: Noctua NH-P1 im Test: Lautloser Passivkühler mit optionalem Zusatzlüfter

Große Passivkühler für leistungsstärkere Prozessoren sind rare Spezialisten. Noctua bringt erst jetzt den ersten Passivkühler der Unternehmensgeschichte auf den Markt. Dafür ist der NH-P1 aber auch ein besonders vielversprechendes Modell. Im Test erproben wir nicht nur den Passivbetrieb, sondern kombinieren den NH-P1 auch mit Noctuas neuem Low-Speed-Lüfter NF-A12x25 LS-PWM... [weiterlesen]

Mittwoch, 07. Juli 2021: Toshiba MG08-D (4 TB) im Test: Kleine, schnelle Enterprise-HDD

Mit der MG08-D aktualisiert Toshiba seine luftgefüllten Enterprise-Festplatten auf den jetzigen Stand der Technik. Modelle mit 4 TB bis 8 TB werden verfügbar sein. Wir schauen uns das kleinste Modell in der SATA-interface und 512e an. Was eine 4-TB-Festplatte mit neuester Technik zu leisten imstande ist, erfahrt ihr in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 08. Juli 2021: IKEA Symfonisk Bilderrahmen angehört: Mit Sonos gut integriert

Die Zusammenarbeit von IKEA und Sonos geht mit dem Symfonisk Bilderrahmen in die nächste Runde. Wir haben angehört, wie gut das neueste Familienmitglied der Multiroom-Speaker klingt und klären, ob die nahtlose Integration in den Wohnraum gelingt... [weiterlesen]

Freitag, 09. Juli 2021: LG UltraGear 27GN800 im Test: Schnelles Gaming-Display in der 300-Euro-Klasse

In der Vergangenheit haben wir uns daran gewöhnt, dass Gaming-Monitore teuer sind. Der LG UltraGear 27GN800 soll zeigen, dass Unsummen aber gar nicht nötig sind. Zu einem Preis von rund 300 Euro soll ein umfassendes Feature-Set, bestehend aus einem IPS-Panel, G-Sync, maximal 144 Hz und der QHD-Auflösung geboten werden. An welchen Stellen Abstriche gemacht werden, klären wir in unserem ausführlichen Test... [weiterlesen]

Freitag, 09. Juli 2021: Extrem groß und schnell: ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo im Test

So langsam aber sicher haben wir die High-End-Serie der GeForce-RTX-3090-Modelle durch. Mit der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo wollen wir uns aber noch einem Flaggschiff widmen, welches die Latte für luftgekühlte Karten noch einmal etwas höher legen soll. Leistung, Kühlung und Design mit aufwendiger RGB-Beleuchtung – dies sollen die Merkmale des Spitzenmodelle sein. Wie sich das Modell von ZOTAC schlägt und welche Punkte die Karte erfüllen kann, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]