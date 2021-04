KW16 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den SilentiumPC Fera 5 ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das MSI MPG Z590 Carbon EX X, das Intel NUC 11 Compute Element und das Antec P15 FLUX sowie das Razer Blade Base 15 Basismodell getestet. Unsere Mainboard-FAQ haben wir ebenso auf den neusten Stand gebracht, wie das ASUS Maximus Hero VIII getestet. Aber auch Intels Core i5-11400F stand in dieser Woche auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 15. April 2021: SilentiumPC Fera 5 und Fera 5 Dual Fan im Doppeltest: Überraschend gute Sparkühler

Mit Fera 5 und Fera 5 Dual Fan testen wir die neuen Mittelklasse-Kühler von SilentiumPC. Sie versprechen ein verlockendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erlauben dem Käufer die Wahl zwischen einem Modell mit einem Lüfter und einem Dual-Lüfter-Modell... [weiterlesen]

Freitag, 16. April 2021: CPU/VRM unter Wasser: MSIs und EKWBs MPG Z590 CARBON EK X im Test

Mit den neuen Mainboards der 500-Chipsatzserie führt auch Intel endlich offiziell den PCIe-4.0-Standard ein, allerdings nur in Verbindung mit den dazugehörigen Rocket-Lake-S-Prozessoren, wie dem Core i5-11600K, Core i7-11700K und dem Core i9-11900K (Hardwareluxx-Test). Unsere allererste Z590-Platine im Test ist auch gleich ein besonderes Modell, denn MSIs MPG Z590 CARBON EK X ist speziell für Enthusiasten mit einer Custom-Wasserkühlung konzipiert... [weiterlesen]

Sonntag, 18. April 2021: Intel NUC 11 Compute Element mit Core i7-1185G7 im Test

Intels NUC-Systeme sind aufgrund des geringen Gehäusevolumens eine empfehlenswerte Alternative im Mini-PC-Bereich. Ein NUC 9 Extreme mit dedizierter Grafikkarte stellt dabei ein Leuchtturm-Produkt dar, die weitaus größere Anzahl an NUC-Systemen richtet sich aber an den Office-Anwender. Für seine NUCs verwendet Intel die jeweils aktuellen Mobilprozessoren – im aktuellen Fall Tiger Lake. Wir haben uns den Intel NUC 11 Compute Element in der AV Edition mit Core i7-1185G7 angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 19. April 2021: Mainboard-FAQ: Was man über Mainboards wissen sollte (Update 2021)

Gerade Neueinsteiger im Hardware-Bereich sind anfangs mit den gesamten Fachbegriffen zum Thema "Mainboard" leicht überfordert. Aus diesem Grund wurde die Mainboard-FAQ ins Leben gerufen, um den Interessierten einen tieferen und leicht verständlichen Überblick über das Themenfeld der Mainboards zu verschaffen... [weiterlesen]

Dienstag, 20. April 2021: Antec P10 FLUX im Test: Üppig ventiliertes Silentgehäuse

Antec nutzt sein FLUX-Kühlkonzept jetzt auch für ein Silentgehäuse. Dieses P10 FLUX ist ein schallgedämmter Midi-Tower, der mit gleich fünf Lüftern ausgeliefert wird. Kann Antec damit wirklich sowohl hohe Kühlleistung als auch geringe Lautstärke erreichen... [weiterlesen]

Mittwoch, 21. April 2021: Die wohl beste Rakete: Der Intel Core i5-11400F im Test

Bisher haben wir uns mit dem Core i5-11600K, Core i7-11700K und Core i9-11900K die K-Modelle der Rocket-Lake-Generation angeschaut. Der stromhungrige Core i9-11900K verdient sich i9-Einordnung eigentlich nur über den Verbrauch, der Core i7-11700K liegt dicht dahinter und der Core i5-11600K ist unter den drei Modellen schon das eigentliche Highlight. Mit dem Core i5-11400F wollen wir uns heute aber einem möglichen Geheimtip widmen. Neben den Benchmarks auf Z590 haben wir dieses Modell aber auch mit dem besser dazu passenden B560-Mainboard getestet... [weiterlesen]

Donnerstag, 22. April 2021: Razer Blade 15 Basismodell 2021 mit NVIDIA GeForce RTX 3070 im Test

Mit Einführung der neuen mobilen RTX-Grafikkarten auf Basis der Ampere-Generation hatte auch Razer sein gesamtes Sortiment an Blade-Geräten umgestellt. Das Razer Blade 15 Basismodell ist dabei die Einstiegsversion, die im Gegensatz zum Profimodell nicht mit den schnellsten und kernstärksten Komponenten bestückt wird und obendrein nicht ganz so schlank ausfällt. Wie sich die Neuauflage für das Jahr 2021 mit Intel Core i7-10750H und NVIDIA GeForce RTX 3070 im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 23. April 2021: ASUS ROG Maximus XIII Hero im Test: Overclocking-Brett mit umfangreicher Ausstattung

Nachdem wir mit MSIs und EKWBs MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) das erste Z590-Mainboard begutachtet haben, geht es nun mit einem beliebten Modell weiter. Denn egal, ob es sich um eine Intel- oder AMD-Plattform handelt, die ROG-Oberklasse- und High-End-Mainboards stehen bei vielen Interessenten hoch im Kurs. So steht ein Test des neuen ASUS ROG Maximus XIII Hero natürlich fix auf unserem Programm... [weiterlesen]