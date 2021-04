KW13 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch am Ostersonntag werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben den MSI MPG Artymis 343CQR, den AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX, das Lenovo ThinkPad X1 Nano G1 und den ASUS ProArt PA248QV sowie das Corsair RM80x getestet. Aber auch drei Kühler für den Ryzen Threadripper Pro, die Corsair K55 RGB Pro XT und die Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC sowie der Arctic P12 Slim PST wurden von uns jeweils einen Praxistest unterzogen. Highlight der Woche war natürlich der Launch der neuen Rocket-Lake-Prozessoren von Intel.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 26. März 2021: MSI MPG Artymis 343CQR im Test: Immersions-Könner mit 1.000 mm

Auf der digital abgehaltenen CES wurde der MSI MPG Artymis 343CQR vorgestellt, ein neues Gaming-Display im 34-Zoll-Format, das mit seinem 1.000R-Curved-Panel für eine exzellente Immersion sorgen soll. Aber auch darüber hinaus möchte MSIs Neuzugang mit einer gelungenen Gaming-Ausstattung wie maximal 165 Hz punkten. In unserem Test zeigen wir, welche Vor- und Nachteile es in der Praxis gibt... [weiterlesen]

Freitag, 26. März 2021: Workstation-Battle: AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX gegen Intel Xeon W-3175X

Auch wenn wir uns meist auf Endkunden-Hardware für Spieler konzentrieren, so gibt es auch eine Käuferschicht und Nutzerschaft, die ihre Hardware im professionellen Bereich einsetzt. Im Bereich der Prozessoren wollen wir uns daher exemplarisch anschauen, wie der aktuelle Stand ist. Was bieten AMD und Intel in diesem Segment? Die nun vorhandene Verfügbarkeit der Ryzen-Threadripper-Pro-Prozessoren ist eine Gelegenheit, sich mit dem Thema zu befassen. Wir haben die Leistung des AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX mit seinen 64 Kernen und acht Speicherkanälen analysiert... [weiterlesen]

Sonntag, 28. März 2021: Lenovo ThinkPad X1 Nano G1 im Test: Fast perfektes Ultrabook im Retro-Look

Das Lenovo ThinkPad X1 Nano G1 ist mitunter der neueste und kleinste Vertreter der ThinkPad-Familie und macht im Ultrabook-Bereich Modellen wie dem Dell XPS 13 oder dem Apple MacBook Air Konkurrenz. Bei einem Gewicht von nur etwa 900 g gibt es einen aktuellen Tiger-Lake-Prozessor samt Xe-Grafikeinheit sowie natürlich einer schnellen NVMe-SSD und LPDDR4X-RAM. Aber auch ein 16:10-Display, der übliche Trackstick in der Tastatur sowie ein integriertes LTE-Modul stecken im typischen ThinkPad-Gehäuse. Wir haben den rund 2.200 Euro teuren 13-Zöller mit Topausstattung auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 29. März 2021: Drei Kühler für den Ryzen-Threadripper-Pro im Kurztest

Für den Test des Ryzen Threadripper Pro 3995WX waren wir natürlich auch auf eine Kühlung angewiesen, welche die TDP von 280 W dauerhaft gewährleisten kann. Da wir nun schon einmal die Gelegenheit hatten, wollten wir uns natürlich auch gleich anschauen, welche Kühlermodelle überzeugen können, wenn es um einen solchen Prozessor geht. Wir haben uns mit dem Noctua NH-U14S TR4-SP3 einen typischen und in seiner Konstruktionsweise wohl auch einen der besten Luftkühler geschnappt. Außerdem haben wir den Workstation-Prozessor mit dem Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Light in eine Custom-Wasserkühlung eingebunden und schlussendlich mit der Eisbaer Pro AiO auch eine neue Kühllösung verglichen, die so in dieser Form erst in Kürze auf den Markt kommen wird... [weiterlesen]

Montag, 29. März 2021: ASUS ProArt PA248QV im Test: Grafik-Display für Einsteiger

Ende des letzten Jahres warfen wir bereits einen Blick auf den ASUS PA278QV, der Ein- und Aufsteiger im Bereich der Grafikbearbeitung ansprechen sollte. Noch eine Nummer kleiner – für Content Creator aber nicht weniger interessant – ist der ASUS ProArt PA248QV, das passende 24-Zoll-Modell, das mit einer abgestimmten Ausstattung und einer sehr guten Farbdarstellung auf die Jagd nach preisbewussten Käufern geht. Ob diese wirklich viel Grafik-Monitor zum kleinen Preis bekommen, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 30. März 2021: Corsair RM850x im Test: Version 2021 nun mit neuem Lüfter und alten Stärken

Corsair hat Ende März 2021 eine neue Version seiner Mittelklasse-Serie RMx vorgestellt, welche nun mit einem Lüfter mit Corsairs Magnetschwebetechnik ausgestattet sind. In den anderen Bereichen ist Corsair aber mit einer Effizienz nach 80 PLUS Gold, voll-modularem Kabelmanagement und hochwertiger Technik der Tradition der Vorgänger-Revisionen treu geblieben. Wie sich die 2021er Version auch im Vergleich zum Vorgänger von 2018 schlägt, werden wir anhand des RM850x im Test prüfen... [weiterlesen]

Dienstag, 30. März 2021: Corsair K55 RGB Pro XT im Test: Jetzt mit individuell beleuchteten Tasten

Die K55 RGB Pro XT soll als neue Membrantastatur von Corsair vor allem mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Denn obwohl sie als Einsteigermodell angeboten wird, bietet sie eine umfangreiche Ausstattung und kann auch individuell beleuchtete Tasten vorweisen. Besonders bemerkenswert ist auch der Staub- und Spritzwasserschutz nach IP42... [weiterlesen]

Dienstag, 30. März 2021: Die Rakete mit Fehlstart: Core i5-11600K, Core i7-11700K und Core i9-11900K im Test

Der durchaus etwas unorthodoxe Start de 11. Core-Generation für den Desktop findet heute sein Ende – aus Sicht der Käufer ist dies der Anfang, denn ab sofort werden die Prozessoren offiziell ausgeliefert und in Form des Core i5-11600K, Core i7-11700K und Core i9-11900K schauen wir uns die drei typischsten Modellvarianten dieser Serie an. Was leistet die Sunny-Cove-Architektur im Cypress-Cove-Gewand, gefertigt in 14 nm? In welchen Segmenten kann sich Intel gegen AMDs Ryzen-5000-Serie durchsetzen? Welche Neuerungen bietet der überarbeitete Speichercontroller? Auf all diese Fragen versuchen wir eine Antwort zu finden... [weiterlesen]

Mittwoch, 31. März 2021: 1.000R, 1.800R, 2.300R, Flat - Für wen sich Curved-Displays lohnen [Anzeige]

1.000R, 1.800R, 2.300R, Flat? Nur wenig hat mehr Einfluss darauf, wie wir ein Spiel wahrnehmen, als der Monitor, vor dem wir sitzen. Er ist die Schnittstelle zwischen Realität und der digitalen Erfahrung. In diesem Special wollen wir uns damit beschäftigen, für welchen Anwender ein modernes Curved-Display die richtige Wahl ist, oder wer doch besser weiterhin zu einem Display mit einem flachen Panel greifen sollte... [weiterlesen]

Donnerstag, 01. April 2021: Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC im Test: Weiße Grafikkarte mit hoher Leistung

Die Vision-Serie von Gigabyte zeigt sich unter den Grafikkarten-Serien optisch deutlich schlichter als so manch andere Modellreihe. Sie ist in Sachen RGB-Beleuchtung nicht ganz so bunt, das Kühlsystem ist weniger schnittig und insgesamt in einem eher seltenen silber-weißen Farbton gehalten. Mit der Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC haben wir nun den kleinsten und jüngsten Serienvertreter bei uns im Test. Wie sich das Dual-Slot-Modell in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 02. April 2021: Arctic P12 Slim PWM PST im Test: Was leistet der Slim-Lüfter mit 15 mm Bauhöhe?

Die typische Lüfter-Bauhöhe von 25 mm ist nicht immer passend. Gerade für SFF-Systeme (SFF - Small Form Factor) können schlankere Lüfter nötig werden. Arctics P12 Slim PWM PST verspricht in so einem Fall ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und ist nur 15 mm dick... [weiterlesen]

Samstag, 03. April 2021: Alpenföhn Gletscherwasser 360 im Test: Premium-AiO-Kühlung aus der8auer-Kooperation

Mit der Gletscherwasser-Serie bietet Alpenföhn erstmalig AiO-Kühlungen an. Für die Entwicklung hat man sich mit dem OC-Experten Roman „der8auer“ Hartung prominente Unterstützung ins Boot geholt. Wir haben eine Gletscherwasser 360 erhalten und klären im Test, ob die Premium-AiO-Kühlung überzeugen kann... [weiterlesen]