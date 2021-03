Corsair RM850x im Test: Version 2021 nun mit neuem Lüfter und alten Stärken

be quiet! hat kürzlich sein Flaggschiffserie Dark Power um weitere Modelle erweitert, welche die beiden im Herbst 2020 vorgestellten Dark Power Pro um Varianten im mittleren Leistungsbereich ergänzt. Die neuen Dark Power 12 mit 750, 850 und 1.000 W bieten ebenfalls 80 PLUS Titanium, eine... [mehr]

be quiet! hat jetzt die neue Dark-Power-12-Reihe der Öffentlichkeit präsentiert. Die neue Netzteilserie umfasst drei Modelle mit 750, 850 sowie 1.000 W Leistung. Die neue Serie positioniert sich unterhalb der Dark-Power-Pro-12-Baureihe, die bei 1.200 W startet. Die Dark-Power-12-Netzteile... [mehr]

Pünktlich zum Monatsanfang bringt MSI mit dem MPG-A750GF und dem MPG-A850GF zwei vollmodulare Netzteile in den Handel, die zudem beide mit einer 80 Plus Gold Zertifizierung aufwarten können. Neben einem geringeren Energieverbrauch und einer hohen Effizienz beider Netzteile - die sich nur in der... [mehr]